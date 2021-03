Storaktionærmeddelelse

Danish English

Med henvisning til kapitalmarkedslovens §30 er Nilfisk Holding A/S blevet oplyst af UBS Group AG om en reduktion af UBS Group AGs samlede beholdning af aktier og/eller finansielle instrumenter, der repræsenterer aktier eller rettigheder over aktier i Nilfisk Holding A/S under 5%-grænsen.

UBS Group AG beholdning af aktier og/eller finansielle instrumenter, der repræsenterer aktier eller rettigheder over aktier, er faldet til 31.871 svarende til 0,12% af aktiekapitalen i Nilfisk Holding A/S.

Meddelelsen fra UBS Group AG er vedhæftet denne selskabsmeddelelse.

Denne meddelelse er en oversættelse af den tilsvarende engelske version. I tilfælde af uoverensstemmelse imellem de to meddelelser, er den engelske version gældende.

Kontakt

Investor Relations

Antonio Tapia

Head of Investor Relations

T: +45 2220 1218

Media Relations

Sara Westphal Emborg

Presseansvarlig

T: +45 2222 8577

