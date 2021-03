Teilnahmeaufruf für die Stevie® Awards 2021 for Great Employers

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Va., March 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Stevie Awards haben zur Teilnahme an den sechsten jährlichen Stevie® Awards for Great Employers aufgerufen. Diese Auszeichnung ehrt die besten Arbeitgeber der Welt und die Teams, Experten und Lieferanten im Personalwesen sowie neue Produkte und Dienstleistungen, die dazu beitragen, hervorragende Arbeitsplätze zu schaffen und zu fördern.



Alle Einzelpersonen und Organisationen weltweit, ob öffentlich oder privat, gewinnorientiert oder gemeinnützig, groß oder klein, können Nominierungen für die Stevie Awards for Great Employers einreichen. Deadline für die Frühbucher-Teilnahme mit reduzierten Teilnahmegebühren ist der 28. April. Die finale Teilnahmefrist ist der 2. Juni, Nachzügler werden jedoch bis zum 13. Juli mit Zahlung einer Verspätungsgebühr akzeptiert. Details zur Teilnahme finden Sie unter www.StevieAwards.com/HR.

Die Gewinner der Stevie Awards werden von einer internationalen Jury mit mehr als 50 Führungskräften bestimmt. Die Finalisten werden am 19. August bekannt gegeben. Am 1. Oktober werden bei einer Gala-Veranstaltung im Caesars Palace in Las Vegas die Gewinner der Gold-, Silber-, und Bronze-Stevie-Awards bekanntgegeben und bekommen ihre Auszeichnung verliehen, sofern die Bedingungen dies zulassen.

Die Stevie Awards for Great Employers würdigen Leistungen in vielen Bereichen des Arbeitsplatzes. Zu den Kategorien gehören:

2021 gibt es viele neue Kategorien für Erfolge im Personalwesen, darunter Erfolge bei der Führung von Remote-Mitarbeitern, Erfolge bei der Entwicklung in der Mitarbeiterführung für ethnischen Minderheiten sowie beste Transformationsstrategie. Zwei neue Kategorien im Bereich Lösungen und Implementierungen sind Lösung für das Führen von Remote-Mitarbeitern (Neue oder neue Version) und Implementierung. 14 der 16 Kategorien für einzelne Personen im Personalwesen erfordern keine Teilnahmegebühren.

Die Gewinner der 31 branchenspezifischen Kategorien für Arbeitgeber des Jahres werden durch eine einzigartige Kombination aus öffentlichen Stimmen und professionellen Bewertungen entschieden. Die öffentliche Abstimmung findet vom 19. Juli bis 9. August statt.

Zu den Gewinnern der Stevie Awards 2020 gehören Aflac (USA), AstraZeneca (Russland), Cathay United Bank (Taiwan), DHL Supply Chain U.K. and Ireland (Großbritannien und Irland), Globe Telecom Inc. (Philippinen), HUGO BOSS Textile Ind. Ltd., (Türkei), IBM (USA), McDonald's (Polen), Opet (Türkei), Toyota Turkey (Türkei), Wolters Kluwer's ELM Solutions (USA), Wingstop Restaurants (USA) und viele mehr.

Über die Stevie® Awards:

Die Stevie Awards werden in acht Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die American Business Awards®, die International Business Awards®, die Middle East Stevie Awards, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers, und die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Die Stevie Awards verzeichnen jährlich mehr als 12.000 Nominierungen von Organisationen aus mehr als 70 Ländern. Die Stevies ehren Unternehmen aller Arten und Größen sowie die dahinterstehenden Menschen, indem sie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt auszeichnen. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter www.StevieAwards.com.

