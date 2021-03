Undangan Pendaftaran Nominasi Stevie® Awards untuk Perusahaan Terbaik 2021

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Va., March 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie Awards mengumumkan pendaftaran nominasi untuk Stevie Awards® untuk Perusahaan Terbaik. Penghargaan ini tidak hanya dianugerahkan kepada perusahaan yang menjadi tempat kerja terbaik di dunia, tetapi juga tim sumber daya manusia, profesional, pemasok, serta berbagai produk dan layanan yang membantu menciptakan dan mendorong terciptanya tempat kerja terbaik.



Stevie Awards untuk Perusahaan Terbaik menerima pendaftaran nominasi dari semua individu dan organisasi di seluruh dunia, baik milik pemerintah maupun swasta, laba maupun nirlaba, skala besar maupun kecil. Nominasi yang masuk sebelum tanggal 28 April akan menerima diskon biaya pendaftaran. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 2 Juni. Namun, kami masih menerima nominasi yang masuk hingga tanggal 13 Juli disertai biaya keterlambatan pendaftaran. Detail pendaftaran tersedia di www.StevieAwards.com/HR.

Panel juri internasional yang terdiri dari lebih dari 50 eksekutif akan menentukan pemenang Stevie Awards. Finalis akan diumumkan pada tanggal 19 Agustus. Pengumuman dan penyerahan Stevie Awards Emas, Perak atau Perunggu akan dilakukan pada malam puncak penganugerahan di Caesars Palace, Las Vegas tanggal 1 Oktober, jika kondisi memungkinkan.

Stevie Awards untuk Perusahaan Terbaik merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap berbagai prestasi dalam banyak aspek di tempat kerja. Kategori penghargaan meliputi:

Terdapat banyak kategori baru pada tahun 2021 untuk prestasi di bidang SDM. Ini termasuk Prestasi dalam Mengelola Tenaga Kerja Jarak Jauh, Prestasi dalam Pengembangan Kepemimpinan untuk Ras/Etnis Minoritas, dan Strategi Transformasi Terbaik. Dua kategori baru untuk Solusi dan Implementasi meliputi Solusi Manajemen Tenaga Kerja Jarak Jauh - Baru atau Versi Baru dan Implementasi. Empat belas dari 16 kategori SDM Perorangan tidak dikenai biaya pendaftaran.

Pemenang dalam 31 kategori Perusahaan Terbaik Tahun Ini khusus industri akan ditentukan dengan cara yang unik, yaitu menggabungkan perolehan suara dengan penilaian profesional. Pemungutan suara akan dilakukan mulai tanggal 19 Juli hingga 9 Agustus.

Pemenang Stevie Awards pada tahun 2020 meliputi Aflac (AS), AstraZeneca (Rusia), Cathay United Bank (Taiwan), DHL Supply Chain (Inggris dan Irlandia), Globe Telecom Inc. (Filipina), HUGO BOSS Textile Ind. Ltd., (Turki), IBM (AS), McDonald’s (Polandia), Opet (Turki), Toyota Turkey, Wolters Kluwer’s ELM Solutions (AS), Wingstop Restaurants (AS), dan banyak lagi.

Tentang Stevie® Awards:

Stevie Awards terdiri dari delapan program: Stevie Awards untuk Asia Pasifik, Stevie Awards untuk Jerman, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Stevie Awards untuk Timur Tengah & Afrika Utara, Stevie Awards untuk Para Perempuan dalam Bisnis, Stevie Awards untuk Perusahaan Terbaik, dan Stevie Awards untuk Layanan Penjualan & Pelanggan. Kompetisi Stevie Awards menerima lebih dari 12.000 nominasi setiap tahunnya, dari berbagai organisasi di lebih dari 70 negara. Stevie Awards tidak hanya digelar untuk memberikan penghargaan kepada berbagai jenis dan skala organisasi serta orang-orang di belakangnya, tetapi juga prestasi kerja di mana pun di seluruh dunia. Pelajari Stevie Awards selengkapnya di www.StevieAwards.com.

