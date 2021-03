2021年優秀な経営者のためのスティービー®賞の受付開始

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

バージニア州フェアファックス発, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- スティービー賞が第6回優秀な経営者のためのスティービー®賞 (Stevie® Awards for Great Employers) の募集案内を発表した。この賞は、働きやすい職場を提供している世界最高の企業、ならびに素晴らしい職場の構築と推進に貢献したHRチーム、HRプロフェッショナル、HR分野のサプライヤー、新商品とサービスを顕彰する。



世界中のあらゆる個人および組織 (公的か民間か、営利か非営利か、規模の大小を問わず) が、この賞に応募できる。早期エントリーの締め切りは4月28日で、エントリー料金の割引が適用される。エントリーの最終締め切りは6月2日だが、遅滞料を払えば7月13日まで受け付ける。エントリーの詳細については、www.StevieAwards.com/HRを参照されたい。

50人以上の委員で構成される国際審査委員会が、スティービー賞の受賞者を決定する。最終候補者は8月19日に発表される。スティービー賞のゴールド、シルバー、ブロンズ各賞の受賞者は、10月1日にラスベガスのシーザーズパレスで開催される祝賀イベントで発表、表彰される (開催は状況に応じて決定)。

優秀な経営者のためのスティービー賞は、職場のさまざまな面での功績を評価する。カテゴリーには以下がある:

2021年には、リモートワーク管理 (Achievement in Managing a Remote Workforce)、人種/少数民族のリーダーシップ能力開発 (Achievement in Leadership Development for Racial/Ethnic Minorities)、最優秀変革戦略 (Best Transformation Strategy) など、ヒューマンリソース賞に多くのカテゴリーが新設されている。ソリューションおよび実装にも、リモートワーク管理ソリューション (新規または新バージョン) と実装の2つのカテゴリーが新設されている。16のヒューマンリソース個人カテゴリーのうち14カテゴリーでは、エントリー料は不要。

31の業界別「年間最優秀企業」 (Employer of the Year) カテゴリー受賞者は、一般投票と専門家による評価を独自に組み合わせて決定される。投票は7月19日から8月9日まで受け付ける。

2020年スティービー賞受賞者には、アフラック (Aflac) (米国)、アストラゼネカ (AstraZeneca) (ロシア)、キャセイ・ユナイテッド・バンク (Cathay United Bank) (台湾)、DHLサプライチェーン (DHL Supply Chain) (英国およびアイルランド)、グローブ・テレコム (Globe Telecom Inc.) (フィリピン)、ヒューゴ・ボス・テキスタイル (HUGO BOSS Textile Ind.Ltd.) (トルコ)、IBM (米国)、マクドナルド (McDonald's) (ポーランド)、Opet (トルコ)、Toyota Turkey、ウォルターズ・クルヴェルELMソリューションズ (Wolters Kluwer’s ELM Solutions) (米国)、ウィングストップ・レストラン (Wingstop Restaurants) (米国) などがある。

スティービー®賞について:

スティービー賞 (Stevie Awards) は、「アジア・パシフィック・スティービー賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞(American Business Awards®)」、「国際ビジネス賞 (International Business Awards®)」、「女性賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「セールス&顧客サービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」の8つのプログラムで構成されている。スティービー賞には毎年、70か国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。スティービー賞について詳しくは、www.StevieAwards.comを閲覧されたい。

マーケティング担当者の問い合わせ先:

ニーナ・ムーア (Nina Moore)

Nina@StevieAwards.com

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/579d0ebb-cc6a-469d-a41a-2c4a562fea2f