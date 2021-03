Panggilan untuk Penyertaan Dikeluarkan untuk Anugerah Stevie® 2021 bagi Majikan Hebat

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Va., March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anugerah Stevie telah mengeluarkan panggilan untuk penyertaan bagi Anugerah Stevie® untuk Majikan Hebat tahunan yang keenam, yang mengiktiraf syarikat terbaik di dunia untuk bekerja dan pasukan sumber manusia, profesional, pembekal dan produk dan perkhidmatan baharu yang membantu untuk mencipta dan memacu tempat bekerja yang hebat.



Semua individu dan organisasi di seluruh dunia - awam dan persendirian, untuk keuntungan dan bukan keuntungan, besar dan kecil - boleh menyerahkan pencalonan kepada Anugerah Stevie untuk Majikan Hebat. Tarikh akhir penyertaan awal, dengan yuran kemasukan yang dikurangkan, ialah 28 April. Tarikh akhir penyertaan ialah 2 Jun, tetapi penyertaan lewat akan diterima sehingga 13 Julai dengan bayaran yuran lewat. Butiran penyertaan boleh didapati di www.StevieAwards.com/HR.

Panel penghakiman antarabangsa yang terdiri daripada lebih 50 eksekutif akan menentukan pemenang Anugerah Stevie. Finalis akan diumumkan pada 19 Ogos. Pemenang Anugerah Stevie Emas, Perak dan Gangsa akan diumumkan dan disampaikan anugerah di acara gala Caesars Palace di Las Vegas pada 1 Oktober, jika keadaan membenarkan.

Anugerah Stevie untuk Majikan Hebat mengiktiraf pencapaian dalam banyak aspek tempat kerja. Kategori termasuk:

Terdapat banyak kategori baharu pada tahun 2021 bagi pencapaian Sumber Manusia termasuk Pencapaian dalam Mengurus Tenaga Kerja Jauh, Pencapaian dalam Pembangunan Kepimpinan untuk Minoriti Bangsa/Etnik, dan Strategi Transformasi Terbaik. Dua kategori baharu untuk Penyelesaian dan Pelaksanaan termasuk Penyelesaian Pengurusan Tenaga Kerja Jauh - Baru atau Versi Baharu dan Pelaksanaan. Empat belas daripada 16 kategori HR Individu tidak memerlukan bayaran bagi yuran kemasukan.

Pemenang dalam kategori Majikan Terbaik yang khusus 31 industri akan ditentukan oleh gabungan unik undian awam dan penarafan profesional. Pengundian awam akan dilakukan pada 19 Julai - 9 Ogos.

Pemenang Anugerah Stevie dalam tahun 2020 termasuklah Aflac (AS), AstraZeneca (Rusia), Cathay United Bank (Taiwan), DHL Supply Chain U.K. dan Ireland, Globe Telecom Inc. (Filipina), HUGO BOSS Textile Ind. Ltd., (Turki), IBM (AS), McDonald’s (Poland), Opet (Turki), Toyota Turkey, Wolters Kluwer’s ELM Solutions (AS), Wingstop Restaurants (AS), dan banyak lagi.

Perihal Anugerah Stevie®:

Anugerah Stevie diberikan dalam lapan program: Anugerah Stevie Asia Pasifik, Anugerah Stevie Jerman, American Business Awards®, The International Business Awards®, Anugerah Stevie Timur Tengah & Afrika Utara, Anugerah Stevie untuk Wanita dalam Perniagaan, Anugerah Stevie untuk Majikan Hebat dan Anugerah Stevie untuk Jualan & Perkhidmatan Pelanggan. Pertandingan Anugerah Stevie menerima lebih daripada 12,000 pencalonan setiap tahun daripada organisasi di lebih dari 70 negara. Memberikan penghormatan kepada organisasi pelbagai jenis dan saiz dan warga di belakangnya, Stevies mengiktiraf prestasi cemerlang di tempat kerja di seluruh dunia. Ketahui lebih lanjut tentang Anugerah Stevie di www.StevieAwards.com.

Orang Hubungan Pemasaran:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

Foto yang disertakan dengan pengumuman ini boleh didapati di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/579d0ebb-cc6a-469d-a41a-2c4a562fea2f