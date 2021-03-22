2021年Stevie®杰出雇主奖征集参赛报名

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弗吉尼亚州费尔法克斯, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie奖发布了第六届杰出雇主Stevie®年度奖的参赛征集通告。这一奖项旨在表彰全球最佳雇主公司以及帮助营造和推动杰出工作场所的人力资源团队、专业人员、提供商及新产品和服务。



全球范围内公营或私营、营利或非营利以及各种不同规模的所有个人和组织均可向Stevie最佳雇主奖提交提名。可享受报名费优惠的提早报名期截止日为4月28日。报名的最后截止日期为6月2日，迟交的报名截至7月13日仍可接受，并需支付迟交费用。报名详情请见www.StevieAwards.com/HR。

由50多位高管组成的国际评审团将确定Stevie奖得主。入围名单将于8月19日公布。如果条件许可，Stevie金奖、银奖和铜奖得主将在10月1日于拉斯维加斯凯撒宫酒店举行的颁奖典礼上公布并获颁奖项。

Stevie杰出雇主奖旨在表彰工作场所众多方面的成就。类别包括：

2021年人力资源成就奖设立了多个新类别，包括管理远程员工成就奖、培养少数种族/族裔群体领导能力成就奖，以及最佳转型战略奖。解决方案和实施奖的两个新类别包括远程员工管理解决方案（新方案或新版本）和实施。16个人力资源个人类别中有14个不需要缴纳报名费。

31个行业特定年度最佳雇主类别的获奖者将通过公众投票和专业人员评分的独特组合方式来决定。公开投票将于7月19日至8月9日进行。

2020年Stevie奖得主包括Aflac（美国）、AstraZeneca（俄罗斯）、国泰世华银行（台湾）、DHL Supply Chain英国和爱尔兰公司，Globe Telecom Inc.（菲律宾）、HUGO BOSSTextile Ltd.,（土耳其）、IBM（美国）、McDonald's（波兰）、Opet（土耳其）、丰田土耳其公司、Wolters Kluwer’s ELM Solutions（美国）、Wingstop Restaurants（美国）等。

关于Stevie®奖：

Stevie奖颁发以下八大项目的奖项： 亚太地区Stevie奖、德国Stevie奖、American Business Awards®（美国商务大奖）、International Business Awards®（国际商务大奖）、中东和北非Stevie奖、Stevie杰出公司奖、Stevie商界女性奖、Stevie杰出雇主奖，以及Stevie销售和客户服务奖。Stevie奖的评选每年收到来自70多个国家/地区众多组织的1.2万多个提名。Stevie奖表彰全球职场中的杰出成就，对各种类型和规模的组织及其背后的人员做出褒扬。如需了解有关Stevie奖的更多信息，请访问：www.StevieAwards.com。

营销联系人：

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

本通告随附图片可通过以下网站获取：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/579d0ebb-cc6a-469d-a41a-2c4a562fea2f