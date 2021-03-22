徵召 2021 年 Stevie® 大獎傑出僱主獎的參賽作品

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維珍尼亞州費爾法克斯, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie Awards 已發出第六屆年度Stevie® 大獎傑出僱主獎，以表揚全球最傑出公司及人力資源團隊、專業人士、供應商 ，以及有助於創作與推動工作場所發展的新產品和服務。



全球所有個人、公營和私人機構、牟利和非牟利組織，無論規模大小，都可提交「Stevie 大獎傑出僱主獎」參賽提名。提早報名截止日期為 4 月 28 日，可享報名費減價優惠。參賽提名截止日期為 6 月 2 日，但在 7 月 13 日前會接受遲交的報名表，並會收取延遲報名費。參賽提名詳情已載於：www.StevieAwards.com/HR。

由 50 多名行政人員組成的國際評審將決定 Stevie 大獎的得獎者。將於 8 月 19 日宣佈決賽入圍者。Stevie 大獎的金銀銅獎將於 10 月 1 日在拉斯維加斯 Caesars Palace 的一場盛大活動中揭曉及頒發獎項（情況許可下）。

Stevie 大獎傑出僱主獎旨在表揚工作場所在多方面的成就。類別包括：:

在 2021 年的人力資源成就 有許多 新的類別，包括在遙距勞動力管理方面取得成就、在種族/少數民族的領導發展方面取得成就，以及最佳轉型策略。解決方案和實施的兩個新類別包括遙距勞動力管理解決方案 ー 全新的或新版本與實施。16 個人力資源的個別類別中有 14 個不需要支付入場費。

31 個特定行業年度僱主的得獎者將由公眾投票與專業評級的獨特組合而決定。公開投票將在 7 月 19 日至 8 月 9 日舉行。

2020年 Stevie 獎項的得獎者包括 Aflac (美國)、 AstraZeneca (俄羅斯)、 Cathay United Bank (台灣)、 DHL Supply Chain 英國及愛爾蘭、Globe Telecom Inc. (菲律賓)、HUGO BOSS Textile Ind. Ltd. (土耳其)、 IBM (美國)、麥當勞 (波蘭), Opet (土耳其), 豐田土耳其, Wolters Kluwer ELM Solutions (美國), Wingstop Restaurants (美國) …等。

關於 Stevie® 獎項:

Stevie 獎項授予八項計劃：亞太 Stevie 獎、德國 Stevie 獎、美國企業大獎®、國際企業大獎®、中東和北非 Stevie 大獎、Stevie 大獎營商女性獎、 Stevie 大獎傑出僱主獎、以及 Stevie 大獎銷售與客戶服務獎。Stevie Awards 比賽每年從 70 多個國家/地區的組織收到超過 12,000 項提名。Stevies 認可在全球工作場所中有出色表現的人們，並向所有類型和規模的組織及其背後的人員致敬。欲瞭解有關 Stevie 獎項的更多資訊，請瀏覽 www.StevieAwards.com.

營銷聯絡人：

Nina Moore

｜電郵：Nina@StevieAwards.com

本新聞發佈隨附的圖片載於： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/579d0ebb-cc6a-469d-a41a-2c4a562fea2f