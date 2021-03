GERS Data innove et lance MEDIPRIM, l’outil de suivi mensuel des variations de prix des médicaments en ville et à l’hôpital

Un suivi précis, régulier et partagé sur les baisses et hausses de PFHT et le montant prévisionnel des répercussions en fin d’année

Boulogne-Billancourt, le 22 mars 2021 - GERS Data, filiale de Cegedim et acteur de référence en matière de données et analyses pour le marché de la santé en France, annonce la mise à disposition de MEDIPRIM, l’outil de mesure des impacts de changements de prix des médicaments.

Instrument majeur de la régulation économique du médicament, les baisses de prix représentent chaque année une source d’économie importante pour les autorités de santé. En 2021, dans les mesures de régulation prévues dans la Loi de Financement de la Sécurité Sociale, les actions sur les tarifs de médicaments représentent 640 M€, d’où la nécessité d’un suivi précis, régulier et partagé.

GERS Data répond concrètement à cette attente avec MEDIPRIM qui permet d’évaluer le rendement des variations de prix bruts des médicaments. Actualisée tous les mois, l’étude fournit pour la ville et pour l’hôpital, le montant de l’exécution à date des baisses et hausses de PFHT1 et le montant prévisionnel de l’impact pour la fin de l’année. L’effet report des changements de prix appliqués l’année précédente est également comptabilisé.

MEDIPRIM propose une lecture consolidée et individualisée pour un laboratoire donné, segmentée par type de produits, par classe thérapeutique, par tranche de variation de prix. L’étude offre également la possibilité de faire des analyses spécifiques grâce à des sélections personnalisables comme le choix d’un laboratoire, d’une classe thérapeutique ou d’un produit.

« MEDIPRIM répond à une réelle attente des industriels car il permet de mesurer la contribution d’un laboratoire à l’effort de régulation et préparer les négociations de prix avec le CEPS. Disponibles dès le mois suivant et intégrant les nouveaux prix dès leur parution au Journal Officiel, pour un calcul d’impact à compter de la date d’application, les différents indicateurs de suivi sont accessibles à tous les utilisateurs pour une vue sur l’ensemble des laboratoires », précise Patrick Oscar, Directeur Général de GERS Data.

La valorisation est disponible en PFHT et en économies Sécurité Sociale pour une évaluation par le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS), qui disposera également de l’outil MEDIPRIM pour un suivi au niveau global.

Cette étude est réalisée sur la base du Sell In GERS (100% des officines), donnée de référence dans l’accord-cadre LEEM-CEPS, et des données de remboursement Médic’AM publiées par l’Assurance Maladie.

Infographie disponible sur demande auprès du service Presse

A propos de GERS Data :

GERS Data, filiale France pour l’activité données du secteur de la santé, est un acteur incontournable sur ce marché. Son système unique de collecte de données couvre l’ensemble du circuit de distribution en ville comme à l’hôpital, ainsi que l’ensemble des professionnels de santé.

GERS Data fournit des données d’achat, de stock, de ventes en temps réel (disponibles géographiquement de la France à l’UGA), du suivi des marchés et de la consommation des produits de santé, des études ad hoc sur ces marchés et des données observatoire patient en vie réelle (THIN) totalement anonymisées dans un intérêt de santé publique et afin de répondre aux besoins de tous les acteurs de l’écosystème santé (médicaments, dispositifs médicaux, produits d’automédication, nutrition, dermo-cosmétique, vétérinaires, compléments alimentaires et santé naturelle). Grâce à la robustesse et la précision de ses données, GERS Data est un acteur reconnu et référencé auprès des Autorités de santé, instances syndicales et des chercheurs.

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.

1 Prix Fabricant Hors Taxes







