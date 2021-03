La prévention de la conduite avec capacités affaiblies à l’avant-plan

English French

OAKVILLE, Ontario, 22 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 21 au 27 mars se tiendra la Semaine nationale de la prévention de la conduite avec facultés affaiblies partout au Canada. MADD Canada se joint aux gouvernements, services de police et organisations communautaires pour sensibiliser la population aux risques et aux conséquences de la conduite avec capacités affaiblies.



Lancée en 2018 et prévue chaque année durant la troisième semaine du mois de mars, la Semaine nationale de prévention de la conduite avec facultés affaiblies encourage tous les Canadiens à faire le choix de toujours conduire de façon sobre et sécuritaire pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies et rendre nos routes plus sécuritaires pour tous les usagers.

Le nouveau rapport statistique de MADD Canada fournit un portrait éloquent du nombre de personnes qui conduisent sous l’influence de l’alcool ou de la drogue. En 2017, le nombre de suspensions provinciales de permis de conduire et d’accusations fédérales pour conduite avec capacités affaiblies étaient comme suit :

Total annuel: 81 831 accusations et suspensions;

Par 100 000 Canadiens: 225 accusations et suspensions;

Moyenne quotidienne: 224 accusations et suspensions.



« On entend parfois des commentaires à l’effet que la conduite avec capacités affaiblies n’est plus un grave problème, a précisé Jaymie-Lyne Hancock, présidente nationale de MADD Canada. Bien que le nombre d’incidents aient diminué au cours des années, ces données sur le nombre d’accusations et de sanctions montrent que le problème est toujours bien présent. »

Pour obtenir des données plus détaillées sur les accusations et suspensions au cours des ans, tant au niveau national que provincial, consultez notre rapport complet intitulé Suspensions administratives de permis provinciales de courte durée liées à l’alcool et la drogue et accusations de conduite avec capacités affaiblies portées en vertu de la loi fédérale par année, par 100 000 habitants et moyenne quotidienne, par juridiction : Canada, 2010-2017.

Durant toute la Semaine nationale de prévention de la conduite avec facultés affaiblies, MADD Canada diffusera des messages sur les risques et les conséquences de la conduite avec capacités affaiblies, en précisant de quelles façons elle peut être évitée tout en rendant hommage aux victimes et survivants innocents de ce crime.

« Chaque fois qu’une personne prend le volant alors que ses capacités sont affaiblies par l’alcool, le cannabis ou une autre drogue, elle met sa vie, celle de ses passagers et de tous les usagers de la route en danger, a poursuivi Mme Hancock. Les morts et les blessures causées par la conduite avec capacités affaiblies sont entièrement évitables; il suffit de conduire de façon sobre et sécuritaire ou de planifier afin d’avoir une façon de rentrer en toute sobriété. »

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans plus de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.