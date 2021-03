2021-03-22 TIVOLY Communiqué Post CA - Résultats annuels 2020

Communiqué de presse Tours-en-Savoie, le 22 mars 2021 – 18h00



RESULTATS ANNUELS 2020

Résilience du business model

Structure financière améliorée

En milliers d’€ 31/12/2020 31/12/2019 Chiffre d’affaires 68 944 82 888 EBITDA 4 327 7 540 % CA 6,3 % 9,1 % Résultat opérationnel courant -563 3 023 Résultat opérationnel -563 3 023 Résultat net (après impôts) -1 693 1 962 Résultat net part du Groupe -1 637 1 934 % CA -2,5 % 2,4 %

Le Conseil d’Administration de TIVOLY du 19 mars 2021, présidé par Jean-François TIVOLY, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Il proposera un dividende brut de 0,55 € par action à l’Assemblée Générale annuelle du 21 mai 2021.

L’exercice 2020 est marqué par une forte activité sur le Bricolage et le Pro compensant en partie l’impact économique de la crise sanitaire sur le secteur de l’Industrie, en particulier l’aéronautique.

L’EBITDA s’élève à 6,3 % du chiffre d’affaires. Il traduit un pilotage maîtrisé des charges dans le contexte de crise sanitaire. Avec 4,8 M€ de dotations aux amortissements, le résultat opérationnel s’établit à - 0,6 M€. Après prise en compte du résultat financier impacté notamment par des pertes de change de 0,6 M€ et la dépréciation d’une créance pour 0,2 M€, le résultat net part du Groupe s’établit à - 1,6 M€.

La structure financière de TIVOLY s’est améliorée. L’endettement net au 31 décembre 2020 s’établit à 13,7 M€ pour 31,5 M€ de capitaux propres, en réduction de 4,8 M€ par rapport à l’endettement net au 31 décembre 2019. Les disponibilités s’établissent à 22,2 M€ en 2020 contre 7,3 M€ au 31 décembre 2019.

Perpectives solides confirmées

Fort d’un business model résilient porté par ses deux marchés complémentaires « Industry » et « Consumer » TIVOLY reste confiant dans sa capacité à dérouler son plan de développement.

Les tendances des marchés sont semblables à celles de fin 2020, avec un secteur bricolage très fort, des améliorations sur les marches industriels, et de nouvelles perspectives dans l’aéronautique.

« Je remercie l’ensemble de nos collaborateurs avec lesquels nous avons pu démontrer en 2020 l’agilité de notre ETI industrielle et familiale. Aujourd’hui, TIVOLY se trouve renforcé pour relever les challenges futurs».

Jean-François Tivoly - Président Directeur Général

TIVOLY tiendra son Assemblée Générale annuelle le vendredi 21 mai 2021 à 10h30, en présentiel à Tours-en-Savoie.

Les actionnaires seront accueillis à partir de 10h15.

TIVOLY est un groupe industriel qui a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services associés destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux particuliers, au secteur aéronautique, et aux secteurs médical et dentaire.

TIVOLY est coté sur Euronext Growth (FR0000060949 – ALTIV) et éligible au PEA PME

www.tivoly.com

Evelyne FRANIAU / Edouard TIVOLY J. GACOIN / V. BOIVIN

evelyne.franiau@tivoly.com tivoly@aelium.fr

edouard.tivoly@tivoly.com + 33 (0)1 75 77 54 65

+ 33 (0)4 79 89 59 59

Pièce jointe