TELUS et les gouvernements du Québec et du Canada accélèrent le déploiement d’Internet haute vitesse et stimulent l’économie des régions

English French

MONTRÉAL, 22 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Grâce à l’engagement de TELUS et des gouvernements du Québec et du Canada à combler le fossé numérique, des milliers de foyers additionnels auront accès au réseau PureFibre de TELUS en 2021 et 2022. L’aide financière de 26 millions de dollars des gouvernements permettra de déployer Internet haute vitesse à près de 5 000 foyers, et TELUS investira des sommes supplémentaires pour rejoindre 20 000 familles et entreprises additionnelles pour un total de 25 000 résidences d’ici la fin 2022. Avec cet ajout, le réseau PureFibre de TELUS connectera 99 pour cent des foyers du territoire que l’entreprise dessert. Ce lien direct à la très haute vitesse pour la presque totalité des familles est crucial pour la reprise économique, pour améliorer l’accès aux soins de santé virtuels et pour connecter les Québécois à leurs proches et aux ressources numériques essentielles alors que nous continuons de traverser une crise sanitaire mondiale.



« Les 6 000 membres de l’équipe TELUS de la province sont particulièrement fiers de la confiance dont lui témoignent les gouvernements du Québec et du Canada, et nous tenons à souligner leur contribution active à déployer les services haute vitesse partout dans la province, souligne François Gratton, vice-président à la direction de TELUS et chef de la direction de TELUS Santé, TELUS Agriculture et TELUS Québec. Nous partageons avec nos clients d’ici près de 95 ans d’histoire. Issue d’entrepreneurs régionaux, notre entreprise au Québec a toujours gardé la même vision : celle d’être profondément ancrée dans les communautés locales qu’elle dessert tout en accordant la priorité à ses clients. Nous sommes impatients de poursuivre le déploiement de notre réseau PureFibre et de participer à la relance économique du Québec avec nos investissements conjoints et notre technologie. Ensemble, nous comblerons le fossé numérique et accélérerons l’innovation des entreprises, du secteur public, des soins de santé, de l'éducation et du milieu communautaire. »

Au cours des deux dernières décennies, TELUS a investi près de 30 milliards de dollars dans l’économie du Québec, incluant dans ses infrastructures, ses licences de spectre et ses activités, afin d’améliorer la couverture, la vitesse et la fiabilité de ses réseaux de calibre mondial avec un accent particulier à desservir les régions. Ceci inclut en outre un investissement de 300 millions de dollars depuis 2013 pour le déploiement de son réseau PureFibre en région. L’annonce d’aujourd’hui marque également la fin des projets Brancher pour innover et Québec Branché, complétés par TELUS dans le respect de l’échéancier. Grâce à la collaboration de longue date des gouvernements du Québec et du Canada et leur contribution financière de 72 millions de dollars, 99 pour cent des familles et entreprises du territoire desservi par TELUS ont déjà accès à un service haute vitesse, dont 93 pour cent grâce à la fibre optique jusqu’à la maison ou l’entreprise. L’enveloppe bonifiée des gouvernements permettra d’accélérer le déploiement du réseau PureFibre qui rejoindra la presque totalité des foyers en 2022.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité, ce qui nous a permis de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 820 millions de dollars et 1,6 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur Instagram (@Darren_Entwistle).

Pour obtenir un complément d’information, veuillez communiquer avec:

Jacinthe Beaulieu

Relations médiatiques de TELUS

418-318-6102

Jacinthe.beaulieu@telus.com