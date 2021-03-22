AirTrunk开设第二个悉尼超大规模数据中心，巩固了澳大利亚市场的领先地位

澳大利亚悉尼, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 亚太超大规模数据中心专业企业AirTrunk今天宣布，在悉尼北部开设该市第二个数据中心AirTrunk GENS2，用以支持云端客户的增长。GENS2具有110兆瓦（MW）以上的容量，将是亚太地区最大的单一园区数据中心之一，加上位于悉尼西（130MW以上）和墨尔本（130MW以上）的姊妹设施，使AirTrunk在澳大利亚的总容量超过370MW。



SYD2园区的开业是继该公司于2020年12月在香港和新加坡启动双数据中心以来的又一举措，为其在亚太地区超大规模数据中心平台扩张锦上添花。自2017年9月首个数据中心开业以来，AirTrunk目前运营五个数据中心，为全球所有主要公共云客户提供一个独特的亚太平台，具有无与伦比的规模、速度、效率和可靠性。今年晚些时候其推出东京数据中心后，平台在五个一级市场的总容量将扩大到750MW以上。

在云应用加速的推动下，SYD2展示了全球最大的技术公司对AirTrunk市场领先数字基础设施的持续需求。

AirTrunk创始人兼首席执行官Robin Khuda表示，今天的开业对该公司来说是又一个里程碑，将使AirTrunk在悉尼市场的客户达到空前规模。

“在整个亚太地区，我们正在加速提供超大规模数据中心园区，以实现数字经济的增长。” Khuda 表示。

GENS2位于主要的云服务区域，地理位置优越，与电信基础设施有着良好的连接，将在悉尼北部郊区为云服务提供商提供定制和可扩展的容量。电力由一个专用的200 MVA 132 kV变电站提供，这是新南威尔士最大的变电站，可靠的电力基础设施将为客户提供100%的保障和成本效益。

“SYD2拥有AirTrunk最先进数据中心的所有特征，我们完全有能力提供我们全球客户现在和未来所需的规模和服务，”Khuda表示。

AirTrunk坐落在3.95公顷风景怡人的土地上，营造出一个可持续发展的环境，确保了对当地独特和敏感环境的保护，同时兼顾这一重要的发展机会。

GENRE2旨在实现1.15的业内最优电源使用效率（PUE）。为实现这种能效，AirTrunk开发了一系列创新技术，包括采用实时天气数据分析优化能效的业内首个冷却解决方案。这种冷却解决方案是AirTrunk迄今为止最节能的部署，每年水消耗量比传统的冷却解决方案减少90%。

首席技术官Damien Spillane补充道：“AirTrunk致力于倡导可持续发展，我们的团队正在不断创新，以提高数据中心的效率。我们正在设计像SYD2一样的超大规模数据中心，与传统的本地数据中心相比，它们显著提高了能效，减少了总排放量和对环境的影响。”

今天是SYD2四期工程中的第一期开业，AirTrunk已准备就绪将数据中心的总容量扩展到110MW以上，以支持客户的增长。尽管有新冠疫情的影响，一期建设仍然在短短35周的创纪录时间内竣工，涉及2,800人和40万工时。AirTrunk始终强调确保其人员、客户和合作伙伴的安全，因此在项目期间做到了无损失工时的工伤。

对关键数字基础设施的大力投资为当地经济带来了实质性效益，其中包括施工和持续运营期间的数百个工作机会。

在SYD2举行了一个仪式，由悉尼大都会土地委员会的董事会成员Yvonne Weldon致辞“欢迎来到乡村”，数据中心由 Lane Cove成员Anthony Roberts部长阁下正式剪彩。

关于AirTrunk

AirTrunk是为亚太地区的云、内容和大型企业客户创建平台的一流超大规模数据中心专业公司。公司开发和运营的数据中心园区具有行业领先的可靠性、技术创新和能效。

AirTrunk独特的实力、设计和构建方法使其能够以显著低于市场的建造和运营成本为客户提供可扩展和可持续的数据中心解决方案。

AirTrunk是一家私营公司，拥有充足资本，可为其在亚太地区开发数据中心提供资金。2020年，由麦格理亚洲基础设施基金二期（MAIF2）牵头并包括公共部门退休金投资委员会（PSP Investments）的财团与AirTrunk创始人兼首席执行官Robin Khuda共同投资，收购了AirTrunk 的多数股份。MAIF2由Macquarie Infrastructure and Real Assets管理，该公司是澳交所上市公司Macquarie Group Limited（ASX代码：MQG）旗下世界领先的另类资产管理公司之一。

有关AirTrunk的更多信息，请访问www.airtrunk.com

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