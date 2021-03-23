LeddarTech宣布参与2021年4月围绕ADAS和AD的多项重大数字活动

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魁北克市, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术的全球领导者 LeddarTech ®将作为参展商、演讲者和赞助商参加4月的多项全球数字活动。该公司将展示其全面的端到端技术平台，使客户能够解决汽车和出行市场整个价值链上的关键感应和感知挑战。这些特色解决方案包括 LeddarVision™ 传感器融合和感知平台以及基于专利 LeddarEngine™ 技术的经济高效并且可扩展的LiDAR开发平台。



“LeddarTech在不断寻找将我们的客户、合作伙伴和其他行业组织聚集在一起的机会，分享我们独特的平台业务模式以及针对当今ADA和AD机会的新开发和解决方案网络，”全球营销，传播和产品管理副总裁Daniel Aitken表示， “我们对于这些重大数字论坛的积极参与反映了这一理念，我们期待有机会结识同样致力于推动自动驾驶和提供更高安全性的客户和组织。”Aitken总结道。

ADAS Sensors 2021网上活动 – 4月6日至8日（美国底特律）

高级驾驶辅助系统（ADAS）需要许多传感模式和先进的传感器数据融合和感知功能，用以通过探测来准确地进行持续评估，从而安全地响应可能出现的驾驶情况。到2025年，ADAS市场预计将达到840亿美元。推动这一增长的因素是什么？什么样的技术需求将决定随后的发展？ 请与LeddarTech一起参加2021年ADAS Sensors在线活动来一探究竟。

专题演讲： “ADAS应用的传感模式、感知和融合技术趋势”，演讲者：LeddarTech首席技术官Pierre Olivier，美国东部时间4月6日上午11:50-中午12:20 。

“ADAS应用的传感模式、感知和融合技术趋势”，演讲者：LeddarTech首席技术官Pierre Olivier，美国东部时间4月6日上午11:50-中午12:20 。 虚拟展位： LeddarTech将展示其定义市场的ADAS和AD应用传感和感知解决方案，其中包括 LeddarVision 平台和各种传感组件及软件。还将显示STMicroelectronics适用于LiDAR的 MEMS镜像扫描解决方案 。整个活动期间将有我们的技术代表提供在线咨询。

LeddarTech将展示其定义市场的ADAS和AD应用传感和感知解决方案，其中包括 平台和各种传感组件及软件。还将显示STMicroelectronics适用于LiDAR的 。整个活动期间将有我们的技术代表提供在线咨询。 在 这里 注册



Hannover Messe Digital Edition（数字版汉诺威工业博览会） – 4月12日至16日（德国汉诺威）

今年，著名的Hannover Messe展览会暨大型大会将以数字化方式进行。LeddarTech将与魁北克投资局联合在魁北克展馆共同参展，魁北克投资局代表团旨在通过鼓励企业创新、创业和企业收购以及投资和出口的增长，在魁北克的经济发展中发挥积极作用。LeddarTech在本次活动期间将现身Kiosque Entreprise（企业展区）。

立即在 hannovermesse.de/en/conference/ 注册

AutoTech Council - Innovation Review on Connected Cars （汽车技术理事会互联汽车创新回顾展） – 4月15日（北美）

Autotech Council的这次活动将关注于实现当今和未来互联汽车的新技术和创新，并向与会人员介绍使这一未来成为现实的企业家。请与原始设备制造商、供应商、初创企业和风投一道，讨论5G、嵌入式与外挂式互联、个人数据和隐私、大数据分析、增值服务等热门话题。LeddarTech首席技术官Pierre Olivier将参加太平洋时间4月15日上午8:55到9:25的小组讨论。。

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第6届 Automotive Sensors and Electronics Summit （汽车传感器和电子产品峰会） – 4月28日（德国慕尼黑）

Automotive Sensors and Electronics Summit是一年一度的盛会，一直在吸引不同行业领域的关键决策者参加。这项活动在汽车传感器和电子产品界声誉卓著，重点展示新兴技术并支持宝贵的人脉拓展机会。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统（ADAS）环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案积极部署在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项专利技术（已授予或申请中），提升了自动驾驶辅助系统及自动驾驶性能。

如需了解有关LeddarTech的更多信息，请访问 www.leddartech.com ，或关注公司 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 和 YouTube 账号。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播与产品管理副总裁

电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision和相关徽标是LeddarTech Inc及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。