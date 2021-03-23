LeddarTech 宣佈在 2021 年 4 月參與多項主要的 ADAS 和 AD 大型數碼活動

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魁北克市, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是第 1 級至第 5 級高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 感應技術領域的全球領導者，將於 4 月份作為參展商、演講者及贊助商參與多個全球數碼活動。該公司將展示其全面的端對端技術平台，使客戶能夠解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應與感知挑戰。這些特別解決方案包括 LeddarVision™ 感應器融合和感知平台，及建基於專利 LeddarEngine™ 技術，符合成本效益且可擴展的 LiDAR 開發平台。



全球營銷、傳訊及產品管理副總裁 Daniel Aitken 說：「LeddarTech 不斷尋求機會，向客戶、合作夥伴及其他行業機構分享我們獨特的平台商業模式，以及新開發和解決方案的網絡，以應對當前的 ADA 和 AD 機會。」 Aitken 先生總結說：「參與這些主要的數碼論壇正反映了這種理念，我們期待有機會結識同樣致力推動無人駕駛發展和增強其安全性的客戶及機構。」

網上 ADAS 感應器 2021 – 4 月 6 至 8 日（美國底特律）

高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 需要多種感應模式、高級感應器數據融合以及感知功能，才能透過檢測準確地進行持續路面評估，以對可能出現的駕駛情況作出安全反應。ADAS 市場價值預計在 2025 年將達到 840 億美元。什麼在推動這增長，而什麼技術需求將影響隨後的發展？ 加入 LeddarTech 網上 ADAS 感應器 2021 以探索。

專題演講： LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier 於 4 月 6 日（美國東部時間上午 11:50 至中午 12:20）發表演講，其題目為 「ADAS 應用的感應模式、感知及融合技術的趨勢」(Sensing Modalities, Perception, and Fusion Technology Trends for ADAS Applications)。

LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier 於 4 月 6 日（美國東部時間上午 11:50 至中午 12:20）發表演講，其題目為 「ADAS 應用的感應模式、感知及融合技術的趨勢」(Sensing Modalities, Perception, and Fusion Technology Trends for ADAS Applications)。 虛擬展位： LeddarTech 將展示其定義市場的 ADAS 和 AD 應用感應和感知解決方案，包括 LeddarVision 平台及各種感應組件與軟件。此外，還將展出 STMicroelectronics 適用於 LiDAR 的 MEMS 鏡面掃描解決方案。 在整個活動期間，網上會有技術代表隨時提供服務。

LeddarTech 將展示其定義市場的 ADAS 和 AD 應用感應和感知解決方案，包括 平台及各種感應組件與軟件。此外，還將展出 STMicroelectronics 適用於 LiDAR 的 在整個活動期間，網上會有技術代表隨時提供服務。 在 此 註冊



漢諾威工業博覽會數碼版本 – 4 月 12 日至 16 日（德國漢諾威）

今年，著名的漢諾威工業博覽會及大型會議將以數碼方式舉行。LeddarTech 將與魁北克省投資局在魁北克館聯合參展，其使命是透過促進業務創新、企業家精神及業務收購，以及投資與出口的增長等，在魁北克的經濟發展中發揮積極作用。在活動期間，可以在 Kiosque Entreprise 找到 LeddarTech。

立即到 hannovermesse.de/en/conference/ 註冊

AutoTech Council － 互聯汽車創新回顧 － 4 月 15 日（北美）

此項 AutoTech Council 活動將專注於使當今和未來的聯網汽車成為可能的新技術及創新，並向與會者介紹正讓這個未來成為現實的企業家。與 OEM、供應商、初創公司和風險投資公司一起討論熱門主題，如 5G、嵌入式與繫連連接的比較、個人資料和私隱、大數據分析、增值服務等等。LeddarTech 技術總監 Pierre Olivier 將於 4 月 15 日上午 8:55 至上午 9:25 （太平洋時間）參與小組討論。

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第 6 屆汽車感應器與電子產品峰會 – 4 月 28 日（德國慕尼黑）

汽車感應器與電子產品峰會是一項年度活動，持續吸引各行業類別的關鍵決策者。此活動在汽車感應器與電子產品社群中享有卓越的聲譽，以突出新興技術並支援寶貴的網絡機會。

案例研究介紹： 「適用於關鍵 ADAS 和 AD 應用的感應器融合和感知解決方案」(Sensor-Fusion and Perception Solutions for Key ADAS and AD Applications)，由策略合作夥伴關係和企業發展副總裁 Michael Poulin 於 2021 年 4 月 28 日下午 4:30 （歐洲中部時間）主持

「適用於關鍵 ADAS 和 AD 應用的感應器融合和感知解決方案」(Sensor-Fusion and Perception Solutions for Key ADAS and AD Applications)，由策略合作夥伴關係和企業發展副總裁 Michael Poulin 於 2021 年 4 月 28 日下午 4:30 （歐洲中部時間）主持 專題電子書： LeddarVision Sensor Fusion and Perception Technology

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關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台，以及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1 至 2 級汽車系統整合商能夠為 1 至 5 級無人駕駛開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、貨車、巴士、送貨車、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

欲知更多關於 LeddarTech 的資訊，請瀏覽 www.leddartech.com 、我們的 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 及 YouTube 頻道 。

聯絡人：

LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁 Daniel Aitken

電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）

電郵：daniel.aitken@leddartech.com

Leddar、LeddarTech、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、VAYADrive、VayaVision 以及相關標誌是 LeddarTech Inc. 及其附屬公司的商標或註冊商標。所有其他品牌、產品名稱及標記是或可能是用於識別其各自所有者的產品或服務的商標或註冊商標。