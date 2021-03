Jobindex kom godt igennem 2020 og oplever kraftig vækst i marts

2020 er et år, som sent vil blive glemt. Da Corona-krisen ramte i marts 2020, mistede Jobindex halvdelen af omsætningen, og fra den ene dag til den anden gik vi fra et normalt jobmarked til et jobmarked, som da finanskrisen var værst.

Jobindex koncernen havde i 2020 en samlet nettoomsætning på 280 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat på 74 mio. kr., hvilket i betragtning af Corona-pandemien må betegnes som meget tilfredsstillende.

I november 2020 fik udsigten til nye vacciner og dermed en ende på pandemien imidlertid jobmarkedet til at vokse. Og på nær en nedgang i januar på grund af nye nedlukninger og restriktioner ligger jobmarkedet nu over niveauet før krisen.

Februar måned var den største måned på jobmarkedet sæsonkorrigeret siden finanskrisen, og marts måned har været endnu større. Uge 9, 10 og 11 har således været hhv. den 3., 5. og 7. travleste uge i Jobindex' 25-årige historie.

Vi har derfor siden november ansat i alt 34 nye medarbejdere for at kunne følge med og være klar til en eventuel yderligere stigning, når alle er vaccineret og restriktionerne ophører. Aldrig før har vi oplevet så store udsving i løbet af et år.

På grund af Corona-krisen blev der ikke udbetalt udbytte sidste år. Bestyrelsen foreslår derfor i år at udbetale udbytte på 140 kr. pr. aktie svarende til 126 mio. kr. Årsrapporten for 2020 er vedlagt. Generalforsamlingen vil blive holdt den 21. maj 2021.

