Campine Jaarresultaten 2020: 2020: Veerkracht in de 2de jaarhelft.

Zoals de meeste industriële productiebedrijven ontsnapte Campine in 2020 niet aan de impact en de gevolgen van de wereldwijde Coronapandemie. Door te focussen op het essentiële en creatief om te springen met opportuniteiten kon in de 2de jaarhelft nog een gematigd resultaat neergezet worden. Campine heeft vooral in de eerste jaarhelft negatieve impact ondervonden van de pandemie.



In de Specialty Chemicals afdeling zakte de vraag naar onze producten vanaf april. In het 2de kwartaal realiseerden we 25% minder volume dan in een normaal jaar. Hierdoor werd de afdeling tijdelijk gesloten in de maand mei. In de 2de jaarhelft waren we wel in staat om dit volumeverlies volledig te compenseren. De belangrijkste financiële impact in deze afdeling was wel de dramatische prijsdaling van antimoonproducten, die een dieptepunt bereikten. Antimoonmetaal noteerde bij aanvang van de zomer in de buurt van de 5.000 $/ton doordat de wereldwijde vraag in elkaar was gezakt. Naar het jaareinde toe kregen we een omgekeerde beweging. Door een aanhoudende besmettingsproblematiek in vele mijnen waren stocks van ertsen, concentraten en metaal opgebruikt en werd de aanvoer kritisch (zie ook vooruitzichten 2021). Hierdoor begon de antimoonprijs fors te stijgen.

In de Metals Recycling afdeling was de daling van de vraag naar lood reeds voelbaar in maart. Gezien lood hoofdzakelijk gebruikt wordt in autobatterijen en doordat vele autoassemblagefabrieken hun productie hadden stil gelegd, daalde de verkoop in een maand tijd met ca. 50%. Een deel van de volumes kon wel verkocht worden aan metaaltraders. Tijdens de maand april begon de beschikbaarheid van scrap batterijen problematisch te worden omdat ook verschillende bedrijven uit die toeleveringsketen de deuren hadden gesloten. Campine heeft daarom de productie 5 weken stilgelegd en tijdens die periode het jaarlijks onderhoud van de kritische installaties vervroegd uitgevoerd. De loodprijzen waren, eveneens in mei, gezakt tot een dieptepunt beneden de 1.500 €/ton. Vanaf juni begon zowel de toelevering van scrap batterijen, de vraag naar lood en dus ook de prijs zich te herstellen. De 2de jaarhelft verliep nagenoeg normaal.

De toepassing van de Coronamaatregelen heeft de normale gang van (samen)werken serieus beïnvloed. Campine maakte (maakt) uitgebreid gebruik van de mogelijkheden van thuiswerk en klantenrelaties werden (worden) gemanaged van op afstand. Gezien we als Seveso-bedrijf omgaan met gevaarlijke producten en onze werknemers sowieso reeds beschermende kledij, inclusief mondmaskers en zelfs volgelaatsmaskers dragen, was het implementeren van preventieve besmettingsmaatregelen slechts een kleine stap.

Slechts een beperkt aantal medewerkers hebben daadwerkelijk Covid-19 gehad. De contacttracing heeft bij al deze gevallen uitgewezen dat besmetting niet op de site van Campine is gebeurd maar steeds in de privésfeer van de medewerker. Een bewijs dat de Coronamaatregelen goed werden geïmplementeerd en correct nageleefd door onze medewerkers.

Een aantal investeringen werden vertraagd en wat meer uitgespreid in de tijd, hoofdzakelijk omdat bepaalde subcontractors, net zoals de toelevering van machines en componenten van internationale leveranciers, hinder ondervonden door de pandemie. Er werd ook een strikte operationele kostencontrole ingevoerd doorheen alle processen en afdelingen. Er werd voor een totaal van 2,3 mio € aan kosten bespaard, onder meer door een temporaire sluiting van enkele afdelingen in de eerste lockdownperiode en door gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid zowel voor bedienden als arbeiders, minder marketingkosten, beperken van reizen en externe meetings, etc…





Financiële resultaten

Omzet

In 2020 boekte Campine een omzet van 166,9 mio €, te vergelijken met 192,5 mio € in 2019 (-13%). Deze verlaging is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de verlaagde metaalkoersen, die de basis vormen van Campine’s verkoopprijzen alsook de iets lagere verkoopvolumes in de Metals Recycling Divisie.

Resultaat

De EBITDA bedroeg 7,2 mio €, wat 23% lager ligt dan de 9,4 mio € (exclusief de terugbetaling van de EC-boete van 3,9 mio €) in 2019 en de EBIT eindigde op 3,6 mio € (37% lager dan 2019). Het nettoresultaat van 2020 bereikte 2,8 mio € vergeleken met 4,1 mio € (exclusief de terugbetaling van de EC boete van 3,9 mio €) in 2019 (-33%).

Solvabiliteit

Onze financiële ratio’s blijven zeer solide in 2020. Met een solvabiliteitsratio van 55% (eigen vermogen/balanstotaal) hebben we voldoende ruimte om ons investeringsprogramma verder te financieren.

Dividend

De Raad van Bestuur stelt voor een dividend uit te betalen van 0,975 mio € op basis van de 2020 resultaten. Dit vertegenwoordigt een dividend van 0,65 € bruto per aandeel en wordt uitbetaald op 11 juni 2021.

Resultaat per Divisie

Divisie Metals Recycling – omzet 113,1 mio € (-12%) – EBITDA 4,8 mio € (-43%)

Deze Divisie is samengesteld uit de Business Units Lood en Metals Recovery.

Het verkoopvolume in de Metals Recycling divisie bedroeg 62.600 ton, wat overeenkomt met een daling van 3% t.o.v. 2019.

Zowel de omzet als het operationeel resultaat hangen sterk af van de metaalprijzen, voornamelijk van de LME-loodprijs. Onze marges komen onder druk te staan bij een dalende LME-trend en herstellen zich bij een stijgende LME-beweging. De LME-loodprijs daalde, net zoals alle basis- en andere metalen, substantieel bij aanvang van de Coronapandemie. Mid januari stond de LME-prijs nog rond de 1.750 €/ton maar tegen de maand mei was deze gezakt tot een niveau beneden de 1.500 €/ton. Daarna herstelde de loodkoers zich – weliswaar met een dip in de maand oktober – om het jaar af te sluiten op een gelijkaardig niveau als bij aanvang. De gemiddelde LME-loodprijs in 2020 was ca. 1.600 €/ton wat ongeveer 10% lager is dan in 2019.

De omzet bereikte 113,1 mio €, wat een daling is van 12%. De EBITDA daalde tot 4,8 mio € (-43 %) en de EBIT bedroeg 2,6 mio € (-57%).

Divisie Specialty Chemicals – omzet 64,6 mio € (-16%) – EBITDA 2,3 mio € (+168%)

Deze Divisie is samengesteld uit de Business Units Antimoon en Plastics.

Ondanks de Coronacrisis is het verkoopvolume van 13.350 ton in de Specialty Chemicals Divisie over 2020 quasi stabiel gebleven in vergelijking met 2019 (13.600 ton).





De omzet is gekoppeld aan de evolutie van de antimoonmetaalprijzen. De gemiddelde Metal Bulletin antimoonprijs in 2020 lag aanzienlijk lager dan de gemiddelde prijs in 2019, namelijk 5.912 $/ton tegenover 6.722 $/ton, een daling van ca. 12%. Ook de gemiddelde dollarkoers 1,142 $/€ was lager dan in 2019 (1,119 $/€). Hierdoor daalde onze omzet tot 64,6 mio € (-16% vs 2019).

Ondanks de drastische prijsdaling van de antimoonproducten, werd een beter operationeel resultaat neergezet: DE EBITDA steeg tot 2,3 mio € (in 2019 was dit 0,9 mio €) terwijl de EBIT eindigde op 1,1 mio € (t.o.v. -0,2 mio € in 2019). Dit is deels gerelateerd aan structurele operationele verbeteringen, optimalisaties in aankoop en de evolutie van de verkoopportefeuille naar producten met meer toegevoegde waarde.

Vooruitzichten voor 2021

Het blijft moeilijk inschatten hoe de afwikkeling van de Covid-19 pandemie in 2021 zal verlopen. Vooral de impact op de metaalprijzen, die voor Campine cruciaal zijn, blijft een vraagteken. De antimoonmetaalprijs is sinds de herfst van 2020 aan een opmars bezig. De vrees voor tekorten aan de toeleveringszijde (ertsen en concentraten) heeft de prijs begin dit jaar doen exploderen: de koers is op 2 maanden tijd met ongeveer 50% gestegen. Bovendien is de beschikbaarheid van antimoonmetaal en afgeleide producten zoals antimoontrioxide zeer krap. De LME-loodprijs blijft momenteel relatief stabiel.

De vraag naar onze Specialty Chemicals producten in het eerste kwartaal van 2021 is zeer hoog. Dit is vooral te verklaren door het herstel van de economie, waardoor klanten hun stocks opnieuw aanvullen, mede ondersteund door stijgende prijzen en een vrees voor tekorten. We veronderstellen dat dit tot de zomer zal aanhouden.

In onze Metals Recycling divisie is de vraag normaal. De beschikbaarheid van scrap batterijen is momenteel zeer goed, mede doordat met de lockdownmaatregelen veel wagens lang hebben stil gestaan tijdens de winter en hierdoor de batterijen stuk gingen. We voorzien een relatief normaal jaar.

In de eerste week van januari kreeg Campine een overheidssubsidie toegezegd van 1 mio € voor de investering in een innovatief proces voor antimoonrecyclage. Deze nieuwe technologie is inmiddels industrieel opgestart en de investering (van 4,9 mio €) zal in 2021 reeds bijdragen aan de bedrijfswinst.

In 2021 worden nog enkele grote investeringen doorgevoerd. Het gaat hier hoofdzakelijk over vervangingsinvesteringen. Zo vernieuwen we de technische installaties voor onze elektriciteitsvoorziening en bouwen we een nieuwe ingot-lijn voor lood, waar de geraffineerde loodlegering in staven (of ingots) gegoten wordt. We verwachten hierdoor een hogere productie-efficiëntie en iets meer capaciteit in de loodraffinage. De bouwwerken voor het herwinnen van polypropyleenplastic uit batterijen is verschoven naar 2022.

EBITDA: Resultaat voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie

EBIT: Bruto bedrijfsresultaat voor aftrek van interest en belastingen ook vermeld als Operationeel resultaat

EAT: Netto resultaat ook vermeld als Resultaat van het boekjaar

De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr Luc Van Coppenolle, heeft bevestigd dat de controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht, die in de boekhoudkundige informatie opgenomen in de gereglementeerde informatie, zouden moeten doorgevoerd worden.





Het jaarlijks financieel verslag wordt publiek gemaakt op 23 april 2021 op de website van Campine.

Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen: tel. nr. +32 14 60 15 49 / karin.leysen@campine.com

