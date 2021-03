English Finnish

SAMPO OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 23.3.2021 klo 9.30

Sammon vuosiraportointi vuodelta 2020

Sampo-konserni on julkaissut vuosiraportointinsa vuodelta 2020 osoitteessa www.sampo.com/vuosi2020 . Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Sammon laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 mukaisesti.

Hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi edellä mainitussa osoitteessa ovat saatavilla seuraavat katsaukset ja raportit vuodelle 2020:

Konsernijohtaja Torbjörn Magnussonin katsaus

Johdon videokatsaukset

Sampo-konsernin riskienhallintaraportti

Sampo-konsernin selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Sampo-konsernin toimielinten palkitsemisraportti

Sampo Oyj:n tytäryhtiöiden If Vahinkovakuutuksen, Topdanmarkin ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön vuosikertomukset

If Vahinkovakuutuksen, Topdanmarkin, Hastingsin ja Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön yritysvastuuraportit

Sammon hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös XHTML- ja pdf-tiedostoina, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportti ovat tämän tiedotteen liitteinä.

Sampo-konserni julkaisee vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevan kertomuksen sekä yritysvastuuraportin toukokuussa 2021.



SAMPO OYJ



Mirko Hurmerinta

Sijoittajasuhde- ja viestintäasiantuntija

puh. 010 516 0032

