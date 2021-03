English Finnish

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 23. MAALISKUUTA 2021 KLO 9.30

Toimitusjohtajan puheenvuoro Cargotecin varsinaisessa yhtiökokouksessa

Cargotec Oyj järjestää varsinaisen yhtiökokouksensa tänään 23.3.2021 klo 13 alkaen Helsingissä. Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla, vaan osallistuminen tapahtuu kokouskutsussa esitetyn mukaisesti.

Ennaltanauhoitettu Cargotecin toimitusjohtaja Mika Vehviläisen yhtiökokousesitysvideo on saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi/yhtiokokous. Lisäksi toimitusjohtaja pitää yhtiökokouksen jälkeen puheenvuoron videolähetykseen osallistuville osakkeenomistajille. Puheenvuoron materiaali on saatavilla osoitteessa www.cargotec.fi/yhtiokokous. Videotallenne toimitusjohtajan puheenvuorosta on saatavilla samassa osoitteessa kokousta seuraavien päivien aikana.

Esitykset käsittelevät Cargotecin vuoden 2020 tulosta, sulautumista Konecranesin kanssa, Cargotecin matkaa 1,5 asteen yhtiöksi sekä vastuullisuutta liiketoimintamahdollisuutena. Esitykset eivät sisällä olennaista uutta tietoa.

Lisätietoja:

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 777 4084, hanna-maria.heikkinen@cargotec.com

