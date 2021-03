Zenas BioPharma Lançada como Empresa Biofarmacêutica Transfronteiriça para Inovar o Desenvolvimento e Entrega de Terapias Com Base em Imunologia

French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai Chinese (Simplified) Chinese (Traditional)

Candidato líder do produto, ZB001, com grande potencial na China para o tratamento de doença ocular da tireoide

Avanço rápido do seu pipeline com sete programas, incluindo três em todo o mundo, com um grande potencial para doenças autoimunes e raras

Expansão de uma equipe de liderança comprovada de executivos veteranos da indústria de ciências da vida

Empresa fundada e inicialmente financiada pela Tellus BioVentures e Fairmount

HONG KONG e BOSTON, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Zenas BioPharma (“Zenas”) foi lançada hoje como uma empresa biofarmacêutica transfronteiriça comprometida em se tornar líder global no desenvolvimento e entrega de terapias imunológicas para pacientes na China e em todo o mundo.

A Zenas foi fundada e inicialmente financiada pela Tellus BioVentures, LLC (“Tellus”) e Fairmount Funds Management LLC (“Fairmount”), sendo adicionalmente apoiada por um sindicato de fundos de investimento líderes mundiais em ciências da vida, incluindo Quan Capital, WuXi Biologics Healthcare Ventures e Wellington Management.

Lonnie Moulder, Membro Gerente da Tellus e Fundador da Zenas, atua como Presidente Executivo e Diretor Executivo Interino. Como fundador e executivo veterano em ciências da vida, ele traz para Zenas um histórico de sucesso, além das habilidades necessárias para a navegação pelo cenário biofarmacêutico global. O Sr. Moulder reuniu uma equipe de liderança experiente com fortes credenciais em aquisição, desenvolvimento e comercialização de produtos em todo o mundo.

“Estamos muito contentes com o lançamento da Zenas BioPharma e seu pipeline de candidatos a produtos diferenciados. Esses produtos potencialmente melhores da categoria destinam-se a oferecer inovação para pacientes com diagnósticos mal atendidos, ao mesmo tempo em que maximizam o valor em todo o ecossistema de saúde”, disse Moulder. “A equipe de liderança em expansão da Zenas e a nossa rede de parceiros de negócios irão impulsionar a excelência operacional para oferecer terapias potencialmente transformadoras para melhorar a vida das pessoas que vivem com doenças autoimunes e raras.”

“Estamos muito contentes em investir e apoiar esse novo empreendimento liderado por uma equipe comprovada e experiente”, acrescentou Marietta Wu, MD, Ph.D., MBA, Diretora Administrativa da Quan Capital e Membro do Conselho da Zenas. “A imunologia é uma área de inovação transformadora pronta para resolver grandes necessidades médicas não atendidas. Estamos confiantes de que, com os nossos recursos e capacidade de pesquisa e desenvolvimento transfronteiriços, a Zenas irá avançar rapidamente seu portfólio atual e estabelecer sua liderança global com um pipeline expandido, juntamente com uma forte presença na China.”

Avanço Rápido do Pipeline

A Zenas estreia com um amplo pipeline com sete terapêuticas inovadoras baseadas em imunidade que continuarão a se expandir através de uma estratégia de desenvolvimento de negócios de sucesso. A Zenas é proprietária em todo o mundo de três dos sete programas do pipeline, o que leva a Empresa a estar bem-posicionada para um alcance global.

A inovação Zenas é definida pela seleção de candidatos a produtos projetados com o melhor potencial da categoria e, em seguida, avançados utilizando estratégias comerciais e de desenvolvimento diferenciadas para atender às necessidades dos pacientes E aos requisitos de valor do ambiente dinâmico de saúde. A inovação Zenas inclui ainda adquirir ou descobrir candidatos de produtos de primeira classe, com base em novos conhecimentos no campo em evolução da imunologia.

ZB001 e ZB011

A Zenas está desenvolvendo seu principal produto candidato ZB001, um anticorpo monoclonal (mAb) do receptor do fator de crescimento semelhante à insulina (IGF1R), para o tratamento potencial de pacientes com doença ocular da tireoide (TED) na China. TED é uma condição debilitante que afeta significativamente a qualidade de vida e pode causar proptose (“olhos salientes”), visão dupla e perda de visão. ZB001, um produto potencial de primeira classe na China, foi exclusivamente licenciado pela Viridian Therapeutics, Inc. (“Viridian”) (NASDAQ: VRDN).

Mais de 100 pacientes oncológicos foram previamente tratados com o anticorpo em estudos nos EUA e na UE, sob o nome AVE-1642, o que permitiu o entendimento do seu perfil farmacocinético e farmacodinâmico, bem como sua segurança e tolerabilidade. A Viridian é proprietária de todos os direitos fora da China e está desenvolvendo o mAb IGF1R sob o nome VRDN-001. Este programa está avançando rapidamente e a Viridian está prevendo dar entrada no pedido de Novo Medicamento Investigacional (“IND”) no final de 2021, seguido de um pedido da Zenas na China. Os dados do primeiro ensaio clínico envolvendo pacientes devem estar disponíveis em 2022.

Em paralelo com o desenvolvimento do ZB001, a Viridian e a Zenas iniciaram o programa ZB011, que busca melhorar os anticorpos direcionados a IGF1R para aprimorar ainda mais sua dosagem e conveniência.

ZB002, ZB003 e ZB004

O pipeline da Zenas também inclui três mAbs potencialmente melhores da categoria (ZB002, ZB003, ZB004) licenciados exclusivamente em todo o mundo pela Xencor, Inc. (NASDAQ: XNCR). Esses três mAbs foram projetados com a tecnologia XmAb™ para aumentar a potência, a meia-vida e a estabilidade. Eles estão sendo submetidos a estudos de viabilização de IND para apoiar o desenvolvimento clínico de indicações de doenças autoimunes novas e existentes.

ZB005 e ZB006

Além disso, a Zenas entrou em uma colaboração com a Dianthus Therapeutics, Inc. (“Dianthus”) que fornece à China direitos para dois programas mAb, ZB005 e ZB006. A Dianthus é uma empresa privada de biotecnologia focada na descoberta e desenvolvimento de terapêuticas de anticorpos monoclonais que modulam o sistema de complemento imunológico para o tratamento de doenças autoimunes. Atividades facilitadoras de IND estão em andamento para ZB005, o primeiro dos dois programas.

Sobre a Zenas BioPharma

A Zenas BioPharma é uma empresa biofarmacêutica transfronteiriça (com sede na China e nos EUA) comprometida em se tornar líder global no desenvolvimento e entrega de terapias imunológicas para pacientes na China e em todo o mundo. A Zenas está avançando rapidamente um vasto pipeline de terapêuticas inovadoras que continua a crescer por meio da nossa estratégia de desenvolvimento de negócios de sucesso. Nossa experiente equipe de liderança e rede de parceiros de negócios impulsionam a excelência operacional para oferecer terapias potencialmente transformadoras para melhorar a vida das pessoas que enfrentam doenças autoimunes e raras. Para mais informação sobre a Zenas BioPharma, visite www.zenasbio.com e siga-nos no Twitter em @ZenasBioPharma e LinkedIn .

