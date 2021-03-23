跨国生物制药公司Zenas BioPharma成立，为免疫疗法的开发和交付带来创新

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主要候选产品ZB001具有领先中国甲状腺眼病治疗的潜力

快速推进七个在研项目，包括三个全球项目，在自体免疫和罕见疾病方面具有同类最佳潜力

扩充由经验丰富的生命科学行业高管组成的领导团队

公司由Tellus BioVentures和Fairmount创立并提供初期投资

香港和波士顿, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 跨国生物制药公司Zenas BioPharma（以下简称为“Zenas”）今天正式成立，公司将致力于成为中国和世界各地患者免疫疗法开发和交付的全球领先企业。

Zenas由Tellus BioVentures, LLC（以下简称为“Tellus”）和Fairmount Funds Management LLC（以下简称为“Fairmount”）创立并提供初期投资，此外还得到包括泉创资本、WuXi Biologics HealthCare Venture和Wellington Management在内的全球生命科学领先投资基金的联合投资支持。

Tellus管理成员兼Zenas创始人Lonnie Moulder担任执行董事长兼临时首席执行官。作为一位经验丰富的生命科学创始人兼高管，他为Zenas带来了在全球生物制药领域取得发展的成功往绩和必要技能。Moulder先生组建了一支经验丰富的领导团队，具备全球范围内产品采购、开发和商业化的强大资历。

“Zenas BioPharma的正式成立及其差异化候选产品在研管线令我们感到欢欣鼓舞。这些潜在的同类最佳产品旨在为诊断不足的患者带来创新，同时在整个医疗生态系统中实现最大价值”，Moulder先生表示。“不断扩大的Zenas领导团队和我们的业务合作伙伴网络将推动卓越运营，以提供潜在的变革性疗法来改善自身免疫性疾病和罕见疾病患者的生活。”

“我们很高兴能够投资并支持这个由经验丰富的团队所领导的新企业”，泉创资本董事兼Zenas董事总经理巫荟（医学博士、哲学博士和工商管理硕士）补充道， “免疫学是一个具有变革意义的创新领域，有望解决尚未得到满足的巨大医疗需求。我们满怀信心，相信Zenas将通过利用跨国研发能力和资源，迅速扩大其现有产品组合，并通过经过扩展的产品管线以及在中国的强大影响力来确立其全球领导地位。”

快速推进产品管线

Zenas首次推出了七种创新的免疫疗法，将通过成功的业务发展战略不断扩展。Zenas拥有7个管线项目中3个项目的全球所有权，使该公司拥有独特的全球业务定位。

Zenas创新的含义是选择具有同类最佳潜力的候选产品，然后采用差异化开发和商业策略加以推进，满足患者需求以及不断变化的医疗环境的价值要求。Zenas创新还包括根据不断发展的免疫领域新知识，获取或发现一流的候选产品。

ZB001和ZB011

Zenas正在开发其先导产品候选药物ZB001，这是一种胰岛素样生长因子-1受体（IGF1R）单克隆抗体（mAb），潜在用途是治疗中国的甲状腺眼病（TED）患者。TED是一种衰弱性疾病，可显著影响生活质量，并可能导致突眼症（“眼球突出”）、复视和视力损失。ZB001可能成为中国国内同类首创产品，获得了Viridian Therapeutics, Inc.（以下简称“Viridian”）（纳斯达克股票代码：VRDN）的排他性许可。

此前，这种抗体以AVE-1642为名称已在美国和欧盟的研究中用于100多名肿瘤患者的治疗，实现了对其药代动力学和药效以及安全性和耐受性的了解。Viridian保留在中国境外的所有权利，并正在开发以VRDN-001命名的IGF1R mAb。该项目正在迅速推进，预计将于2021年底由Viridian提交新药研究（IND）申请，随后由Zenas在中国提交申请。第一次涉及患者的临床试验数据预计将在2022年公布。

在开发ZB001的同时，Viridian和Zenas启动了ZB011计划，旨在改善IGF1R靶向抗体，以进一步提高剂量和便利性。

ZB002、ZB003和ZB004

Zenas产品管线还包括三种潜在可成为同类最佳的mAb（ZB002、ZB003、ZB004），由Xencor, Inc.（纳斯达克股票代码: XNCR）在全球范围内独家许可。这三种mAb采用XmAb™技术设计，以改进功效、半衰期和稳定性，目前正在进行试验性新药研发的支持性研究，以支持针对新的和已确定的自身免疫疾病适应症的临床开发。

ZB005和ZB006

Zenas还与Dianthus Therapeutics, Inc.（以下简称“Dianthus”）合作，为中国提供ZB005和ZB006这两个mAb项目的权利。Dianthus是一家私营生物技术公司，专注于发现和开发调节免疫辅助系统单克隆抗体疗法，用于治疗自身免疫疾病。ZB005（这两个项目中的第一个）的新药临床试验支持工作目前正在进行当中。

关于Zenas BioPharma

Zenas BioPharma是一家跨国（美国-中国）生物制药公司，致力于成为中国和世界各地患者免疫疗法开发和交付的全球领先企业。Zenas正在迅速推进一条深入的创新药物产品管线，并通过我们成功的业务开发战略不断发展。我们经验丰富的领导团队和我们的业务合作伙伴网络将推动卓越运营，以提供潜在的变革性疗法来改善面临自身免疫性疾病和罕见疾病患者的生活。” 要了解有关Zenas BioPharma的更多信息，请访问 www.zenasbio.com ，并通过Twitter （@ZenasBioPharma） 和 LinkedIn 关注我们。

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