Zenas BioPharma 成立為一家跨境生物製藥公司，致力為免疫療法的開發和交付帶來創新

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其甲狀腺眼疾候選藥物產品 ZB001 在中國具一流潛力

快速推進七個產品線計劃，其中三個為全球計劃，這些計劃在自身免疫和罕見疾病方面具一流潛力

經驗豐富的生命科學行業行政人員擴大出色的領導團隊陣容

公司創立初期由 Tellus BioVentures 和 Fairmount 資助

香港和波士頓, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 跨境生物製藥公司 Zenas BioPharma（「Zenas」）於今天成立，旨在確立其為中國乃至全球患者開發和提供免疫療法的全球領導者地位。

Zenas 由 Tellus BioVentures, LLC（「Tellus」）和 Fairmount Funds Management LLC（「Fairmount」）成立，最初由其資助，並獲 Quan Capital、WuXi Biologics Healthcare Ventures 和 Wellington Management 的全球領先生命科學投資基金的聯合支持。

Tellus 董事總經理兼 Zenas 創始人 Lonnie Moulder 擔任執行主席兼臨時行政總裁。作為經驗豐富的生命科學創始人和行政人員，他為 Zenas 取得成功業績，以及在全球生物製藥領域中發展的必要技能。Moulder 先生組建了一支經驗豐富的領導團隊，具有在全球收購、開發和將產品商業化的強大資歷。

Moulder 先生說：「我們對 Zenas BioPharma 的成立及其與別不同的候選產品感到興奮。這些潛在的同類最佳產品旨在為診斷服務不足的患者帶來創新，同時在整個醫療保健生態系統中實現最大價值。」 Quan Capital 董事總經理兼 Zenas 董事會成員 Marietta Wu (MD, Ph.D., MBA) 表示：「不斷擴大的 Zenas 領導團隊和我們的業務合作夥伴網絡將推動卓越營運，以提供潛在的變革性治療方法來改善自身免疫性疾病和罕見疾病患者的生活。

我們很高興投資於並支持這項由實踐經驗豐富的團隊領導的風險投資。免疫學是轉型創新領域，有望解決尚未滿足的巨大醫療需求。我們有信心，利用跨境研發能力和資源，Zenas 將能擴大產品線和在中國的強大業務、迅速發展其現有產品組合，並確立其全球領導者地位。」

快速推進的產品線

Zenas 首先推出七種創新的免疫療法，其將透過成功的業務發展策略不斷擴展。在其七個產品線計劃中，Zenas 擁有其中三個的全球權利，這使公司在全球具有獨特的地位。

Zenas 創新的定義是選擇具有同類最佳潛力的候選產品，然後進一步利用與別不同的開發和商業策略，以滿足患者的需求以及動態醫療環境的價值要求。Zenas 創新進一步包括利用免疫學不斷發展之領域中的新知識來獲取或發現同類產品中的佼佼者。

ZB001 和 ZB011

Zenas 正在開發其主要潛在候選產品 ZB001，一種胰島素生長因子 1 受體 (IGF1R) 單克隆抗體 (mAb)，具有用於治療中國的甲狀腺眼疾 (TED) 患者的潛力。TED 是一種使人衰弱的疾病，會嚴重影響生活質素，並可能導致眼球突出（「眼睛凸出」）、複視和視力喪失。ZB001 是中國的潛在一流產品，經 Viridian Therapeutics, Inc.（「 Viridian」）（納斯達克股票代碼：VRDN）獨家授權。

之前在美國和歐盟的研究中，已有 100 多名腫瘤患者接受該抗體的治療，名稱為 AVE-1642，從而可以了解其藥代動力學和藥效學特徵以及其安全性和耐受性。Viridian 保留在中國境外的所有權利，並以 VRDN-001 的名稱開發 IGF1R mAb。計劃正在快速推進，Viridian 將於 2021 年下半年提交預期的研究性新藥 (IND) 申請，然後在中國提交 Zenas 申請。預計將於 2022 年獲得涉及患者的首個臨床試驗的數據。

在開發 ZB001 時，Viridian 和 Zenas 發起 ZB011 計劃，旨在改進 IGF1R 的抗體，以進一步提高劑量和便利性。

ZB002、ZB003 和 ZB004

Zenas 產品線還包括三個潛在的同類最佳單克隆抗體（ZB002、ZB003、ZB004），這些單克隆抗體獲 Xencor, Inc.（納斯達克股票代碼：XNCR）在全球獨家授權。這三種單克隆抗體採用 XmAb™ 技術進行工程改造，以提高效力、半衰期和穩定性，並且正在進行 IND 支持研究，以支持新的和既定的自身免疫性疾病適應症的臨床開發。

ZB005 和 ZB006

Zenas 另外還與 Dianthus Therapeutics, Inc.（「Dianthus」）合作，為 ZB005 和 ZB006 這兩個 mAb 計劃提供在中國的權利。Dianthus 是一家私有生物技術公司，致力發現和開發單克隆抗體療法，該療法以可調節免疫補體系統來治療自身免疫性疾病。ZB005 正在進行支持 IND 的活動，這是兩個計劃之首。

關於 Zenas BioPharma

Zenas BioPharma 是一家跨境（位於中國-美國）生物製藥公司，致力成為中國和世界各地患者免疫療法開發和交付的全球領導者。Zenas 迅速推進創新療法的多產品線，透過成功的業務發展策略不斷增長。我們經驗豐富的領導團隊和業務合作夥伴網絡推動卓越的營運，提供潛在的變革性治療方法，以改善面臨自動免疫和罕見疾病的人的生活。如欲了解 Zenas BioPharma 的更多資訊，請瀏覽 www.zenasbio.com 並在 Twitter @ZenasBioPharma 和 LinkedIn 上關注我們。

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