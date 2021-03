SEA TPI fête son 25e anniversaire et s’inscrit dans un nouveau cycle qui doit permettre au groupe de franchir les 45 M€ dans 5 ans

SEA TPI, créateur et animateur de centres de services IT, annonce une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires en 2020 qui s’élève à 23,5 M€ euros contre 21,3 en 2019. Cette publication des résultats de l’entreprise intervient à l’occasion de son 25eanniversaire et démontre clairement la capacité de l’entreprise à réaliser une croissance régulière et durable en se positionnant comme un partenaire stratégique pour ses clients.

Entreprise familiale et indépendante, SEA TPI regroupe350 talents qui accompagnent les plus grands comptes et les ETI dans la mise en œuvre de Centres de Services IT innovants. Dans la relation avec leurs partenaires, les entreprises veulent conserver tous les leviers opérationnels et financiers, mais aussi disposer des innovations et des meilleures pratiques du secteur. Focalisés sur les Opérations I, les Centres de Services SEA TPI permettent aux Directions informatiques de travailler sur quatre leviers : améliorer le service pour les collaborateurs, baisser les coûts, libérer les équipes de travaux récurrents et assurer une meilleure visibilité du SI et de sa performance.

Toujours en quête d’innovation, SEA TPI investit chaque année des ressources importantes pour étoffer son offre de service. Cet engagement fort lui a une nouvelle fois permis de se distinguer en 2020 en répondant à de nouveaux projets pour des entreprises comme BOURBON MARITIME, la SMAC, AVIVA France ou en encore BPCE IT. En 2021, le groupe va continuer sur cette dynamique et prévoit d’ores et déjà de réaliser une nouvelle croissance au regard notamment du déploiement d’une nouvelle agence commerciale et d’un centre de services à Paris. Enfin, pour préparer l’avenir et offrir toujours plus de proximité à ses clients, l’ESN va consolider ses équipes dans ses différentes agences régionales.

Philippe PELFORT, Président de SEA TPI « Fêter nos 25 ans est une réelle fierté pour SEA TPI et un formidable encouragement pour poursuivre nos efforts. Je tiens particulièrement à remercier nos clients, nos partenaires et nos équipes qui nous permettent de grandir toujours plus et de faire évoluer en continu notre projet d’entreprise. 2021 marque une étape clé pour SEA TPI qui entre dans une nouvelle phase de son développement à l’échelle nationale. Croissance maitrisée, RSE, qualité, valeurs humaines, expertise et innovation sont les valeurs qui vont conduire nos orientations. »