La téléphonie : le nouveau Graal des plateformes de collaboration

Une chose est sûre, notre manière de collaborer, de communiquer et d’échanger a profondément évolué ces derniers mois suite à la crise du Covid. Dans ce contexte, les grands fournisseurs de plateformes de collaboration (Microsoft, Zoom, Google, Facebook…) se livrent une farouche bataille pour se positionner comme de véritables hubs de communication.

L’enjeu de l’intégration de la téléphonie

Pas une semaine ne passe sans que des annonces de nouvelles fonctionnalités ne soient publiées. Pour autant, un des véritables enjeux des géants de la collaboration consiste désormais à intégrer la téléphonie dans leur offre afin de proposer à leurs clients une solution unique de collaboration et de téléphonie. Une autre raison qui explique ce fort intérêt pour la téléphonie tient également à la possibilité pour les fournisseurs de plateformes d’accéder à de nouveaux revenus en remplaçant les infrastructures de téléphonie traditionnelles des clients (les IPBX) et en leur proposant directement leurs propres forfaits d’appels.

L’enjeu est donc gigantesque et représente une opportunité de croissance unique au regard des millions d’entreprises qui s’appuient sur des solutions comme Microsoft Teams ou Zoom pour communiquer. De leur côté, les grands acteurs du marché de la téléphonie (Mitel, Avaya, Alcatel…) étendent leurs offres vers le collaboratif pour rester dans la course.

La téléphonie, une expertise à part

La bataille est donc loin d’être gagnée. D’autant que les besoins des entreprises en matière de téléphonie sont souvent très spécifiques avec des contraintes propres à chaque métier. A titre d’exemple un conseiller bancaire aura l’obligation légale d’enregistrer les communications avec ses clients alors que le personnel soignant devra être joignable en situation de mobilité partout dans l’hôpital. Pour faire face à ces demandes, les fournisseurs de plateformes de collaboration opèrent un mouvement de fond afin de s’entourer d’un écosystème de partenaires leur permettant d’étoffer leurs offres avec des services à valeur ajoutée, par exemple des enregistreurs de communication, des centres d’appels ou encore des applications pour les standards.

La place des intégrateurs et des opérateurs

Au regard des éléments précédemment évoqués, il apparait clairement que les opérateurs et intégrateurs télécoms sont bien positionnés pour favoriser l’adoption de la téléphonie sur les plateformes de collaboration. Grâce à leurs infrastructures télécoms, ils sont notamment capables de fournir des Trunk SIP pour acheminer les communications à moindre coût et proposer aux entreprises des forfaits et services sur mesure souvent beaucoup plus compétitifs que ceux proposés nativement par les éditeurs de plateforme. Les partenaires ayant la double expertise collaboration et téléphonie seront aussi en mesure d’accompagner au mieux leurs clients dans la transition d’une téléphonie traditionnelle vers une téléphonie « nouvelle génération » dont la philosophie de fonctionnement peut parfois perturber les utilisateurs. Au-delà de l’approche technique, il est en effet indispensable d’impliquer et d’accompagner l’utilisateur final dans l’appropriation de la nouvelle solution.

Fort de ces éléments, il apparait donc que les opérateurs/intégrateurs se positionnent comme des partenaires stratégiques pour les entreprises qui souhaitent s’appuyer sur des plateformes de collaboration de nouvelle génération pour téléphoner et abandonner ainsi leurs solutions de téléphonie historiques.

Ivan Bolzer

Manager de la Business Unit Collaboration - Foliateam