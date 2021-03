English Finnish

Marimekko Oyj, Pörssitiedote 23.3.2021 klo 11.00



Marimekon tilinpäätös 2020 on julkaistu



Marimekko Oyj:n vuoden 2020 tilinpäätös on julkaistu tänään. Tilinpäätösjulkaisu sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2020.



Marimekko julkaisee tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena. XBRL-merkinnät on varmennettu.

Tilinpäätösjulkaisu pdf-muodossa sekä tilinpäätöksen xHTML-tiedosto ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa company.marimekko.com. Painettu tilinpäätös on saatavilla viimeistään viikolla 15 ja sen voi tilata yhtiön kotisivuilta.





MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä



Anna Tuominen

Puh. 040 584 6944

anna.tuominen@marimekko.com



JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

