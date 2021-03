sensemetrics Introduz Dispositivo de Conectividade do Sensor Strand IIoT; Aumentando o Portfólio de Banda Larga da Próxima Geração com Soluções de Banda Estreita Econômicas

Portuguese Spanish

SAN DIEGO, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A sensemetrics Inc. , uma empresa global de tecnologia de IoT Industrial (IIoT) e nuvem que transforma dados de sensores em inteligência de negócios em tempo real, lançou hoje o Strand , um novo dispositivo de conectividade de sensores que amplia o alcance das ofertas de IIoT de banda larga da empresa, adicionando uma nova solução de banda estreita econômica ao portfólio de automação de sensores IIoT.



Já disponível, o Strand está sendo lançado após o lançamento em janeiro do Thread X3 , um dispositivo de conectividade de sensor IIoT de banda larga da próxima geração da sensemetrics, que combina conectividade inteligente com um design fácil de implantar e plug-and-play. Ambas as soluções foram projetadas para organizações que buscam reduzir riscos, melhorar a segurança e aumentar a visibilidade dos principais insights de complexas infraestruturas, mineração, setores geotécnicos e ambientais. Com soluções coesas de conectividade de banda estreita e de banda larga agora disponíveis para esses clientes, as soluções de monitoramento mais abrangentes podem ser implantadas de maneira econômica.

“A Strand é uma adição à nossa família em expansão de produtos de conectividade, que trabalham de forma coesa para dar suporte a todo o espectro de sensores que nossos clientes e aplicações exigem”, disse Cory Baldwin, CEO da sensemetrics. “Nossos clientes têm uma ampla gama de necessidades de automação IIoT. Em alguns casos, a conectividade do sensor de banda larga é a resposta e, em outros casos, quando sensores de menor custo estão envolvidos ou medições menos frequentes são necessárias, a banda estreita é a resposta. Na maioria das vezes, as duas trabalham em conjunto para fornecer uma solução complementar, completa e escalável que reduz os custos iniciais do projeto e da instalação do sistema, bem como o custo de propriedade a longo prazo.”

O primeiro modelo da série Strand, o Strand VW4, viabiliza a automação sem esforço de sensores de fio vibratório de qualquer modelo e fabricante. Um dispositivo de conectividade de sensor totalmente autônomo que oferece rede de malha sem fio de baixa potência e de longo alcance em um invólucro robusto resistente a intempéries, ele fornece operação confiável em ambientes operacionais adversos. Ele é ideal para a conexão de sensores distribuídos e de baixo custo depois dos sensores mais complexos e ativos. Isso unifica o design técnico de um projeto de automação em uma única rede adaptativa e segura, com gerenciamento de nuvem centralizado.

O Strand se conecta com segurança a qualquer dispositivo de conectividade de banda larga Thread X3 que atende a uma dupla finalidade como dispositivo de conectividade de sensor e dispositivo de gateway sem fio para a série Strand de produtos. O Strand também oferece uma rede de malha de rádio de longo alcance autoformada que dá suporte para múltiplas trocas, juntamente com a eliminação de objetos. E, com a integração perfeita de hardware e software, o Strand viabiliza um gerenciamento completo de dados de sensores em tempo real e uma solução de campo para escritório para redes de sensores distribuídos.

O Strand também oferece muitos recursos exclusivos entre os produtos de conectividade de banda estreita, incluindo configuração de programação zero e roteamento inteligente de tráfego sem fio, que otimiza as conexões sem fio à medida que as redes se expandem ou se contraem, ou conforme as condições do site mudam. Caso o uplink sem fio não esteja disponível, o Strand oferece memória confiável no dispositivo para o armazenamento de dados no sensor. A lógica de repetição automática sincroniza os dados armazenados na nuvem e elimina as visitas ao site para recuperação manual dos dados - como a maioria dos dispositivos de conectividade de ultrabaixa potência exigem atualmente. Por fim, seu design de economia de custos inclui suporte para atualizações de firmware over-the-air (FOTA), que também reduz drasticamente os custos de gerenciamento do sistema vitalício.

Sobre a sensemetrics

A sensemetrics é uma inovadora líder no mercado de Internet das Coisas Industrial (IIoT), oferecendo a única plataforma de software empresarial com base na nuvem comprovada pelo mercado que simplifica a conectividade e padroniza dados de sensores industriais, viabilizando que a nossa rede de parceiros forneça soluções ativas de gerenciamento de riscos e segurança de forma mais eficiente. www.sensemetrics.com