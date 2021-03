Devo continúa ampliando su cartera de clientes y realiza nuevos fichajes en su equipo directivo y consejo de administración

English Spanish

Impulsada por un fuerte y prolongado momentum corporativo, la compañía líder de seguridad y análisis de datos nativa de la nube añade expertos de la industria provenientes de Amazon, F5 Networks, SAP, LogMeIn e IBM Security

Entre estas nuevas incorporaciones se encuentra el experto en ingeniería de software Lars Wiesner, que desempeñará el cargo de SVP de Ingeniería de Producto y Operaciones desde las oficinas de la compañía en Madrid



CAMBRIDGE, Mass. y MADRID, España, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Devo, empresa de seguridad y análisis de datos nativa de la nube, ha anunciado hoy el nombramiento de cuatro nuevos directivos, así como de un nuevo miembro del consejo de administración. Las nuevas incorporaciones son J.C. Vega, como CISO; Lars Wiesner, como vicepresidente senior de ingeniería de producto y operaciones; Kayla Williams como vicepresidenta de control de TI, riesgos y compliance; y Matt Westover, vicepresidente de ventas en Norteamérica. De igual manera, Sebastian Gunningham también se incorpora a la empresa como miembro del Consejo de Administración de Devo.

"Devo se ha consolidado como una potencia disruptiva en el mercado de la ciberseguridad, dejando atrás las tecnologías heredadas más arraigadas, invirtiendo en innovación y en un talento inigualable", afirma Marc van Zadelhoff, CEO de Devo. "La carrera de la industria hacia la nube y la explosión en los volúmenes de logs y seguridad están impulsando el crecimiento de Devo, y la incorporación de estos profesionales ayudará a acelerarlo, así como aumentar el ritmo de innovación que ofrecemos a nuestros clientes".

Por otro lado, Devo sigue añadiendo nuevos clientes a su cartera como FanDuel , First Horizon, y Manulife , impulsando el crecimiento interanual de la compañía en un 136%. De igual manera, el pasado mes de febrero la compañía lanzó Devo Drive , su nuevo programa global de partners que tiene como objetivo ampliar su alcance a través de una red de más de 50 socios que ofrecen servicios orientados a la ciberseguridad, entre los que se encuentran líderes del sector como Optiv , Novacoast , OpenText y CRITICALSTART . Por último, cabe destacar que la plantilla de Devo ha crecido en más de un 50% en el último año para apoyar estas ambiciosas iniciativas de crecimiento.

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran:

Lars Wiesner, SVP de Ingeniería de producto y operaciones



Lars Wiesner cuenta con más de 20 años de experiencia liderando grandes equipos de ingeniería de software de rápido crecimiento en áreas tales como DevOps, CloudOps y despliegue. Wiesner se une a Devo procedente del líder en marketing SaaS Selligent, donde ocupó el cargo de vicepresidente de ingeniería en Bélgica y Estados Unidos. Anteriormente, pasó casi 16 años en SAP en Alemania, donde en la segunda mitad de su mandato fue vicepresidente y miembro del equipo de liderazgo global de SAP. También trabajó en Diebold Nixdorf, líder mundial en comercio conectado para los sectores bancario y retail, donde dirigió los equipos de ingeniería de software de retail y de gestión de productos de la empresa en los Países Bajos. Wiesner trabajará desde la oficina de Devo en Madrid.

J.C. Vega, CISO



J.C. Vega aporta a Devo más de tres décadas de liderazgo en seguridad, y 20 años de experiencia concretamente en el ámbito de la ciberseguridad, tanto en el sector público como en el privado. Antes de incorporarse a Devo, trabajó como asesor ejecutivo de seguridad en IBM Security. Alcanzando el rango de coronel en el Ejército de los Estados Unidos, Vega desempeñó varias funciones de liderazgo y operativas en materia de ciberseguridad en el Gobierno y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, donde ayudó a crear programas estratégicos tanto para el Ejército como para la Nación, y dirigió equipos profesionales de operaciones, investigación y tecnología en la preparación de misiones de combate y apoyo en los entornos más hostiles. Vega trabajará en la sede de Devo en Cambridge, Massachusetts.

Kayla Williams VP de Control TI, riesgos y compliance



Kayla Williams cuenta con más de 15 años de experiencia en GRC (Gobernabilidad, Riesgo y Cumplimiento), abarcando varias industrias. Antes de unirse a Devo, fue directora de GRC en LogMeIn, empresa global de SaaS, donde desarrolló e implementó el marco de políticas de seguridad de la información, así como el marco de riesgos de seguridad, cumplimiento y privacidad. Asimismo, agilizó la función de compliance dentro de la empresa e instituyó un comité directivo de seguridad y privacidad técnica. Anteriormente, Williams fue directora de riesgos en Computershare para Reino Unido y Estados Unidos, una empresa de servicios financieros globales. Williams trabajará en la sede de Devo en Cambridge, Massachusetts.

Matt Westover, VP de Ventas en Norteamérica



Matt Westover aporta más de 20 años de experiencia en el lanzamiento de soluciones líderes del sector de SaaS, software y nube híbrida para startups y grandes organizaciones. Recientemente fue VP del equipo de cuentas financieras empresariales para la vertical de servicios financieros de F5 Networks, empresa de seguridad y aplicaciones multi-cloud. Durante su carrera en F5, lanzó y dirigió la vertical de servicios financieros hasta convertirlo en el equipo de mayor rendimiento de la empresa, al tiempo que impulsaba el negocio con los partners de F5. También fue vicepresidente para América de la división de seguridad de CA Technologies. En los inicios de su carrera puso en marcha varias empresas disruptivas de SaaS basadas en la nube desarrollando la estrategia, contratando al equipo directivo y creando los equipos de ventas y de canal. Westover trabajará en la sede de Devo en Cambridge, Massachusetts.

Sebastian Gunningham, Miembro del consejo de administración



Sebastian Gunningham es el actual presidente de Santander Consumer Finance y vicepresidente de Openbank. Anteriormente fue co-director general de WeWork. Durante más de una década, Gunningham ocupó el cargo de vicepresidente senior de Marketplace en Amazon, donde fue miembro del equipo ejecutivo de Amazon y dirigió un amplio conjunto de funciones, incluyendo la tecnología y el negocio global de Marketplace, Search, Payments, Fulfillment by Amazon y la plataforma web. Previamente a su etapa en Amazon, fue vicepresidente corporativo en Apple y, durante más de una década, fue VP Senior del sector industrial norteamericano y de América Latina en Oracle. También ocupó el cargo de director general en Peace Software. Gunningham tiene su sede en la ciudad de Nueva York.

Acerca de Devo

Devo es una empresa de seguridad y análisis de datos nativa de la nube que permite a los equipos de seguridad y operaciones aprovechar al máximo el potencial de todos sus datos, así como para desencadenar acciones firmes y seguras cuando es más necesario. La plataforma de Devo ofrece una eficiente combinación de visibilidad en tiempo real, análisis de alto rendimiento, escalabilidad, multi-tenancy y bajo TCO, siendo estos aspectos clave para monitorizar y proteger las diferentes funciones corporativas al mismo tiempo que las empresas aceleran su transición hacia la nube. Fundada en España en 2011 y con sede en Cambridge, Massachusetts, Devo cuenta con el respaldo de Insight Partners, Georgian y Bessemer Venture Partners. Más información en www.devo.com .

