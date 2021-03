La croissance de l’emploi dans le secteur de la construction de l’Ontario reprend en 2021

English French

OTTAWA, 23 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’emploi dans le secteur de la construction et de l’entretien de l’Ontario a connu un léger déclin en 2020 attribuable à la pandémie de COVID-19, mais la croissance devrait reprendre en 2021 et se maintenir jusqu’en 2026. Selon les dernières prévisions sur le marché du travail publiées par ConstruForce Canada aujourd’hui, le secteur devra embaucher, former et maintenir en poste plus de 116 000 travailleurs supplémentaires d’ici la fin de la décennie pour répondre à la hausse prévue de la demande et des départs à la retraite.



Le rapport Regard prospectif – Construction et maintenance 2021-2030 de ConstruForce Canada pour l’Ontario montre que plusieurs grands projets de transport, de services publics et d’autres infrastructures devraient s’accélérer en 2021 et 2022, particulièrement dans la région du Grand Toronto et dans l’est et le sud-ouest de l’Ontario.

« Les perturbations associées à la pandémie de COVID-19 ont modéré la croissance rapide de la demande qui était prévue à court terme en Ontario, mais elles ne devraient pas modifier les conditions difficiles du marché du travail attendues à long terme, affirme Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. Le secteur de la construction d’immeubles commerciaux est celui qui a été le plus touché par les restrictions liées à la COVID-19, mais les calendriers de ces projets reviendront à la normale avec la reprise économique. Ils s’ajouteront aux besoins d’une longue liste de projets, de sorte que d’importantes difficultés de recrutement pourraient refaire surface entre 2021 et 2023. »

« Les cinq régions de l’Ontario – le centre, l’est, la région du Grand Toronto, le nord et le sud-ouest – sont interreliées, mais leur marché du travail respectif se comporte différemment, explique M. Ferreira. On constate des demandes concurrentes pour les travailleurs en construction et en entretien pendant la décennie, qui, dans leur ensemble, limiteront probablement le potentiel de mobilité intraprovinciale des travailleurs pour satisfaire les besoins pendant les périodes de pointe. »

Le nombre important de grands projets en Ontario et les niveaux constants de construction de nouvelles habitations et d’activité de rénovation feront augmenter l’emploi dans le secteur de la construction de 35 180 travailleurs (+9 %) d’ici 2026, avant la reprise d’une tendance plus modérée. L’emploi total en construction devrait s’accroître de 23 540 travailleurs (+6 %) entre 2020 et la fin de la décennie.

Deux décennies de croissance ont permis à l’Ontario de constituer une population active qualifiée considérable en construction. Cependant, maintenir la capacité pendant la prochaine décennie pourrait s’avérer plus difficile en raison du départ à la retraite prévu d’environ 92 500 travailleurs, soit 21 % de la population active en date de 2020. Bien que le secteur devrait être en mesure de recruter 84 800 nouveaux venus provenant de la population locale âgée de 30 ans ou moins au cours de la même période, il devrait tout de même rester un écart d’environ 31 400 travailleurs qui devra être comblé en dehors de la population active de la construction de la province afin de satisfaire la hausse de la demande.

Le perfectionnement de travailleurs de métier qualifiés dans le secteur de la construction nécessite des années et exige souvent la participation à un programme d’apprentissage provincial. Les nouvelles inscriptions ont augmenté de 27 % en Ontario depuis 2016, atteignant plus de 11 100 inscriptions en 2019.

L’Ontario devrait avoir besoin de plus de 26 800 nouveaux compagnons certifiés pour maintenir les niveaux actuels de main-d’œuvre certifiée, suivre le rythme de la croissance de l’emploi et satisfaire aux demandes de remplacement dans tous les secteurs d’activité pendant la période de prévision. Selon les prévisions concernant les nouvelles inscriptions et les tendances en matière d’achèvement des programmes d’apprentissage, plusieurs des 21 plus importants métiers en construction risquent de connaître une pénurie de nouveaux compagnons ayant la formation requise d’ici 2030. Parmi ces métiers, mentionnons les briqueteurs-maçons, les vitriers, les électriciens industriels et les soudeurs. Un engagement continu en matière de formation et d’apprentissage demeurera nécessaire pour éviter d’éventuelles pénuries de compétences dans le secteur à l’avenir.

La pandémie de COVID-19 a considérablement compliqué les inscriptions à des programmes d’apprentissage et a eu une forte incidence sur les taux de réussite en Ontario. Les données limitées recueillies à ce jour suggèrent que la pandémie a considérablement entravé la formation, les examens et les certifications en classe. Cela devrait faire diminuer le nombre de nouveaux travailleurs certifiés à court terme.

Pour constituer une population active durable et diversifiée, le secteur de la construction et de l’entretien devra aussi renforcer ses efforts de recrutement auprès de groupes traditionnellement sous-représentés dans sa population active actuelle, notamment les femmes, les Autochtones et les nouveaux Canadiens.

En 2020, environ 67 900 femmes travaillaient dans le secteur de la construction de l’Ontario, dont 23 % étaient en poste directement dans les projets de construction. En pourcentage de l’ensemble des emplois sur les chantiers, les femmes ne représentaient que 4 %.

La population autochtone est un autre groupe sous-représenté qui offre des possibilités de recrutement pour le secteur de la construction de l’Ontario. En 2020, les Autochtones représentaient environ 2,4 % de la population totale de l’Ontario en âge de travailler et environ 2,7 % de la population active dans son secteur de la construction. Parmi ces travailleurs, environ 80 % étaient en poste directement dans les projets de construction. La participation des Autochtones à la population active de la construction de la province s’aligne globalement sur la proportion de travailleurs autochtones au sein de la population en âge de travailler. Cependant, considérant qu’ils sont plus enclins à envisager une carrière en construction, il serait possible d’accroître davantage le recrutement de travailleurs autochtones dans le secteur.

Le secteur de la construction de l’Ontario pourrait aussi devoir recruter des Néo-Canadiens au cours de la prochaine décennie pour répondre aux besoins prévus en main-d’œuvre du marché. La province devrait accueillir une moyenne de 135 000 nouveaux immigrants internationaux par année entre 2021 et 2030, ce qui fera en sorte que cette population représentera une portion importante de la population active globale. À l’heure actuelle, la population active du secteur de la construction de l’Ontario est constituée d’environ 26 % de Néo-Canadiens, soit une proportion inférieure à celle qu’occupent ces travailleurs au sein de la population active globale de la province (31 %).

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Son mandat est de fournir en temps opportun de l’information exacte et des analyses sur le marché du travail, en plus d’offrir des programmes et des initiatives pour faire en sorte que la population active canadienne de la construction et de l’entretien puisse répondre à la demande, renforcer sa capacité et acquérir les compétences requises. Visitez le site www.previsionsconstruction.ca.

Renseignements : Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, par courriel, à ferreira@construforce.ca, ou par téléphone, au 613 569-5552, poste 2220.

Ce rapport a été élaboré avec le soutien et les commentaires de différents intervenants du secteur de la construction et de l’entretien de la province. Pour connaître les réactions du secteur local de la construction à la publication du plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

Financé par le Programme d’appui aux initiatives sectorielles du gouvernement du Canada.