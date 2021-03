Mastercard étend son partenariat avec Nuvei en favorisant les paiements accélérés avec Mastercard Send

English French

MONTRÉAL et NICOSIE, Chypre, 23 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mastercard et Nuvei Corporation (TSX : NVEI et NVEI.U) ont annoncé aujourd’hui l’intégration de Mastercard Send dans la plateforme technologique de paiement de Nuvei par l’entremise de sa filiale en propriété exclusive. Cette intégration resserre les liens entre les deux entreprises et offre aux clients de Nuvei un nouvel outil puissant.



Mastercard Send est une plateforme mondiale de paiement initié par le payeur. Elle améliore les capacités de paiement des entreprises partout dans le monde et accélère considérablement le processus, sans compromis sur la sécurité. Ce service est offert aux clients de Nuvei par l’entremise de leur intégration de paiement existante, et l’on prévoit que les entreprises dans des secteurs allant de l’assurance au covoiturage pourront en tirer profit.

Le service Mastercard Send associe la rapidité des versements à la fiabilité et à la réputation d’une marque emblématique, offrant ainsi aux entreprises une nouvelle façon d’approvisionner leurs clients, tant nationaux qu’internationaux, en toute sécurité. D’ailleurs, la rapidité et la sécurité des paiements en ligne sont plus importantes que jamais, les restrictions liées à la pandémie ayant transposé une part sans précédent de l’activité transactionnelle en ligne.

Pour Nuvei, Mastercard Send est un ajout important aux solutions de paiement mondiales complètes pour lesquelles elle est connue, et la confiance que les consommateurs portent envers la marque Mastercard et son infrastructure éprouvée représente une valeur ajoutée.

Le service est désormais offert aux clients de Nuvei par l’entremise de leur intégration existante. Mastercard Send s’intègre parfaitement à la gamme de solutions existantes de Nuvei. En outre, les données de transaction relatives au service sont accessibles sous forme de rapports personnalisables dans le tableau de bord exclusif de Nuvei destiné aux marchands.

Le traitement des retraits est un processus traditionnellement lent, qui peut prendre des jours à gérer. En plus de réduire considérablement les temps d’attente, Mastercard Send permet aux clients de Nuvei d’offrir des paiements rapides, en versant directement les fonds à leurs clients de manière rapide et sécurisée.

Mastercard Send se prête à un éventail de situations où la rapidité de règlement est essentielle, comme les paiements de salaires, prestations sociales, remboursements d’impôts, paiements sur les places de marché, réclamations d’assurance et paiements dans le secteur des jeux, ainsi que les remboursements. Le rapprochement se fait automatiquement, car le paiement et la facture correspondent toujours, permettant ainsi de gagner du temps et d’économiser sur les frais de comptabilité.

« Nous sommes très heureux d’élargir notre partenariat avec Nuvei et de fournir des paiements rapides et sécurisés à ses clients », a affirmé Aspa Palimeri, directrice nationale pour la Grèce, Chypre et Malte. « Nous sommes convaincus que les marchands et leurs clients profiteront grandement de notre service, surtout dans cette économie de plus en plus numérique. »

« Nous sommes ravis de resserrer davantage notre lien avec Mastercard en ajoutant Mastercard Send à notre plateforme mondiale. Cela nous permet d’offrir à nos clients une option supplémentaire puissante pour les versements », a déclaré Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Nous voulons offrir des expériences de paiement intégrées dans le monde entier, et Mastercard Send aidera nos clients à transmettre des fonds sans subir de longues attentes, tout en veillant à la sécurité et à la conformité. »

À propos de Mastercard

Mastercard, www.mastercard.com est une entreprise technologique mondiale dans l’industrie des paiements. Notre mission consiste à connecter et alimenter une économie numérique inclusive, qui bénéficie à chacun et partout, en permettant des transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Nous nous appuyons sur des données et des réseaux sécurisés, nos partenariats et notre passion, nos innovations et nos solutions pour donner aux particuliers, aux institutions financières, aux gouvernements et aux entreprises les moyens de réaliser tout leur potentiel. Notre quotient de décence (QD) façonne notre culture et chacune de nos activités, au sein de notre entreprise comme en externe. Présents dans plus de 210 pays et territoires, nous bâtissons un monde durable pour ouvrir à chacun un horizon riche en possibilités inestimables.

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement dans plus de 200 marchés dans le monde, et prend en charge plus de 455 méthodes de paiement locales et alternatives et près de 150 devises. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com/fr-ca.

