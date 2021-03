Indkaldelse til delvis elektronisk generalforsamling 19. april kl 16:00 hos FastPassCorp

På grund af uvisheden om COVID-19 begrænsninger på antal af mødedeltagere afholdes generalforsamlingen som delvis elektronisk generalforsamling. Selskabet beder alle, der ønsker at deltage, om at anvende muligheden for at deltage via den elektroniske adgang for at mindske risikoen for smittespredning.

Dagsordenen indeholder 4 afstemninger: 2), 4), 5) og 6). Da det vil ikke være muligt at stemme via den delvise elektroniske deltagelse, anmoder vi alle om at benytte muligheden for at fremsende brevstemmer eller afgive fuldmagter til selskabets formand eller direktør senest den 16. april kl 12.

Se dagsorden i vedlagte PDF

Se forslag til nye vedtægter i vedlagte PDF

FastPassCorp A/S, administrerende direktør Finn Jensen, mobil 24 81 12 79, fj@fastpasscorp.com

Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen, mobil: +45 3073 0667, gmm@bakertilly.dk

Selskabet udvikler software og SaaS løsninger til beskyttelse af store organisationers passwords og password processer. Kunderne opnår store produktivitetesforbedringer og beskyttelse af medarbejdernes kodeord. FastPass sælges lokalt og internationalt gennem stærke salgspartnere. FastPassCorp A/S er noteret på First North Growth Market, NASDAQ/ Copenhagen Stock Exchange [FASTPC]

