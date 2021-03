JLT Mobile Computers intègre le programme de validation des solutions de mobilité Wavelink d'Ivanti pour accélérer la modernisation de la Supply Chain

English Swedish French German Italian

Cette alliance permet d’apporter des solutions matérielles/logicielles pré-validées pour des installations facilitées et sans défaut, qui augmentent l'efficacité, la productivité et la sécurité dans les secteurs de la logistique et de l'entreposage.



Växjö, Suède, le 23 mars 2021 * * * JLT Mobile Computers, l’un des principaux fournisseurs d'ordinateurs de haute fiabilité pour environnements exigeants, annonce qu'il a rejoint le programme « Ivanti Wavelink Device Validation Solutions ». Ce programme permet aux fabricants d'appareils, offrant des solutions pour les secteurs de la supply chain et de l'entreposage, de valider rapidement la compatibilité de leurs produits avec la plateforme logicielle Ivanti Wavelink. Plateforme qui facilite la gestion des appareils et de l'infrastructure sans fil, l'émulation de terminal, la voix et le développement d'applications mobiles, sans avoir à modifier les systèmes d’exploitation. Les clients des terminaux mobiles durcis JLT, validés par Ivanti, bénéficient alors d'un accès facile aux solutions mobiles qui améliorent efficacité, productivité et sécurité de la chaîne logistique dans l'entrepôt et tout au long de la supply chain.

« Les entreprises des secteurs de la logistique et de l'entreposage s'appuient plus que jamais sur des solutions productives en mobilité pour faire face à la demande. À ce titre, il est de plus en plus important de fournir une expérience utilisateur cohérente sur des flottes entières d'appareils qui exploitent les OS : Android, iOS ou Windows 10, » explique Kelly Ungs, vice-présidente des alliances et des canaux chez Ivanti Wavelink. « L'objectif de notre nouveau programme d'alliances stratégiques est de créer un écosystème formel grâce auquel nos partenaires peuvent proposer à leurs clients des solutions matérielles et logicielles pré-validées qui éliminent les risques auxquels les entreprises sont confrontées lors de la migration d'applications vers plusieurs appareils, solutions logicielles et applications hôtes afin d'améliorer leur efficacité. »

« JLT Mobile Computers est fier de fournir les meilleurs matériels informatiques mobiles et durcis de leur catégorie à ses clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, des ports et de l'agriculture. Maintenant, nous pouvons proposer notre matériel pré-validé en totale compatibilité avec la suite de logiciels Ivanti Wavelink tels que l'émulateur de terminal, le navigateur industriel et le picking vocal, » dit Eric Miller, PDG de JLT Mobile Computers USA. « Pour nos clients, le fait de savoir que tout fonctionnera ensemble dès la « sortie de la boîte » est énorme. La pré-validation élimine totalement les essais et les erreurs, ainsi que l'incertitude liée à l’hétérogénéité matérielle et logicielle. Nous vendons désormais des solutions complètes et entièrement validées. »

Les appareils JLT Mobile Computer qui sont actuellement validés par Ivanti Wavelink, comprennent le PDA Android durci de 5 pouces MH1005A, les tablettes Android durcies de 7 pouces MT3007A et de 10,1 pouces MT2010A, ainsi que les ordinateurs durcis de 12 pouces JLT6012 et JLT1214P, sous Windows, qu’ils soient en montage fixe ou embarqué. Ces produits seront rejoints dans les mois à venir par d'autres appareils JLT.

Alors que les clients passent d’anciens systèmes aux plateformes d'exploitation modernes sur les ordinateurs JLT, les solutions supply chain Wavelink d'Ivanti facilitent la migration des écrans Telnet existants ou des applications web vers Windows 10 ou Android. Les écrans éprouvés sur le terrain prennent une apparence plus contemporaines, les utilisateurs bénéficiant d’une interface familière et intuitive travaillent plus efficacement. Le matériel de JLT étant désormais validé par Ivanti Wavelink, les projets de migration et de modernisation sont plus faciles que jamais.

Pour plus d'informations, sur les appareils et solutions JLT validés par Ivanti Wavelink, consultez et contactez-nous à l'adresse https://jltmobile.com. Et pour en savoir plus sur le programme rendez-vous sur https://solutionsdirectory.ivanti.com/.

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Nos 25 années d'expérience en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

