Orapi dévoile son plan stratégique 2021 - 2025

baptisé ORAPI 2025

Le groupe Orapi a annoncé le 19 mars 2021 son plan stratégique pour la période 2021-2025.

Orapi, fabricant et leader français de produits et solutions de haute technologie pour l’hygiène et la maintenance industrielle dévoile son nouveau plan strategique 2021 - 2025.

Toujours animé par la même vision, Orapi s’engage pour la protection des hommes et de l’environnement tout en innovant dans l’hygiène, la desinfection et la maintenance afin de contribuer au développement d’un monde efficient, propre, sain et durable.

Baptisé ORAPI 2025, ce plan met en avant les forces et valeurs du groupe et a pour ambition de permettre à celui-ci d’être reconnu en 2025 comme le meilleur challenger européen de l’hygiène et de la maintenance professionnelle.

Dans un environnement économique mondial fragile, la stratégie « ORAPI 2025 » confirme un nouvel horizon de croissance profitable et doit permettre au Groupe de :

Renforcer la position de fabricant

Augmenter significativement la part des marques propres pour représenter 75% du CA

représenter 75% du CA Réaliser 10% du chiffre d’affaires par an grâce aux produits nouveaux dont 50% des lancements avec produits écologiques

Accroître de 30% le CA à l’international

Atteindre une croissance organique supérieure à 5 % par an et un EBITDA supérieur à 8 %

Cette stratégie est axée sur l’excellence industrielle, l’innovation, des choix marketing conquérants, des engagements responsables et un pilotage financier rigoureux.

Henri Biscarrat, Président du Directoire Orapi déclare : « ORAPI 2025 vise à renforcer le positionnement d’industriel de notre groupe sur ses marchés stratégiques, et nous indique le cap pour inscrire le groupe dans une croissance durable, tout en gardant une capacité réelle à nous adapter aux évolutions de nos marchés mondiaux. Il s’appuie sur les talents de nos 1100 collaborateurs, qui partagent avec nos clients notre expertise, nos savoir-faire uniques et notre souhait de prendre soin de l’empreinte environnementale ».

À propos

ORAPI, leader français de l’Hygiène Professionnelle conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance.

Fort de 50 ans d’expertise, d’une grande connaissance de ses métiers et différents marchés, Orapi propose à ses clients une offre intégrée unique, une parfaite maîtrise et agilité sur l’ensemble de la chaine de valeur, pour répondre aux besoins de ses 100 000 clients et 2 000 000 d’utilisateurs à travers le monde, sur des secteurs diversifiés : industrie, transport, loisirs, collectivités, santé.

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

