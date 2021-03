HIGHCO : Résultats Annuels 2020

English French

Aix-en-Provence, le 23 mars 2021 (18h)

HIGHCO : PERFORMANCES FINANCIERES SUPERIEURES AUX ATTENTES DANS UN CONTEXTE 2020 DIFFICILE

Un niveau d’activité (MB) bien meilleur au S2 (-5,7%) qu’au S1 (-14,7%)

Marge brute (MB) 2020 de 74,16 M€ en repli de -10,3% à PCC (1) avec un S2 2020 en baisse de -5,7% à PCC.

avec un S2 2020 en baisse de -5,7% à PCC. Bonne résistance du Digital sur l’année grâce au Mobile : -5,6% à PCC, soit 67,3% des activités du Groupe en 2020.

Résultats supérieurs aux attentes, rentabilité toujours solide et dividende en forte hausse

Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté (2) de 12,18 M€, en baisse de -28,8%.

de 12,18 M€, en baisse de -28,8%. Marge opérationnelle ajustée (2) de 16,4%.

de 16,4%. Résultat Opérationnel Courant (ROC) de 12,18 M€, en baisse de -24,6%.

Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté (3) de 5,77 M€, en baisse de -36,5%.

de 5,77 M€, en baisse de -36,5%. Dividende de 0,27 € par action proposé à l’AG de mai 2021, en forte hausse de 68,8% (par rapport au dernier dividende versé en 2019).

Forte génération de cash

Capacité d’autofinancement (CAF) de 13,00 M€ (hors IFRS 16), en baisse limitée de -1,21 M€ (-8,5%).

Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 13,42 M€ au 31 décembre 2020, en hausse de 10,17 M€ par rapport au 31 décembre 2019.

Guidances 2021 : retour de la croissance d’activité et progression de la marge opérationnelle ajustée à plus de 17%

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « Après une année de crise sanitaire et économique sans précédent, HighCo affiche des résultats financiers supérieurs aux attentes. Je suis extrêmement fier de la résilience du Groupe qui, grâce à l’implication de ses collaborateurs, a continué à accompagner ses clients dans ce contexte difficile. Fort de ces performances, le Groupe a les moyens de distribuer un dividende en hausse et d’accélérer sa stratégie d’innovation, à travers son start-up studio HighCo Venturi, afin de créer ses relais de croissance. »





(en M€) 2020 2019 retraité Variation

2020 / 2019 retraité Marge brute 74,16 82,69 -10,3% Résultat des Activités Ordinaires ajusté(2) 12,18 17,12 -28,8% Marge opérationnelle ajustée(2) (en %) 16,4% 20,7% -430 bps Résultat Opérationnel Courant 12,18 16,15 -24,6% Résultat Net Part du Groupe ajusté(3) 5,77 9,10 -36,5% Cash net(4) hors ressource nette en fonds de roulement 13,42 3,25(5) +10,17 M€

(1) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable).

Par ailleurs, en application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les activités de Shelf Service ont été présentées comme des activités abandonnées à compter du quatrième trimestre 2020. De ce fait, et afin de rendre les informations homogènes, les données publiées au titre de 2019 et des neuf premiers mois de 2020 ont été retraitées de l’impact de Shelf Service. Ainsi, les données PCC sont égales aux données retraitées en 2019.

(2) Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration (2020 : 0,78 M€ ; 2019 : 0,34 M€) et hors impact des plans d’attribution gratuite d’actions (2020 : produit de 0,78 M€ ; 2019 : charge de 0,62 M€). Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.

(3) Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté : Résultat Net Part du Groupe hors impact net d’impôt des plans d’attribution gratuite d’actions (2020 : produit de 0,56 M€ ; 2019 : charge de 0,45 M€), hors autres produits et charges opérationnels (2020 : nul ; 2019 : produit de 0,12 M€), et hors résultat net d’impôt des activités arrêtées ou en cours de cession (2020 : charge de 2,06 M€ ; 2019 : produit de 0,55 M€).

(4) Cash net (ou excédent net de trésorerie) : Disponibilités et VMP moins dette financière brute courante et non courante, hors dettes de location-financement.

(5) Au 31 décembre 2019, hors dettes de location-financement.





PERFORMANCES FINANCIERES 2020

Un niveau d’activité (MB) bien meilleur au S2 (-5,7%) qu’au S1 (-14,7%)

Dans un contexte sanitaire et économique sans précédent, le Groupe confirme sa résilience sur l’exercice 2020 avec une marge brute en retrait de -10,3% pour atteindre 74,16 M€, grâce à un niveau d’activité au S2 (-5,7%) bien meilleur qu’au S1 (-14,7%) à périmètre et change comparables (PCC).

Le Digital résiste mieux sur l’exercice 2020 (-5,6% PCC) grâce notamment aux activités Mobile, en croissance au S2 (+5,3% PCC). La part du Digital dans les activités du Groupe progresse fortement passant de 56,2% fin 2019 (incluant Shelf Service) à 67,3% fin 2020.

En repli de -10,1% en 2020, la France affiche une marge brute de 64,32 M€, représentant 86,7% de la marge brute du Groupe. Les effets de la crise sur l’activité étant en partie compensés par les bonnes performances des activités « Drive » et « Mobile », en croissance sur le dernier trimestre.

Avec une marge brute de 9,84 M€, l’International s’affiche en repli de -11,9% en 2020, représentant 13,3% de la marge brute du Groupe. Au Benelux, l’activité ressort en baisse de -13,1% sur l’exercice. Pour rappel, le Groupe a cédé ses activités in-store au Benelux en octobre 2020.

Résultats supérieurs aux attentes, rentabilité toujours solide et dividende en forte hausse

La bonne résistance d’activité couplée à la maîtrise des coûts ont permis de limiter la baisse du RAO ajusté 2020 à 12,18 M€, soit une baisse de -28,8%. Cette baisse est moins forte qu’attendue grâce à un RAO ajusté en croissance de +4,3% au S2.

La marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) a ainsi été revue à la hausse au cours du S2 (de 10% à 12% puis 16%) pour finalement s’afficher à 16,4% (soit une baisse de 210 bps par rapport à 2019, incl. Shelf Service).

Le RAO ajusté s’établit en France à 10,01 M€ (-30,9%) et à 2,18 M€ (-17,7%) à l’International.

Avec un produit de 0,78 M€ lié à une reprise de provision sur les plans d’attribution gratuite d’actions (2019 retraité : charge de 0,62 M€), des charges de restructuration en hausse à 0,78 M€ (2019 retraité : 0,34 M€) et l’absence d’autres produits et charges opérationnels (2019 retraité : produit de 0,12 M€), le ROC et le résultat opérationnel 2020 s’établissent à 12,18 M€, en repli respectivement de -24,6% et 25,1%.

L’impôt 2020 s’affiche en baisse de -28,4% et représente une charge de 4,24 M€ (2019 retraité : charge de 5,92 M€).

Le résultat des activités arrêtées ou en cours de cession représente, quant à lui, une charge (non cash) de 2,06 M€ sur l’exercice (2019 retraité : produit de 0,55 M€) principalement suite à la cession des activités de Shelf Service au Benelux.

Le RNPG ajusté ressort en retrait de -36,5% à 5,77 M€ (2019 retraité : 9,10 M€), pour un RNPG publié qui s’affiche à 4,27 M€, en repli de -54,1% (2019 retraité : 9,32 M€).

Le Groupe enregistre ainsi un BNPA 2020 de 0,28 €, en baisse de -36,4% par rapport à 2019 retraité (0,44 €).

Fort de ces solides performances financières, il sera proposé à la prochaine assemblée générale du 17 mai 2021, un dividende de 0,27 € par action, en forte progression de +68,8% par rapport au dividende de 0,16 € par action versé en 2019 (au titre de l’exercice 2018).





Forte génération de cash

Au 31 décembre 2020, l’excédent net de trésorerie (cash net) progresse de 14,42 M€ pour s’établir à 76,96 M€, grâce notamment à une capacité d’autofinancement qui s’élève à 13,00 M€ (hors impact IFRS 16).

Hors la ressource nette en fonds de roulement (63,53 M€ au 31 décembre 2020), le cash net s’affiche à 13,42 M€, soit une hausse de 10,17 M€ par rapport au 31 décembre 2019.

Le Groupe rappelle enfin avoir procédé au remboursement intégral et par anticipation du PGE de 30 M€ en janvier 2021.

FAITS MARQUANTS

Poursuivre sa stratégie de digitalisation

Dans un contexte sanitaire et économique complexe, marqué par l’accélération de la mutation digitale du commerce, HighCo a poursuivi ses investissements sur son axe stratégique majeur, la digitalisation de ses activités. Fin 2020, le digital représente 67,3% des activités du Groupe (56,2% à fin 2019).

Accompagner ses clients face à de nouveaux enjeux

La distribution alimentaire a vécu une année record, marquée par des changements profonds : la montée en puissance du drive, la multiplication des partenariats entre enseignes physiques et pure players, la structuration de marketplaces, etc.

De leur côté, les consommateurs ont fortement modifié leurs comportements de shopping, retrouvant le chemin des magasins géographiquement les plus proches et adoptant massivement les formats drive et le paiement sans contact.

Dans cet environnement complexe, les distributeurs sont confrontés à des problématiques nouvelles et doivent impérativement accélérer la digitalisation de leur marketing.

Le Groupe, à travers la création de son start-up studio, HighCo Venturi, poursuit sa stratégie d’innovation pour créer ses relais de croissance et les solutions dont le marché a besoin.

Doté de moyens financiers et humains, HighCo Venturi a choisi de donner la priorité à la digitalisation de deux solutions d’activation majeures : le coupon de réduction et le prospectus.

S’agissant du coupon de réduction mobile : création du 1 er coupon mobile universe l reconnu par les caisses de l’ensemble des points de vente , condition nécessaire au lancement du coupon mobile en GSA (grande surface alimentaire) ; création d’une plateforme d’émission de coupons mobiles personnalisés .

S’agissant du prospectus digital : lancement d’une plateforme donnant la possibilité aux acteurs du e-commerce alimentaire de digitaliser leur communication commerciale et promotionnelle, offrant ainsi une alternative pertinente au prospectus papier.





GUIDANCES 2021

Compte tenu du contexte sanitaire et économique actuel, HighCo anticipe pour l’année 2021 :

un retour à la croissance de la marge brute (MB 2020 : 74,16 M€) ;

(MB 2020 : 74,16 M€) ; une progression de la marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) à plus de 17% (marge opérationnelle ajustée 2020 : 16,4%).

Les ressources financières du Groupe seront allouées :

à la montée en puissance du start-up studio HighCo Venturi (investissements en OPEX supérieurs à 4,0 M€) ;

(investissements en OPEX supérieurs à 4,0 M€) ; au CAPEX qui sera compris entre 2,0 M€ et 3,0 M€ (2,90 M€ en 2020) ;

qui sera compris entre 2,0 M€ et 3,0 M€ (2,90 M€ en 2020) ; au retour à l’actionnaire par le paiement d’un dividende en forte hausse (de l’ordre de 5,6 M€) et par la reprise du programme de rachat d’actions propres qui sera supérieur à 1,0 M€ (suspendu en 2020).

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2021

L’assemblée générale annuelle (mixte) de HighCo se tiendra le lundi 17 mai 2021 à 10h30 au siège social d’Aix-en-Provence.

Compte tenu du contexte de crise liée à la pandémie de Covid-19, les modalités de tenue et de participation à cette Assemblée pourront être modifiées en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, en conformité avec la réglementation.

Le Conseil de Surveillance a examiné les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020. A la date du présent communiqué, les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Les rapports de certification seront émis après la finalisation des vérifications spécifiques requises pour les besoins du dépôt du document d’enregistrement universel.

Une conférence téléphonique (analystes) aura lieu mercredi 24 mars 2021 à 14h30. Le support de présentation sera mis en ligne sur le site de la Société ( www.highco.com ) en début de conférence, dans la rubrique « Investisseurs – Info. Fi. – Présentations des résultats aux analystes ».





A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte près de 600 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

