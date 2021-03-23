Dyadic和Medytox将合作开发针对新冠肺炎病毒变种的疫苗

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对2020年7月开始的当前新冠肺炎疫苗研究合作进行扩展。

Medytox和Dyadic将共同开发C1支持的新冠肺炎疫苗和/或增强剂，为人们提供针对两种或多种当前和未来新冠肺炎病毒变种的免疫（例如四价新冠肺炎疫苗）。

如果成功，将获得韩国和多个东南亚国家的独家许可

以C1技术生产疫苗的方案已成功转让并在Medytox复制

佛罗里达州朱庇特, March 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dyadic International，Inc.（以下简称“Dyadic”、“我们”、“我们的”或“公司”）（纳斯达克股票代码：DYAI）是一家全球性生物技术公司，致力于进一步改进、应用和部署其专有的C1细胞蛋白质生产平台，以灵活的商业规模加速生物疫苗和治疗剂的开发，降低生产成本并提高性能。该公司今天宣布正在扩大与韩国Medytox，Inc.的合作伙伴关系。Medytox，Inc.是一家全球生物制药公司，产品行销约60个国家/地区。Dyadic和Medytox将共同开发C1技术制造的新冠肺炎疫苗和/或增强剂。如果成功，这些疫苗将为人们提供针对两种或多种当前和未来新冠肺炎病毒变种的免疫。该项目可以提供专门的本地供应，以帮助在世界上这一地区抗击新冠肺炎。

Medytox执行副总裁兼研发部负责人Gi-Hyeok Yang博士表示：“我们非常高兴能与Dyadic及其C1技术平台展开合作，共同合作开发C1方法制造的新冠肺炎病毒变种疫苗。” Yang博士继续说道：“自2020年7月起，我们就一直与Dyadic紧密合作，获得了他们的C1表达平台的使用权，并体验了C1平台卓越的通用性和高效性。根据我们的经验，并将C1技术平台与其他表达平台（例如CHO和昆虫细胞）进行比较，我们认为对于抗击新冠肺炎突变病毒而言，真菌衍生的C1表达系统是以快速而经济的方式开发和生产多价（即三价和四价）疫苗的最现实的技术，并且无需大规模的生物反应器设施。Medytox相信C1技术平台可以在帮助抗击新冠肺炎方面发挥关键作用，而新冠肺炎可能会继续作为季节性流感而持续存在，因此人们每年都需要注射新冠肺炎变种疫苗。我们期待获得关于运用C1技术的更多经验，因为除了新冠肺炎疫苗之外，C1技术还可用于开发和生产越来越多的疫苗、药物和其他生物产品。作为一家拥有多种成功商业产品的生物制药公司，我们期待利用我们久经验证的世界一流研发和商业化能力，迅速将潜在的新一代C1技术制造新冠肺炎病毒变种疫苗推向市场，以对抗这一致命的传染病。”

Dyadic创始人兼首席执行官Mark Emalfarb表示：“要想在全球范围内成功地消灭当前疫情，需要有更有效、更经济、更灵活的方式在全球开发和生产疫苗以阻止新冠肺炎的传播。在Dyadic，我们听取了科学界的预警，并早在2015年就与欧洲的人类和动物健康专家一起加入了人畜共患病防治计划（ZAPI）。2018年，我们与以色列生物研究所（IIBR）扩大了合作力度，进一步开发了我们的C1基因表达平台，用于促进对新出现的传染病做出快速、协调和切实的响应。” Emalfarb先生接着说：“要实现更美好的未来，我们就必须减少或消除未来发生疫情的风险，为此我们需要立即采取行动，投资于关键的研发项目，以优化疫苗接种和药物战略与技术。全球越来越多的科学家、行业和政府机构相信，Dyadic正在凭借C1平台成为大批量、低成本、下一代疫苗和药物生产（包括新冠肺炎、流感和其他疫苗）的首选合作伙伴。”

Medytox, Inc.简介

Medytox是一家研究型生物制药公司，在韩国首次（世界第四）开发了肉毒杆菌毒素产品，并主要从事神经毒素产品的开发、生产、营销和销售。自2000年成立以来，Medytox已发展成为全球一流的研发公司并成功推出了其主要神经毒素产品。如今，Medytox的神经毒素产品已在大约60个国家/地区销售，数百万人已使用这些产品接受了治疗或美容治疗。有关Medytox的更多信息，请访问： www.medytox.com 。

Dyadic International, Inc.简介

Dyticic International, Inc.是一家全球性生物技术公司，目前正在开发一种被该公司认为具有潜在重要意义的生物制药基因表达平台。该平台基于名为Thermothelomyces heterothallica（原名Myceliophthora thermophila）的真菌，称为C1。C1微生物使低成本的蛋白质开发和大规模生产成为可能，并有潜力进一步开发成为安全高效的表达系统，针对灵活商业规模加快生物疫苗和药物的开发速度，降低生产成本并提高其性能。Dyadic正在利用C1和其他技术来开展研究、开发和商业活动，以开发和生产人类和动物疫苗和药物，例如病毒样颗粒（VLP）和抗原、单克隆抗体、Fab抗体片段、Fc-融合蛋白、生物仿制药和/或生物增强药以及其他治疗性蛋白质。某些其他研究活动目前正在进行中，其中包括探索利用C1来开发和生产某些代谢物和其他生物制品。Dyadic与其合作伙伴和合作者开展研发合作、许可安排和其他商业机会，以利用这些技术对于生物制药开发和制造的价值及益处。随着发达国家和不发达国家人口老龄化的加剧，Dyadic相信C1技术可能有助于以更低成本将生物疫苗、药物和其他生物产品更快、更大量地推向市场，并为药物开发商和制造商提供新的性能，改善患者和医疗保健系统的获取渠道和成本，而最重要的则是拯救生命。

请访问Dyadic网站 http://www.dyadic.com 以了解更多信息，包括有关Dyadic生物制药业务计划的详细信息。

关于前瞻性陈述安全港条款

本新闻稿包含1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条所定义的前瞻性陈述，其中包括与Dyadic International对未来事件或未来财务表现的预期、意图、策略和看法相关的陈述。由于各种重要因素（包括公司最近向美国证券交易委员会提交的文件中描述的因素），实际事件或结果可能与前瞻性陈述中的事件或结果存在重大差异。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，Dyadic都不承担公开更新任何此类前瞻性陈述的义务。关于导致我们的实际结果与我们的当前预期发生出入的风险因素，如需更完整描述，请参阅Dyadic在向美国证券交易委员会（SEC）提交的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中标题为“风险因素”的部分，因为这些因素可能会在Dyadic向SEC定期提交的文件中不定期更新。这些文件可通过SEC的网站访问： http://www.dyadic.com 。

联系方式：

Dyadic International, Inc.

Mark Emalfarb

首席执行官

电话：(561) 543-8333

电子邮箱： memalfarb@dyadic.com

资料来源：Dyadic International, Inc.