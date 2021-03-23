Dyadic 及 Medytox 將開發針對冠狀病毒變種的疫苗

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擴展始於 2020 年 7 月的現有冠狀病毒疫苗研究合作。

Medytox 及 Dyadic 將共同開發具有 C1 功能的冠狀病毒疫苗及/或加強疫苗，增強人對當前和未來兩種或多種冠狀病毒變種（例如，四價或四價冠狀病毒疫苗）的免疫能力。

若成功的話，將獲得南韓及多個東南亞國家的獨家許可

從 C1 生產疫苗的生產方案已成功轉移並在 Medytox 複製

佛羅里達州朱庇特, March 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dyadic International, Inc.（「Dyadic」、「我們」、「我們的」或「公司」）(NASDAQ: DYAI) 是一家全球生物技術公司，專注不斷改進、應用和部署其專有 C1 細胞蛋白生產平台，以加速開發、降低生產成本並以靈活的商業模式提高生物疫苗和治療劑的性能，公司今天宣佈正擴大與南韓 Medytox, Inc.（「Medytox」）的夥伴合作關係。Medytox 是一家全球生物製藥公司，其銷售業務遍及全球約 60 個國家及地區。Dyadic 及 Medytox 將共同開發 C1 生產的冠狀病毒疫苗及/或加強疫苗，如成功，將用於加強人對當前以及未來兩種或多種冠狀病毒變種的免疫能力。此計劃可提供專用的本地供應，以幫助這個地區對抗冠狀病毒。

Medytox 高級執行副總裁兼研究與開發主管 Gi-Hyeok Yang 博士說：「我們非常高興能擴展與 Dyadic 及其 C1 技術平台的合作，共同合作開發 C1 生產的冠狀病毒疫苗。」 Yang 博士繼續說：「自 2020 年 7 月以來，我們一直與 Dyadic 緊密合作，當時我們獲得了他們的 C1 表達平台的存取權，並且體驗其卓越的多功能性及 C1 平台的高生產力。根據我們的經驗，並將 C1 技術平台與其他表達平台（例如 CHO 和昆蟲細胞）進行比較，我們認為，真菌衍生的 C1 表達系統是可透過快速、經濟實惠方式開發和生產抵禦冠狀病毒突變病毒的多價（即三價和四價）疫苗，而無需大規模的生物反應器設施。Medytox 相信 C1 技術平台可以在幫助抵抗冠狀病毒方面發揮關鍵作用，而冠狀病毒可能會繼續以像季節性流感方式持續存在，並且每年需要注射冠狀病毒變種疫苗。我們期待在 C1 技術方面獲得更多經驗，因為 C1 技術除了冠狀病毒外，還可用於開發及生產越來越多的疫苗、藥物和其他生物產品。作為一家擁有多種成功商品的生物製藥公司，我們希望利用自身具歷練之世界一流的研發及商業化能力，迅速將潛在的新型 C1 生產的冠狀病毒變種疫苗推出市場，以對抗此能致命的傳染病。」

Dyadic 創辦人兼行政總裁 Mark Emalfarb 表示：「要成功根除當前的全球流行病，就必須有更高效、經濟實惠並靈活的方法來在全球進行生產和製造全球疫苗，以阻止冠狀病毒的傳播。Dyadic 聽取科學界的預警，並且早在 2015 年就與歐洲人類和動物健康專家加入「人畜共患病預期準備倡議」(ZAPI) 。2018 年，我們擴大與以色列生物研究所 (IIBR) 的合作，進一步開發我們的 C1 基因表達平台，用於促進對新興傳染病的快速、協調和實際反應。」 Mr. Emalfarb 繼續說：「如果我們要締造更好的未來，我們必須立即採取行動投資於關鍵的研發，以優化疫苗接種及藥物策略和技術，以減少或消除未來的疫情風險。越來越多的全球科學家、行業和政府機構相信 C1 平台將 Dyadic 定位為大批量、低成本、下一代疫苗和藥物生產（包括冠狀病毒、流感和其他疫苗）的首選合作夥伴。」

關於 Medytox, Inc.

Medytox 是一家研究型生物製藥公司，在南韓（世界第四）首次開發了肉毒桿菌毒素產品，並主要從事神經毒素產品的開發、製造、市場營銷及銷售。自 2000 年成立以來，Medytox 憑藉成功推出其主要的神經毒素產品，已發展成為世界一流的研發公司。如今，Medytox 的神經毒素產品已在約 60個國家/地區銷售，數百萬人已經接受了治療或美容療壬。如欲了解更多有關 Medytox 的資訊，請瀏覽： www.medytox.com 。

關於 Dyadic International, Inc.

Dyadic International, Inc. 是一家全球生物技術公司，目前正在開發其認為將成為潛在重要的基於真菌的生物製藥基因表達平台的公司 Thermothelomyces heterothallica（前稱 Myceliophthora thermophila）名為 C1。能夠開發和大規模生產低成本蛋白質的 C1 微生物有潛力進一步發展成為安全有效的表達系統，這可能有助加快開發速度、降低生產成本並以靈活的商業規模改善生物製劑的疫苗及藥物性能。Dyadic 正使用 C1 技術和其他技術來進行研究、開發和商業活動，以開發和生產人類和動物疫苗和藥物，例如病毒樣顆粒 (VLP) 和抗原、單克隆抗體、抗原結合區段抗體片段、Fc 融合蛋白、生物相似藥及/或生物改良藥以及其他治療性蛋白質。公司正進行其他研究活動，包括探索使用 C1 開發和生產某些代謝物與其他生物製品。Dyadic 與其合作夥伴和協作者尋求研發合作、許可安排及其他商業機會，以利用這些技術的價值與利益來開發和製造生物製藥。隨著已發展及未發展國家人口老化的增長，Dyadic 相信 C1 技術可能有助為藥物開發商和製造商將生物疫苗、藥物和其他生物產品以更快、更大量、更低成本的方法推出市場，並改善患者和醫療系統的使用率和成本，而最重要是挽救生命。

請瀏覽 Dyadic 網站： http://www.dyadic.com 了解更多資訊，包括有關 Dyadic 生物製藥業務計劃的詳情。

避風港的前瞻性陳述

本新聞稿包含《1933 年證券法》第 27A 條及《1934 年證券交易法》第 21E 條所定義的前瞻性陳述，其中包括與 Dyadic International 有關未來事件或未來財務表現的期望、意圖、策略及信念的陳述。由於各種重要因素，包括公司最近提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的因素、實際事件或結果可能與前瞻性陳述中的內容有重大出入。Dyadic 不承擔由於任何新資訊、未來事件或其他原因而公開更新任何此類前瞻性陳述的義務。有關可能導致我們的實際結果與我們目前的預期有所不同的風險的更完整描述，請參閱 Dyadic 提交給 SEC 的 10-K 表格年度報告及 10-Q 表格季度報告中標題為「風險因素」部分。這些因素可能會在 Dyadic 向 SEC 定期提交的文件中不時更新，而這些文件載於 SEC 網站及： http://www.dyadic.com 。

聯絡人：

Dyadic International, Inc.

Mark Emalfarb

行政總裁

|電話：(561) 743-8333

|電郵： memalfarb@dyadic.com

資料來源：Dyadic International, Inc.