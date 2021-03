Filtert uw gezichtsmasker/ademmasker actieve virussen?

Dutch German Italian Spanish Japanese

MIRABEL, Quebec, Canada, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- i3 Biomedical inc., een bedrijf voor medische apparatuur, geeft vandaag de vergelijkende resultaten vrij van Filtratieprestaties van actieve virussen van een groot aantal medische gezichtsmaskers en ademmaskers in de meegeleverde tabellen. Voor een uitgebreid inzicht worden de resultaten weergegeven in de vorm van het aantal virussen dat per minuut wordt geïnhaleerd per gezichtsmasker/ademmasker op basis van het gemiddelde luchtvolume van 7 liter per minuut dat mensen nodig hebben. De wetenschappelijke gegevens zijn het resultaat van geavanceerde tests uitgevoerd door GAP EnviroMicrobial Services Ltd., een onafhankelijk en ISO-gecertificeerd Canadees laboratorium.



Alle proceduremaskers, medische maskers en ademmaskers (hierna "maskers" genoemd) die aan de Europese en/of Amerikaanse wettelijke normen voldoen, hoeven niet te worden getest tegen actieve virussen, maar alleen tegen vaste deeltjes (bijvoorbeeld zoutdeeltjes) of tegen bacteriën (die ongeveer 100 keer groter zijn dan virussen).

De enige gereguleerde normen die momenteel worden gebruikt in Noord- en Zuid-Amerika en Europa en waarin de filterprestaties van microben worden getest, zijn respectievelijk de Noord-Amerikaanse ASTM 2100 en de Europese EN14683 Bacterial Filtration Efficiency (BFE). Hoewel het geen overheidsvereiste is, wordt de vervanging van de bacterie door een actief virus om de Viral Filtration Efficiency (VFE) te testen geaccepteerd. Deze gestandaardiseerde testprotocollen vereisen een concentratie van 10^5 virussen per liter lucht gedurende een testtijd van slechts 2 minuten, waardoor de filterprestaties van "maskers" slechts 2 minuten in gebruik zijn. GAP EnviroMicrobial Services Ltd. is verplicht om de (VFE) te testen volgens dezelfde protocollen, maar gedurende een testtijd van 30 minuten met de door NIOSH1 aanbevolen luchtsnelheid van 85 LPM op verschillende maskers (proceduremaskers, chirurgische/medische maskers ASTM niveau 3, CE-type IIR, KN 95-maskers, N95-maskers en FFP2-maskers). De hierboven genoemde tests worden alleen uitgevoerd op de filtermaterialen van de maskers volgens de protocolvereisten.

Ter referentie: met een enkele hoest van een geïnfecteerde deelnemer kunnen gemiddeld 4.914.600 geaerosoliseerde virale deeltjes vrijkomen2. Ontdek het antwoord op de vraag "Filtert uw gezichtsmasker/ademmasker actieve virussen?" in de verstrekte tabellen.

Ga voor meer informatie over de TrioMed Active-gezichtsmaskers naar www.triomed.com of stuur een e-mail naar triomed@triomed.com

Over i3 BioMedical Inc: i3 BioMedical is een Canadese onderneming voor medische apparatuur die zich richt op de ontwikkeling en productie van nieuwe antimicrobiële producten die de TrioMed Active Technology bevatten.

Over GAP EnviroMicrobial Services Ltd.: GAP EnviroMicrobial Services Ltd. (GAP), opgericht in 1996, voldoet aan ISO/IEC 17025:2005 met accreditatie van de Canadian Association for Laboratory Accreditation (CALA). De CALA-accreditatie wordt erkend door bijna 60 accreditatie-instanties in 40 landen over de hele wereld.

1 National Institute for Occupational Safety and Health

2 Lee, J., Yoo, D., Ryu, S., Ham, S., Lee, K., Yeo, M., Min, K. and Yoon, C. (2019). Quantity, Size Distribution, and Characteristics of Cough-generated Aerosol Produced by Patients with an Upper Respiratory Tract Infection. Aerosol Air Qual. Res. 19: 840-853. https://doi.org/10.4209/aaqr.2018.01.0031

