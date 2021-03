Le CN annonce les candidatures pour l’élection au conseil d’administration lors de son assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra le 27 avril 2021; Le CN atteindra ainsi son objectif de parité des genres

English French

MONTRÉAL, 23 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX: CNR) (NYSE : CNI) annonce aujourd’hui la nomination de deux administrateurs sur son conseil : Denise Gray et Justin Howell. Le conseil d’administration est très heureux du fait qu’une fois l’ensemble des candidats aux postes d’administrateurs du CN seront élus, tel qu’énoncé dans la circulaire de sollicitation de procurations déposée aujourd’hui, le CN atteindra son objectif de parité des genres parmi les administrateurs indépendants, et ce, un an plus tôt que l’échéance prévue.



Mme Gray est présidente de LG Energy Solution Michigan Inc. Tech Center, en plus de superviser la filiale nord-américaine de South Korean LG Energy Solution, l’un des plus grands manufacturiers de batterie lithium-ion au monde. Elle apporte au conseil une solide expérience dans le domaine de l’innovation technologique dans l’industrie du transport. Son expérience dans l’introduction de nouvelles technologies dans les industries traditionnelles contribuera de manière significative à la vision du conseil d’administration et au plan stratégique du CN; alors que le CN poursuit l’adoption de technologies nouvelles et plus vertes dans ses opérations.

M. Howell est gestionnaire d’investissements sénior chez BMGI, une société qui gère les actifs de Cascade Investment, L.L.C., le plus grand actionnaire du CN et un investisseur précieux depuis 20 ans. M. Howell est né et a grandi à Kitimat, en Colombie-Britannique. Il a une connaissance approfondie des marchés financiers et des capitaux internationaux, en plus d’une vaste expérience en matière de financement de sociétés, de services bancaires d’investissement et de fusions et d’acquisitions partout dans le monde. De plus, il apporte une vaste expérience en développement durable ainsi qu’en responsabilité environnementale, sociale et d’entreprise (ESG) et de gouvernance.

Outre Mme Gray et M. Howell, Mme Margaret McKenzie, qui a été nommée au conseil d’administration en octobre 2020, est candidate pour la première fois à l’élection à l’assemblée. Mme McKenzie apporte au conseil une vaste expertise financière et comptable. Elle est comptable agréée depuis plus de 35 ans et elle a acquis une vaste expérience à titre de fondatrice, chef de la direction financière et membre de conseils d’administration de diverses sociétés fermées. Plus particulièrement, elle a une solide expérience en matière de sécurité, d’environnement et de gestion des risques.

« Chacune de ces personnes exceptionnelles apporte une expertise et des connaissances précieuses qui amélioreront notre capacité à positionner le CN pour réussir à long terme dans un monde plus inclusif et avec une empreinte carbone réduite. Nous sommes tous extrêmement fiers d’avoir atteint notre objectif de parité des genres sur le conseil dans le cadre de notre engagement de leader en mesures environnementales, sociales et de gouvernance. » – Robert Pace, président du conseil d’administration du CN.

Conformément aux priorités du CN en matière de mesures ESG, la compagnie a davantage arrimé la rémunération avec cette vision stratégique. À cet effet, à partir de 2021, trente pour cent de la prime de performance annuelle des hauts dirigeants sera liée à des mesures quantifiées relatives à l’environnement, la sécurité et l’engagement du personnel et des clients.

Assemblée générale annuelle

Le CN tiendra son assemblée annuelle des actionnaires 2021 le 27 avril à 10:00 (heure avancée de l’Est). La rencontre se déroulera en direct sur le Web. Ce format est conforme aux exigences de la santé publique en lien avec la pandémie mondiale et à la vision de durabilité du CN. Les actionnaires pourront participer à l’assemblée et soumettre des questions. La version audio de la diffusion Web de l’assemblée sera disponible dans la section « Investisseurs » du site Web : www.cn.ca/fr/investisseurs/.

La circulaire de sollicitation de procurations, l’avis de convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires, le rapport annuel 2020, la notice annuelle 2020 et le formulaire 40-F sont disponibles dès aujourd’hui dans la section « Investisseurs » du site Web du CN. Les documents relatifs à la rencontre seront envoyés par la poste sous peu aux actionnaires et incluront leur numéro de contrôle, des instructions sur la façon d’exercer leurs droits de vote et d’accéder à la diffusion Web le jour de l’assemblée. Les instructions seront également disponibles dans la section « Investisseurs » du site Web du CN.

Tel qu’annoncé en février 2021, les actionnaires pourront se prononcer sur le plan d’action climatique via un vote non contraignant, qui aura lieu lors de l’assemblée annuelle des actionnaires. Le CN est fier d’être l’un des premiers à adopter cette mesure qui complète les divulgations solides et de longue date des données du CN liées au changement climatique et sa stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le rapport sur le plan d’action climatique du CN est présenté dans la circulaire de sollicitation de procurations. Le rapport 2020 du CN sur les Réponses au questionnaire du CDP sur les changements climatiques, le Rapport 2019 du Groupe de travail sur l’information relative aux changements climatiques, les rapports sur l’engagement responsable et le Supplément des données 2019 sont disponibles sur notre site Web au www.cn.ca/fr/engagement-responsable/.

À propos du CN

