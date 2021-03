Colabor complète le rachat des débentures convertibles à 6,00 %

English French

BOUCHERVILLE, Québec, 23 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Colabor Group inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») a complété aujourd’hui le rachat annoncé précédemment de toutes les débentures subordonnées non garanties convertibles à 6,00 % venant à échance le 13 octobre 2021 (les « débentures convertibles»), conformément aux dispositions de l’acte de fiducie daté du 27 avril 2010, tel que modifié par un premier acte complémentaire daté du 13 octobre 2016, régissant ces débentures convertibles.



Le 18 février 2021, la Société a émis un avis de rachat visant les débentures convertibles en circulation d’un capital global du principal impayé de 50 M$. De ce capital global, 684 000 $ a été converti à la demande des porteurs en 273 600 actions ordinaires de Colabor au prix de conversion de 2,50 $ par action. Le solde de 49 316 000 $ a été racheté aujourd’hui au prix de 1 000 $ par débenture, plus l’intérêt couru et impayé jusqu’au, mais en excluant le 23 mars 2021.

Les débentures convertibles qui étaient inscrites à la cote de la bourse de Toronto sous le symbole GCL.DB.A ont été retirées de la cote de la bourse aujourd’hui.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec, et dans les provinces de l’Atlantique ainsi que celui au détail. À travers ces deux secteurs d’exploitation, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers des activités Broadline.

