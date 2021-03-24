Asia Broadband今天启动黄金支持型加密货币代币的销售

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美国拉斯维加斯, March 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 转自Investorwire – Asia Broadband（OTC：AABB）（以下称“AABB”或“公司”）十分高兴地宣布，由Core State Holdings，Corp.（CSHC）所开发的公司加密货币代币AABB Gold（AABBG）今日起开始发售。要购买此种代币，AABB Wallet用户必须更新应用或下载安装最新版本应用，并需通过“Know Your Client”（KYC，了解你的客户）流程。在此新版本AABB Wallet中，此种代币仅可用来兑换购买比特币（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）和莱特币（Litecoin）等其他主要加密货币。



因此，购买者需要在任何第三方钱包（如Coinbase或Binance）中持有加密货币。然后，购买者可以将其第三方钱包中的加密货币存入AABB Wallet中，以当前0.1克金价（约合5.60美元）加上少量交易费来兑换购买AABB Gold代币（AABBG）。AABB Wallet用户如需获得帮助，可访问www.AABBGoldToken.comwzhan网站，或发送电子邮件至AABBWallet@gmail.com。

此次代币初次发行由公司目前持有的3000万美元实物黄金作为支持。按今天的黄金市价计，此次可供购买的首次代币发行量为540万个代币，每个ABBGG代币的价格为十分之一（0.1）克金价（约合5.60美元）。代币价格至少按黄金市价与公司挂钩并得到公司支持。随着金价的波动，AABBG代币的最低支持价格将随之上浮或下跌，但代币价格的潜在上行趋势将由市场需求驱动。

AABB Gold代币（AABBG）由公司持有的实物黄金100％支持，今后的代币发行也将继续由未来金矿开采生产及通过现金储备或信贷购买的更多实物黄金来提供100％的支持。

此次AABB Wallet的发布版本允许购买者将AABBG代币转账给其他的AABB Wallet所有人，但这些代币最初不能在AABB Wallet内与其他加密货币进行兑换。该AABB Wallet首个版本可使公司增加ABBBBG代币的流通并累积收入，以便AABBG代币在公开市场上自由兑换时用于支持和稳定代币价格。

公司目前正在与CSHC合作开发自己的专有加密货币交易所，该交易所可让AABB Wallet用户快速将其AABB Gold代币兑换为比特币、以太坊和莱特币等主要加密货币。AABB秉承真正独特的“挖矿到代币”垂直整合运营方式这一开拓性理念，力求完全独立于法币。

AABB对于这一代币的主要目标是：以全球大量人口和高增长市场（包括中国和东亚市场）为目标逐步扩大代币流通，从而将这种代币打造成世界范围内由黄金支持、安全可靠的标准交易方式。公司正在与CSHC合作，为AABB Gold代币、AABB Wallet和企业品牌的开发开展国际推广活动。这些推广活动旨在提升品牌知名度和声誉，增加AABB Gold代币和AABB Wallet的采用，并增强公众和投资界对公司的认识。

关于Asia Broadband

Asia Broadband Inc.（OTC：AABB）是一家专注于贵金属和贱金属生产、供应和销售的资源公司，产品主要销往亚洲市场。公司利用其特定的地域专业知识、经验和广泛的行业关系来促进其创新分销流程，包括从墨西哥的贵金属和贱金属生产与供应到亚洲的客户销售网络等各个环节。这种销售交易的垂直整合方法是AABB的独特优势，使公司与众不同并为股东创造独特的价值。公司最近发布了其新铸造的“挖矿到代币”黄金支持型加密货币AABB Gold代币（AABBG），并致力于将其打造成世界范围内由黄金支持、安全可靠的交易标准方式，这将是相对于其他加密货币的一项卓越特性。详情请见 www.AsiaBroadbandInc.com 和 www.AABBGoldToken.com

请通过以下方式与公司联系：

Investor Brand Network General Email: ir@asiabroadbandinc.com Token Support Email: AABBWallet@gmail.com Company Website: www.asiabroadbandinc.com Token Website: www.AABBGoldToken.com Phone: 702-866-9054

本新闻稿中包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中所定义的前瞻性陈述。这些陈述均以Asia Broadband Inc.（以下称“公司”）对其业务预期的当前看法为基础，受到不确定性和各种变化的影响。如果行业、监管、市场和竞争环境发生变化，则公司的运营和业绩情况可能与以上陈述所明示或暗示的内容出现重大差异。有关这些风险的更多信息参见公司于OTC Markets网站上发布的年度和季度信息披露。公司无义务根据未来情况、事件和信息可能发生的变化更新或更改其前瞻性陈述。