Asia Broadband 今天開始銷售黃金加密貨幣代幣

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拉斯維加斯, March 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire – Asia Broadband Inc. (OTC: AABB)（「AABB」或「公司」）今天欣然宣佈正式發售公司由 Core State Holdings, Corp. (CSHC) 開發的 AABB 黃金 (AABBG) 加密貨幣代幣。為了購買代幣，AABB 錢包用戶必須更新該應用程式或下載以安裝該應用程式的最新版本，並通過「了解你的客戶」(KYC) 流程。在此新版本的 AABB 錢包中，僅可購買該代幣，以換取其他主要的加密貨幣，例如比特幣、以太坊和萊特幣。



因此，購買者將需要在任何第三方錢包（例如 Coinbase 或 Binance）中持有現有的加密貨幣。然後，購買者將從他們的第三方錢包中將加密貨幣存入他們的 AABB 錢包中，以當前 0.1 克黃金價格（約合 5.60 美元）加上少量交易費用來交換及購買 AABB 黃金代幣 (AABBG)。AABB 錢包用戶可以在網站 www.AABBGoldToken.com 和透過發送電郵至 AABBWallet@gmail.com 獲得支援。

最初的代幣發行得到公司目前持有的 3,000 萬美元實物黃金的支持。以今天的黃金市場價格計算，這個可供購買的初始代幣發行量為 540 萬個代幣，每個 ABBGG 代幣的價格為十分之一 (0.1) 克金價（大約 5.60 美元）。代幣價格至少以黃金的市場價格與公司掛鉤並受其支持。隨著金價的波動，AABBG 代幣的最低支持價格將增加或減少，但代幣的潛在上行價格將由市場需求推動。

AABB 黃金代幣 (AABBG) 由公司持有的實物黃金 100% 支持，代幣的其他發行版將繼續由從未來採礦生產中獲取的額外實物黃金、現金儲備或信貸購買的黃金 100% 支持。

AABB 錢包的發佈版本將允許購買者將 AABBG 代幣轉讓給擁有 AABB 錢包的其他人，但這些代幣最初不會在 AABB 錢包內交換為其他加密貨幣。當 AABBG 在公開市場上可自由兌換時，AABB 錢包的首個版本將使公司能夠增加代幣發行量並積累收入，以用於支持和穩定代幣價格。

該公司目前正在與 CSHC 合作開發自己的專有加密貨幣交易所，該交易所將允許 AABB 錢包用戶快速將其 AABB 黃金代幣交換成主要的加密貨幣，如比特幣、以太坊和萊特幣。AABB 秉承開創性的理念，即其真正獨特的「挖礦到代幣」垂直整合營運方法，力求完全脫離法定貨幣。

AABB 代幣的主要目標是逐步擴大針對全球人口和高增長市場（包括中國與東亞市場）的代幣流通，成為具有黃金支持並獲得信任的全球交易標準。公司正在與 CSHC 合作，為 AABB 黃金代幣、AABB 錢包和企業品牌的開發開展國際營銷活動。營銷工作旨在擴大品牌知名度和聲譽，增加 AABB 黃金代幣及 AABB 錢包的使用，並增強公眾與投資社群對公司的認識。

關於 Asia Broadband

Asia Broadband Inc. (OTC : AABB) 是一家資源公司，主要致力主要銷往亞洲市場的貴金屬和賤金屬的生產、供應及銷售。公司利用其特定的地理專業知識、經驗和廣泛的行業聯繫來促進其創新的分銷過程，從墨西哥的貴金屬和賤金屬的生產與供應到亞洲的客戶銷售網絡。這種垂直銷售交易的整合方法是 AABB 的獨特優勢，讓公司與眾不同並為股東創造獨特的價值。公司最近發佈了其剛鑄造好的礦用權證黃金支持的加密貨幣 AABB 黃金代幣 (AABBG)，並致力成為世界的交易標準，並獲得備受信賴的黃金支持及相對於其他加密貨幣而言的卓越品質 。請瀏覽： www.AsiaBroadbandInc.com 和 www.AABBGoldToken.com

請透過以下方式與公司聯絡：

Investor Brand Network General Email: ir@asiabroadbandinc.com Token Support Email: AABBWallet@gmail.com Company Website: www.asiabroadbandinc.com Token Website: www.AABBGoldToken.com Phone: 702-866-9054

本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法》所定義的「前瞻性陳述」。這些陳述是基於 Asia Broadband Inc.（「公司」）目前對公司業務的預期信念而定，該信念可能會受到不確定和變化的影響。當行業、監管、市場及競爭環境發生變化時，公司的營運和結果可能與上述聲明所表達或暗示的內容存在重大差異。有關這些風險的更多資訊，可以在公司在 OTC Markets 網站上發佈的年度和季度披露中找到。由於未來的情況、事件和資訊可能會發生變化，公司沒有義務更新或更改其前瞻性陳述。