Asia Broadband Awali Penjualan Token Mata Uang Kripto Berbasis Emas Hari Ini

LAS VEGAS, March 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire – Asia Broadband Inc. (OTC: AABB) (“AABB” atau “Perusahaan”) mengumumkan perilisan penjualan token mata uang kripto AABB Gold (AABBG) yang dikembangkan oleh Core State Holdings, Corp. (CSHC). Pengguna AABB Wallet dapat membelinya dengan memperbarui aplikasi atau mengunduh versi terbaru aplikasi, lalu menyelesaikan proses Know Your Client (KYC). Dalam versi AABB Wallet baru, token hanya dapat dibeli dengan mata uang kripto utama seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin.



Oleh karena itu, pembeli harus memiliki mata uang kripto di dompet pihak ketiga terlebih dahulu, misalnya Coinbase atau Binance. Pembeli kemudian akan menyetorkan mata uang kripto dari dompet pihak ketiga ke AABB Wallet mereka yang nantinya dapat ditukarkan dan digunakan untuk membeli token AABB Gold (AABBG) dengan nilai tukar setara harga emas 0,1 gram saat ini (sekitar $5,60 USD) plus sejumlah kecil biaya transaksi. Pengguna bisa mendapatkan dukungan untuk AABB Wallet dengan membuka situs web www.AABBGoldToken.com atau mengirimkan email ke AABBWallet@gmail.com.

Peluncuran token awal didukung oleh emas fisik senilai $30 juta yang dimiliki Perusahaan. Perusahaan menyediakan 5,4 juta token dengan harga 1 token AABBG sepersepuluh dari harga pasar (0,1) gram emas saat ini (sekitar $5,60 USD). Harga token tersebut disesuaikan dan didukung oleh Perusahaan sesuai dengan harga pasar emas minimal. Karena harga emas berfluktuasi, maka harga basis minimum token AABBG juga akan naik atau turun, namun potensi kenaikan harga token tetap akan dipengaruhi oleh permintaan pasar.

Penjualan token AABB Gold (AABBG) saat ini dan di masa mendatang akan didukung sepenuhnya oleh emas fisik milik Perusahaan, dengan tambahan emas fisik yang diperoleh dari produksi pertambangan serta yang dibeli dari cadangan uang tunai atau kredit.

Versi peluncuran AABB Wallet memungkinkan pembeli untuk mentransfer token AABBG ke pengguna AABB Wallet lain. Tetapi dalam versi AABB Wallet ini, token tidak bisa diperjualbelikan untuk mata uang kripto lainnya. Versi pertama AABB Wallet memungkinkan Perusahaan untuk meningkatkan sirkulasi token dan mengakumulasi pendapatan guna mendukung serta menstabilkan harga token setelah AABBG bebas diperjualbelikan di pasar terbuka.

Perusahaan dan CSHC sedang mengembangkan Bursa mata uang kripto eksklusif yang memungkinkan pengguna AABB Wallet untuk menukarkan cepat token AABB Gold ke mata uang kripto utama seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. AABB menerapkan filosofi pelopor dan pendekatan operasional integrasi vertikal “Mine-to-Token” yang unik untuk mencapai kemandirian penuh atas mata uang FIAT.

Peluncuran token AABB memiliki tujuan utama untuk menjadi standar jual beli yang aman dan tepercaya di seluruh dunia melalui cadangan emas serta perluasan peredaran token di pasar dengan menargetkan populasi yang besar juga berkembang pesat secara global, seperti Tiongkok dan Asia Timur. Perusahaan berkolaborasi dengan CSHC untuk meluncurkan kampanye pemasaran internasional token AABB Gold, AABB Wallet, dan pengembangan merek korporat. Upaya pemasaran tersebut ditujukan untuk menumbuhkan eksposur dan reputasi merek secara besar-besaran, meningkatkan penggunaan token AABB Gold dan AABB Wallet, serta memperkuat kesadaran masyarakat umum dan komunitas investasi atas Perusahaan.

Asia Broadband Inc. (OTC: AABB) adalah perusahaan sumber daya yang bergerak di bidang produksi, pemasokan, serta penjualan logam mulia dan logam dasar dengan lokasi pasar utama di Asia. Perusahaan memanfaatkan keahlian geografis khusus, pengalaman, dan relasi industri yang luas untuk memfasilitasi proses distribusi inovatif, mulai dari produksi serta pemasokan logam dasar dan logam mulia di Meksiko hingga jaringan penjualan klien di Asia. Pendekatan integrasi vertikal terhadap transaksi penjualan menjadi kelebihan unik AABB yang membuat Perusahaan unggul dan menciptakan nilai istimewa bagi para pemegang sahamnya. Baru-baru ini, Perusahaan merilis AABB Gold (AABBG), yaitu sebuah token mata uang kripto berbasis emas mine-to-token, dengan tujuan untuk menjadi standar jual beli yang aman dan tepercaya di seluruh dunia. Karena berbasis emas, token ini berbeda dari mata uang kripto lainnya. Kunjungi www.AsiaBroadbandInc.com dan www.AABBGoldToken.com

Pernyataan Berwawasan ke Depan yang tercantum dalam rilis pers ini mematuhi Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Semua pernyataan didasarkan pada keyakinan Asia Broadband Inc. (“Perusahaan”) tentang bisnis Perusahaan saat ini, serta tunduk pada ketidakpastian dan perubahan. Operasional dan hasil Perusahaan dapat berbeda secara material dengan apa yang tersurat atau tersirat dari pernyataan di atas jika kondisi industri, regulasi, pasar, atau persaingan berubah. Informasi lebih lanjut tentang risiko terdapat dalam pernyataan tahunan dan triwulanan yang telah diterbitkan Perusahaan di situs web OTC Markets. Perusahaan tidak berkewajiban untuk memperbarui atau mengubah pernyataan berwawasan ke depan jika keadaan, kejadian, dan informasi di masa mendatang berubah.