WISeKey $WKEY s’associe avec Cortus pour sécuriser les véhicules automatisés capables de contrôler tous les aspects de la conduite sans intervention humaine

Alors que les véhicules automatisés sont de plus en plus connectés, ils deviennent également de plus en plus vulnérables aux cyberattaques avec des conséquences dramatiques sur la sûreté. Les spécialistes de la sécurité, WISeKey et Cortus, s’allient pour définir le futur de la sûreté des véhicules automatisés.

Genève, Suisse / Mauguio, France – 24 mars 2021 : WISeKey International Holding Ltd. (“WISeKey”) (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), une société leader dans le domaine de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle (IA) et de l’Internet des objets (IoT), et Cortus S.A.S. (“Cortus”), un leader dans la conception de Systèmes-sur-Puce (SoC) sur mesure et un fournisseur prépondérant de blocs de propriétés intellectuelles (IP), ont annoncé aujourd’hui s’être engagées dans un partenariat stratégique pour fournir à l’industrie automobile la plus robuste des sécurités digitales de bout en bout. Cette coopération s’étendra très prochainement à d’autres domaines adjacents tels que l’IoT, l’IA et le calcul haute performance (HPC).

Le marché global des véhicules autonomes était estimé à 6.700 unités en 2020. Il devrait atteindre 51.600 unités en 2021. Le marché total des véhicules autonomes devrait croître avec un taux de croissance annuel composé de 63,1% entre 2021 et 2030 pour atteindre 4.223.800 unités d’ici 2030.

Selon les analystes du marché, la vente globale annuelle des voitures de tourisme est estimée rester stable à 70 millions d’unités dans les 10 ans à venir. Dans la même période, les dispositifs d’assistance à la conduite vont être de plus en plus présents depuis les systèmes actuels de type ABS, freinage d’urgence ou surveillance des angles morts jusqu’à la conduite autonome. En même temps que cette évolution, les véhicules deviennent de plus en plus automatisés et connectés, ce qui les rend des cibles faciles pour les hackers. Les calculateurs embarqués doivent être sécurisés pour protéger correctement leurs données et, en fin de compte, la sécurité des passagers. Un véhicule complètement automatisé et cyber-sécurisé sera capable de contrôler tous les aspects de la conduite sans intervention humaine, que sa conception inclue des commandes pour un conducteur humain, ou non.

WISeKey et Cortus unissent leurs expertises pour offrir aux fabricants automobiles et aux équipementiers des solutions sans pareil dans ce domaine.

Depuis des décennies, WISeKey est un fournisseur reconnu de solutions de sécurité digitale matérielles et logicielles de premier plan pour la protection contre les cybercrimes, et pour l’identification et l’authentification des personnes et des objets. WISeKey est à la fois une racine de confiance (RoT) et une Autorité de Certification (CA), ce qui positionne la Société de façon singulière pour offrir des architectures de sécurité cohérentes depuis la génération de clés digitales (services VaultiTrust™ et INeS) jusqu’à l’objet connecté. La racine de confiance de WISeKey est la seule à être localisée dans un bunker militaire en Suisse, pays neutre. La solution de sécurité IoT de WISeKey protège la gestion des données de bout en bout grâce à son expertise et à ses capacités dans la conception et le déploiement de systèmes cryptographiques à grande échelle, et grâce à ses modules de sécurité matériels VaultIC. La récente acquisition du spécialiste en intelligence artificielle Arago étend l’expertise en sécurité numérique de WISeKey au Big Data.

Depuis sa création en 2005, Cortus a acquis une notoriété mondiale incontestable en tant que concepteur de SoC sur mesure, de processeurs et de blocs matériels. À ce jour, plus de 8 milliards de puces ont été fabriquées en intégrant les IPs et le savoir-faire de Cortus. La Société est particulièrement experte partout où basse consommation et hautes performances sont requises. À ce titre, Cortus possède une riche et solide expérience dans la conception de systèmes complexes, transformant les idées en silicium. Cortus fait partie de l’un des 12 premiers fondateurs Platinum de la fondation RISC-V ( www.riscv.org ). C’est un spécialiste de cette nouvelle architecture de processeur standard ouverte déjà très populaire sur le marché de l’électronique.

« WISeKey a une expérience prouvée dans l’industrie automobile, comme démontré avec l’adoption de notre plateforme ISTANA par Daimler AG pour valider l’authenticité des pièces détachées de véhicules, pour protéger la communication entre les processeurs des véhicules, et pour offrir les mises à jour logicielles à distance. », dit Carlos Moreira, Fondateur et PDG de WISeKey. « Nous avons déjà développé cette infrastructure de sécurité automobile, et cette nouvelle coopération stratégique avec Cortus nous permettra de porter notre expertise de sécurité au plus profond de l’écosystème des véhicules automatisés. »

Michael Chapman, Fondateur et PDG de Cortus, d’ajouter : « La combinaison de la sécurité digitale logicielle et matérielle de WISeKey avec notre expertise reconnue dans la conception de SoC efficaces et sûrs convient parfaitement pour adresser les nouvelles exigences en cybersécurité de l’industrie automobile. Ceci marque pour nos deux Sociétés une nouvelle ère excitante, sur un plan à la fois technologique et commercial. »

Pour en savoir plus sur les solutions de cybersécurité de WISeKey, rendez-vous sur WISeKey.com .

Pour en savoir plus sur l’expertise hardware de Cortus, rendez-vous sur Cortus.com .

A propos de WISeKey

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) est un leader mondial en matière de cybersécurité et déploie actuellement des écosystèmes d’identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets utilisant la Blockchain, l’IA et l’IoT, tout en respectant l’être humain comme pierre angulaire de l’Internet. Les microprocesseurs WISeKey sécurisent l’informatique omniprésente qui façonne « l’Internet of Everything » d’aujourd’hui. WISeKey IoT dispose d’une base installée de plus de 1,5 milliard de micropuces dans la quasi-totalité des secteurs de l’Internet des objets (voitures connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, anti-contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones mobiles, jetons cryptographiques, etc.). WISeKey est idéalement positionnée pour être à la pointe de l’IoT, car ses semi-conducteurs produisent une énorme quantité de « Big Data » qui, lorsqu’elle est analysée avec l’intelligence artificielle (IA), peut permettre aux applications industrielles de prévoir la défaillance de leur équipement afin de l’éviter.

Notre technologie est approuvée par la fondation OISTE/La Root of Trust (« RoT ») cryptographique de WISeKey basée en Suisse. Elle offre une authentification et une identification sécurisées dans des environnements physiques et virtuels pour l’IoT, la Blockchain et l’intelligence artificielle. La RoT de WISeKey est un gage de confiance qui garantit l’intégrité des transactions en ligne entre les objets, ainsi qu’entre les objets et les personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wisekey.com .

Contacts presse et investisseurs :

WISeKey International Holding Ltd

Contact de la société : Carlos Moreira

Président-directeur général

Tél. : +41 22 594 3000

info@wisekey.com WISeKey Investor Relations (US)

Contact : Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tél. : +1 212 836-9611

lcati@equityny.com

A propos de Cortus

Cortus est un leader dans le domaine du semiconducteur, des systèmes embarqués, et des solutions IoT dont le siège est à Mauguio (près de Montpellier, en France) avec des implantations à Meyreuil (France) et à Moscou (Russie), et des filiales en Grèce, en Italie, au Brésil et à Taïwan.

Cortus fournit une gamme complète de services de conception de circuits intégrés basés autour d’un vaste catalogue de blocs de propriétés intellectuelles incluant des processeurs, des blocs digitaux, analogiques radiofréquence (RF) et signaux mixtes. Cortus offre également des solutions de prototypage et de vérification dans de nombreux domaines comme l’automobile, le traitement d’images, les contrôleurs industriels, les satellites, les contrôleurs M2M, les microcontrôleurs sécurisés, les compteurs intelligents, la communication radio, les contrôleurs tactiles, les objets connectés IoT, les cartes SIM ou bancaires, les passeports électroniques, etc.

Cortus est un membre contributeur prépondérant et administrateur de l’Alliance DASH7.

Cortus estl’un des 12 premiers fondateurs Platinum de la fondation RISC-V. Cortus est également membre stratégique de RISC-V International.

Pour plus d’informations : www.cortus.com .

Contact presse et investisseurs :

Cortus SAS

Contact de la société : Christophe Genevois

Directeur des Opérations

Tél. : +33 4.30.96.70.00

christophe.genevois@cortus.com

Avis de non-responsabilité :

La présente communication contient expressément ou implicitement certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les réalisations, la situation financière, les performances ou les résultats réels de WISeKey International Holding Ltd diffèrent sensiblement des réalisations, performances ou résultats futurs exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à cette date et ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qu’elle contient à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres. Elle ne constitue ni un prospectus d’offre au sens de l’article 652a ou de l’article 1156 du Code des obligations suisse, ni un prospectus de cotation au sens des règles de cotation en bourse de SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent se fier à leur propre évaluation de WISeKey, de ses titres, ainsi que des avantages et risques associés. Aucune mention figurant dans le présent document ne constitue une promesse ou une déclaration quant aux résultats futurs de WISeKey, ni ne doit être considérée comme telle.