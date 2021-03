COFACE SA : Declan Daly est nommé Directeur des opérations du Groupe Coface

English French

Paris, le 24 mars 2021 – 07h30

Declan Daly est nommé Directeur des opérations du Groupe Coface

Declan Daly est nommé Directeur des opérations du Groupe Coface à compter du 1er avril. Il continuera de reporter directement à Xavier Durand, Directeur Général de Coface et rejoindra le comité de direction du Groupe.

Dans cette fonction nouvellement créée, Declan sera chargé de poursuivre et accélérer la transformation de Coface en matière de qualité de service et d’efficacité opérationnelle à travers le groupe.

Portés par le précédent plan stratégique de Coface, Fit to Win, l’efficacité opérationnelle et la qualité de service aux clients restent au cœur du plan stratégique actuel, Build to Lead, mis en œuvre par le groupe en Février 2020. L’objectif de ce plan est de positionner Coface comme l’acteur de référence du secteur de l’assurance-crédit, notamment en matière de qualité de service.

Declan dispose d'une très solide expérience dans le pilotage des opérations ainsi que dans la transformation d'activités, tant dans le secteur des services financiers que dans l'industrie manufacturière.

Declan dirige depuis 2017 la région Europe Centrale et de l’Est au sein de Coface. Il a démarré sa carrière dans l’ingénierie de logiciels chez ABB en Irlande et en Autriche, avant de rejoindre en 2000 General Electric Company. A partir de 2002, il devient directeur des opérations de GE Money Bank en Suisse, avant d’être nommé en 2006 directeur général de GE Money Bank en Autriche. Il rejoint en 2009 l’équipe de direction de Western Union Financial Services, pour occuper la fonction de vice-président de la région Europe, à la tête de l'activité B2B. En 2014, Declan est nommé directeur des systèmes d’information et membre du comité exécutif de Semperit Holding AG. Agé de 54 ans, Declan est diplômé en ingénierie électronique de l’université de Dublin City et titulaire d’un MBA de l’INSEAD.

Le successeur de Declan à son poste actuel sera annoncé ultérieurement. Dans l’attente de cette nomination, Jaroslaw Jaworski, CEO de Coface en Pologne, assurera la fonction de directeur général par interim de la région Europe Centrale et de l’Est.





Coface: for trade

Avec 75 ans d’expérience et le plus vaste réseau international, Coface est un leader dans l’assurance-crédit et les services spécialisés adjacents : l’Affacturage, l’Assurance Single Risk, la Caution et les services d’Information. Les experts de Coface opèrent au cœur de l’économie mondiale, aidant ~50 000 clients à construire des entreprises performantes, dynamiques et en croissance. Coface accompagne les entreprises dans leurs décisions de crédit. Les services et solutions du Groupe renforcent leur capacité à vendre en les protégeant contre les risques d’impayés sur leurs marchés domestiques et à l’export. En 2020, Coface comptait ~4 450 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de 1,45 €Mds.







