Almond met un pied à l’international et choisit la Suisse pour ouvrir son 1er bureau

Almond, acteur français indépendant incontournable de l’audit et du conseil dans les domaines de la Cybersécurité, du Cloud et des Infrastructures, confirme son dynamisme et son développement en ouvrant un bureau en Suisse à Genève. Après Paris, Nantes et Strasbourg, Almond marque la première étape de son plan développement à l’international.

Olivier Pantaléo, Dirigeant d’Almond déclare : « Malgré la crise sanitaire et le climat économique compliqué que nous traversons, nous avons poursuivi notre objectif de développement. Plusieurs arguments nous ont convaincu de choisir la Suisse et plus particulièrement Genève pour ouvrir notre 1er bureau à l’international. La Suisse est un pays dynamique économiquement qui dispose de plusieurs atouts tels que son cadre juridique, une stabilité politique, un tissu d’entreprises à forte valeur ajoutée, un niveau élevé de protection de la vie privée et la disponibilité d’ingénieurs hautement qualifiés. Tous ces points forts, ajoutés à une demande croissante en termes de cybersécurité, nous ont convaincu de choisir la Suisse pour notre première implantation internationale.

Notre ambition est de devenir rapidement un acteur incontournable de la Cybersécurité en Suisse. Pour ce faire nous avons recruté Guillaume Masclez, expert reconnu dans le monde de l’IT, qui travaille en Suisse depuis de nombreuses années et 3 personnes expertes en Cybersécurité qui vont nous rejoindre sur le 2ème trimestre 2021. En complément nous allons encore recruter de nombreux experts dans les mois qui viennent.

Ainsi, nous aurons très prochainement la capacité de proposer à nos clients une équipe pluridisciplinaire sur l’ensemble des métiers de la cybersécurité (qui font la force d’Almond en France aujourd’hui) : hackers éthiques, analystes SOC, ingénieurs spécialisés en sécurité des réseaux et des systèmes, architectes sécurité … D'ici la fin 2021, nous avons pour objectif de disposer d'un portefeuille d'une vingtaine d'entreprises clientes (PME, ETI et grands comptes) et d'un effectif de 6 à 9 personnes. Guillaume ne part pas d'une feuille blanche. Almond compte déjà actuellement plusieurs clients en Suisse. En accompagnant les entreprises locales dans leurs problématiques de cybersécurité puis sur la transformation digitale (accélérée par la crise sanitaire) et l'urbanisation des SI, Almond compte rapidement devenir un acteur majeur du conseil IT sur une zone couvrant les cantons de Genève, Neuchâtel et de Vaud. »

Le bureau de Genève se situe Route des Jeunes 33 bis, à Carouge GE.