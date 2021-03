Next Gamesin 2 020 000 uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin

English Finnish

Next Games Oyj Yhtiötiedote 24.3.2021 klo 11.30

Next Games Oyj (”Yhtiö” tai ”Next Games”) julkisti 18.3.2021 nopeutetussa tarjousmenettelyssä rajatulle joukolle kotimaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia suunnatun uusien osakkeiden osakeannin (”Osakeanti”) tuloksen. Osakeannissa Yhtiö laski liikkeeseen yhteensä 2 020 000 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”). Antiosakkeet on tänään rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Antiosakkeiden rekisteröinnin seurauksena Yhtiön osakemäärä on 30 032 595 osaketta. Osakeannissa annetut Antiosakkeet ovat Yhtiön uusia osakkeita, jotka vastaavat Yhtiön olemassa olevaa osakelajia. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000233267. Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.

Kaupankäynnin Antiosakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta 25.3.2021.

Annina Salvén

Talousjohtaja

+358 (0) 40 588 3167

investors@nextgames.com

+358 (0) 50 520 4098

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Rogue -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä. www.nextgames.com/fi



