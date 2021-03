INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. APRIL 2021

Ordinær generalforsamling i Wilson ASA avholdes 14. april 2021 kl. 10.00. I samsvar med midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, § 2-3 vil selskapet avholde ordinær generalforsamling som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeiere. Derav har aksjeeiere kun anledning å delta elektronisk. Påmelding til gf@wilsonship.no

Vedlagt følger innkalling og dagsorden, skjema for påmelding, fullmaktsskjema, og vedlegg til sak 4 til 12 på dagsorden samt redegjørelse for lederlønn. I henhold til selskapets vedtekter har styret besluttet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, gjøres tilgjengelige på selskapets internettside; www.wilsonship.no. Aksjeeiere som likevel ønsker å få tilsendt dokumentene vil få dette ved å henvende seg til selskapet ved finansdirektør Stig Vangen.

Wilson ASA

Bergen, 24. mars 2021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg