UpSlide en forte croissance en 2020 : + 40 %

UpSlide, éditeur français qui optimise l’usage de Microsoft Office pour les professionnels de la finance, confirme son très fort dynamisme et annonce une belle croissance de plus de 40 % en 2020, portant ainsi son chiffre d’affaires consolidé à 8,2 millions d’euros, basé sur une croissance organique.

Le logiciel UpSlide, partenaire Microsoft, ajoute des fonctionnalités à PowerPoint, Excel et Word pensées pour et dédiées aux professionnels de la finance – et en particulier la banque d’investissement et le conseil financier. Plus de 600 équipes dans 60 pays ont déjà adopté la solution pour se concentrer sur leur cœur de métier et produire des documents irréprochables en un temps record. UpSlide s’inscrit dans le quotidien des équipes en s’adaptant à leurs workflows et en répondant à leurs besoins métier. Créée en 2010, la solution est devenue la référence du secteur financier en matière de productivité et de conformité de marque.

En 2020, UpSlide a intensifié ses partenariats existants et poursuivi sa conquête du marché. L’éditeur constate une croissance de l’ensemble des activités (vente de licences mais aussi de services d’accompagnement aux utilisateurs, support et design) et ce dans tous les pays où il est implanté (France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Allemagne et Singapour).

Ces très bons résultats s’expliquent par une expertise métier et un parcours d’adoption unique visant à accompagner les utilisateurs sur la durée, et également par une forte capacité à innover.

Pour soutenir sa croissance, UpSlide continue à investir des ressources importantes pour faire évoluer ses offres et renforcer ses équipes commerciales, développement, marketing et R&D.

Aurore Jaugin, CEO d’UpSlide France : « La confiance et proximité avec nos partenaires d’une part, et la pertinence de notre offre d’autre part, nous ont permis de poursuivre notre rythme de croissance en 2020 dans un contexte de crise sanitaire inédit. Notre développement s’explique également par notre focus innovation, qui nous permet de proposer une offre améliorée et innovante en continu à notre cœur de cible.

La satisfaction de nos clients se retranscrit dans l’augmentation de notre taux de renouvellement, de plus de 95 % en 2020 contre 93 % en 2019 ».

Sur les prochains mois, UpSlide prévoit d’ores et déjà de connaître une nouvelle croissance au regard des opportunités à venir en France et à l’international.