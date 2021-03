Futurpreneur(MC) annonce un nouveau partenariat de financement avec RBC, en vue de soutenir les entrepreneure.es noir.es de tout le pays, en collaboration avec BDC

English French

TORONTO, 24 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Futurpreneur Canada a annoncé aujourd’hui une nouvelle collaboration de financement avec la banque royal (RBC), en vue d’offrir le Programme de démarrage pour les entrepreneur.es noir.es lequel s’appuie sur son partenariat de longue date avec la Banque de développement du Canada (BDC). Cette version rehaussée de son principal Programme de démarrage d’entreprises lui permettra d’accroître son soutien aux jeunes de la communauté noire qui aspirent à devenir entrepreneur.es pour leur permettre de lancer de nouvelles entreprises prospères dans les collectivités de toutes les régions du Canada.



Mis en œuvre à l’échelle nationale par une équipe ayant une expérience concrète, le Programme de démarrage pour les entrepreneur.es noir.es favorisera une meilleure équité et une plus grande diversité dans le paysage entrepreneurial canadien, grâce à des améliorations qui contribueront à éliminer les obstacles systémiques au financement et aux autres formes de soutien auxquels font face certain.es jeunes entrepreneur.es noir.es.

Outre le mentorat et les ressources prévus dans la programmation régulière de Futurpreneur, les participant.es au Programme de démarrage pour les entrepreneur.es noir.es auront accès à un prêt de démarrage plus inclusif, à une gamme d’initiatives spécialement conçues pour répondre à leurs besoins et à des possibilités de réseautage à l’échelle nationale, ce qui leur permettra d’être mieux outillé.es pour réaliser leurs ambitions en matière de propriété d’entreprise.

« Futurpreneur s’est engagé à favoriser la réussite de jeunes entrepreneur.es de tous horizons afin de stimuler une prospérité économique inclusive à l’échelle nationale. Cette nouvelle collaboration avec RBC est une étape importante dans l’avancement de nos engagements en matière de diversité et d’inclusion, a déclaré Karen Greve Young, cheffe de la direction de Futurpreneur. Nous reconnaissons que les jeunes entrepreneur.es noir.es sont confronté.es de manière disproportionnée à des obstacles à la réussite n’ayant rien à voir avec la valeur de leurs idées commerciales, en ce qui concerne notamment l’accès à du financement et à du mentorat. Grâce à l’importante contribution financière de RBC, et en nous appuyant sur notre collaboration éprouvée avec BDC en matière de cofinancement, ce nouveau programme permettra d’éliminer les obstacles et d’amplifier le succès de centaines de jeunes entrepreneur.es noir.es. »

Déployé dans tout le Canada et livré par Futurpreneur, ce programme permettra aux jeunes entrepreneur.es noir.es âgé.es de 18 à 39 ans de bénéficier d’une offre complète comprenant un prêt de démarrage de 5 000 à 60 000 dollars (jusqu’à 40 000 dollars seront financés par RBC ainsi qu'un maximum de 20 000 dollars de prêts fourni par la BDC), ainsi que jusqu’à deux ans de mentorat, d’avoir accès à un réseau national grandissant composé d’entrepreneur.es noir.es, de leaders et d’organisations dirigées par des membres de la communauté noire, dans le cadre d’une série d’événements liés à l’entrepreneuriat, ainsi qu’à une vaste gamme d’outils et de ressources pertinentes. Les participant.es qui souhaitent faire évoluer leur entreprise seront également admissibles à du financement complémentaire pouvant atteindre 40 000 dollars, offert par RBC, en fonction des résultats obtenus au cours des deux premières années d’activités.

Reconnaissant les obstacles systémiques au crédit auxquels font face de nombreux jeunes entrepreneur.es, en particulier ceux et celles qui s’identifient comme des personnes noires ou autochtones, Futurpreneur, avec le généreux appui de RBC, lance également une nouvelle série de vidéos d’information sur le crédit, assortie d’un guide de ressources. Mis à la disposition de tous les jeunes entrepreneur.es du réseau de Futurpreneur, les vidéos et le guide de ressources les aideront à mieux comprendre le fonctionnement du crédit, ce qui leur permettra de prendre des décisions plus éclairées et d’emprunter la voie du succès.

« Le secteur des services financiers joue un rôle de premier plan pour la reprise et la prospérité économiques et les petites entreprises sont, pour leur part, le moteur de cette croissance, a indiqué Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. En offrant un accès à des capitaux, doublé de conseils et de services commerciaux spécialisés, le Programme de démarrage pour les entrepreneur.es noir.es aidera ces jeunes à financer, à concrétiser et à gérer leurs idées commerciales. En collaboration avec Futurpreneur, nous pensons que ce programme est une première étape importante pour que les entreprises appartenant à des membres de la communauté noire soient une part significative de la croissance économique et de la prospérité futures du Canada. »

« Nous savons que l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les entrepreneur.es noir.es consiste à accéder à des capitaux pour faire croître leur entreprise, a fait savoir Michael Denham, président et chef de la direction de la BDC. En tant que banque pour les entrepreneurs canadiens, nous nous engageons à ce que chaque propriétaire d’entreprise dispose du financement, des conseils, des ressources et des réseaux nécessaires pour réussir. Nous sommes fiers d’élargir notre partenariat avec Futurpreneur pour soutenir les entrepreneur.es noir.es et serons là pour écouter, apprendre et agir afin de les aider à atteindre leur plein potentiel. »

« Cette nouvelle collaboration nous permettra d’aborder certains des obstacles et des défis particuliers auxquels sont confronté.es les jeunes entrepreneur.es noir.es dans notre collectivité, a pour sa part mentionné Kevin Garcia, chef de la diversité et de l’inclusion, chez Futurpreneur. Cette amélioration sur mesure apportée à notre principal Programme de démarrage d’entreprises a été motivée, en partie, par l’expérience concrète des membres de notre équipe et par notre volonté de répondre aux besoins propres aux jeunes entrepreneur.es noir.es que nous soutiendrons dans l’avenir. Nous reconnaissons qu’il y a encore beaucoup de travail à faire et sommes impatients de déployer le programme, en nous appuyant sur cette base solide. »

Comment poser votre candidature

À compter d’aujourd’hui, les entrepreneur.es noir.es de 18 à 29 ans qui ont leur résidence permanente ou leur citoyenneté canadienne peuvent en apprendre davantage au sujet du programme et poser leur candidature ici : futurpreneur.ca/fr/besp. Les membres de l’équipe de Futurpreneur communiqueront avec les candidat.es pour les guider dans le cadre du processus de demande.

À propos de Futurpreneur

Futurpreneur alimente les passions entrepreneuriales de la jeune entreprise depuis 1996. Nous sommes le seul organisme national sans but lucratif à offrir du financement, du mentorat et des outils de soutien aux jeunes entrepreneur-e-s de 18 à 39 ans. Plus de 13 000 jeunes entrepreneur-e-s canadien-ne-s, répartis dans toutes les provinces et tous les territoires, ont lancé avec succès leur entreprise grâce au soutien de Futurpreneur. Leurs entreprises de rue contribuent à la prospérité économique du Canada.

Futurpreneur est un membre fondateur de l'Alliance des jeunes entrepreneurs du G20, le membre canadien de Youth Business International, et l'hôte canadien de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat.

APERÇU DE RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d’être, guidée par des principes et orientée vers l’excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l’une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d’affaires diversifié axé sur l’innovation et l’offre d’expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d’appuyer une grande diversité d’initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.rbc.com/collectivités-durabilite.

À propos de BDC

BDC est la banque des entrepreneurs canadiens. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d’aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d’investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital de risque. Depuis plus de 75 ans, BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance. Pour en savoir davantage et pour consulter gratuitement plus de 1 000 outils, articles et histoires d’entrepreneurs, visitez le site bdc.ca.