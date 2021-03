Dyadic et Medytox vont développer des vaccins contre les variants de la COVID-19

French German

Expansion de la collaboration existante en matière de recherche sur les vaccins contre la COVID-19 qui a débuté en juillet 2020.

Medytox et Dyadic vont développer conjointement des vaccins et/ou des rappels contre la COVID-19 à partir de la C1, qui immuniseront les personnes contre deux ou plusieurs des variants actuels et futurs de la COVID-19 (par exemple, les vaccins tétravalents ou quadrivalents contre la COVID-19)

Licence exclusive pour la République de Corée et plusieurs pays d'Asie du Sud-est, en cas de succès

Les protocoles de fabrication pour la production de vaccins à partir de la C1 ont été transférés et reproduits avec succès chez Medytox

JUPITER, Floride, 24 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dyadic International, Inc. (« Dyadic », « nous », « notre », « nos » ou la « Société ») (NASDAQ : DYAI), une société mondiale de biotechnologie axée sur l'amélioration, l'application et le déploiement de sa plateforme propriétaire de production de protéines à cellules C1 visant à accélérer le développement, à réduire les coûts de production et à améliorer les performances des vaccins et des thérapies biologiques à des échelles commerciales flexibles, a annoncé aujourd'hui que la Société étendait son partenariat avec Medytox Inc. (« Medytox ») de la Corée du Sud, une société biopharmaceutique mondiale qui vend ses produits dans environ 60 pays. Dyadic et Medytox développeront conjointement des vaccins et/ou des rappels contre la COVID-19 fabriqués à partir de la C1, qui, s'ils sont concluants, seront utilisés pour vacciner les personnes contre au moins deux des variants actuels et futurs de la COVID-19. Ce projet peut fournir un approvisionnement local dédié pour aider à lutter contre la COVID-19, dans cette région du monde.

Le Dr Gi-Hyeok Yang, Sr, vice-président exécutif et directeur de la recherche et du développement chez Medytox, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'étendre notre collaboration avec Dyadic et sa plateforme technologique C1 pour nous associer au développement conjoint de vaccins contre la COVID-19 fabriqués par C1. » Le Dr Yang a ajouté : « Nous travaillons en étroite collaboration avec Dyadic depuis juillet 2020, lorsque nous avons obtenu l'accès à sa plateforme d'expression C1 et avons fait l'expérience de la polyvalence remarquable et de la productivité élevée de la plateforme C1.En se basant sur notre expérience et en comparant la plateforme technologique C1 à plusieurs autres plateformes d'expression, telles que les cellules CHO et d'insecte, nous pensons que le système d'expression C1 dérivé des champignons est la technologie la plus réaliste pour développer et fabriquer des solutions de vaccins multivalents (c.-à-d. trivalents et tétravalents), rapidement et à moindre coût, contre les virus mutants de la COVID-19, sans avoir besoin d'une installation de bioréacteur à grande échelle. Medytox a la certitude que la plateforme technologique C1 peut jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la COVID-19, qui peut continuer à persister en tant que grippe saisonnière et nécessiter chaque année des vaccins contre les variants de la COVID-19. Nous sommes impatients d'acquérir une expérience supplémentaire avec la technologie C1, car elle présente un potentiel d'utilisation dans le développement et la production d'un nombre croissant de vaccins, de médicaments et d'autres produits biologiques en plus de la COVID-19. En tant que société biopharmaceutique comptant de nombreux produits commerciaux couronnés de succès, nous sommes impatients de tirer parti de nos capacités avérées de recherche et développement et de commercialisation de classe mondiale pour rapidement mettre sur le marché de nouveaux vaccins contre les variants de la COVID-19 fabriqués avec la C1, afin de lutter contre cette maladie infectieuse mortelle. »

Mark Emalfarb, fondateur et président-directeur général de Dyadic, a commenté : « Pour que les efforts mondiaux visant à mettre un terme à la pandémie actuelle soient couronnés de succès, il faut des moyens plus efficaces, abordables et flexibles de développer et de fabriquer des vaccins à l'échelle mondiale, qui puissent stopper la propagation de la COVID-19. Chez Dyadic, nous avons entendu les premiers avertissements de la communauté scientifique et, dès 2015, nous avons rejoint des experts européens en santé humaine et animale dans le cadre de l'Initiative pour l'anticipation et la préparation aux zoonoses (ZAPI). En 2018, nous avons élargi cet effort avec l'Institut israélien de recherche biologique (IIBR), afin de développer davantage notre plateforme d'expression du gène C1 à utiliser pour faciliter une réponse rapide, coordonnée et pratique aux maladies infectieuses émergentes. » M. Emalfarb a ajouté : « Pour parvenir à un avenir meilleur, nous devons réduire ou éliminer le risque de pandémies futures, en agissant maintenant pour investir dans la recherche et le développement essentiels afin d'optimiser les stratégies et technologies de vaccination et de médicaments. Un nombre croissant de scientifiques, d'agences gouvernementales et de l'industrie à l'échelle mondiale pensent que la plateforme C1 place Dyadic en tant que partenaire de choix pour la fabrication à volume élevé et à faible coût de vaccins et de médicaments de prochaine génération, y compris les vaccins contre la COVID-19, la grippe ainsi que d'autres vaccins. »

À propos de Medytox, Inc.

Medytox est une société bio-pharmaceutique basée sur la recherche qui a développé un produit à base de toxine botulique pour la première fois en Corée (le quatrième au monde), et qui s'engage dans le développement, la fabrication, la commercialisation et la vente de produits à base de neurotoxine en tant qu'activité principale. Depuis sa création en 2000, Medytox s'est développée et a évolué pour devenir une société mondiale de R&D de classe mondiale avec le lancement réussi de son principal produit de neurotoxine. Aujourd'hui, les produits de neurotoxines de Medytox sont vendus dans une soixantaine de pays, des millions de personnes ayant déjà reçu des traitements thérapeutiques ou esthétiques. Pour tout complément d'information sur Medytox, veuillez consulter le site www.medytox.com .

À propos de Dyadic International, Inc.

Dyadic International, Inc. est une société mondiale de biotechnologie qui développe ce qui, selon elle, sera une plateforme d'expression génique biopharmaceutique potentiellement significative basée sur le champignon Thermothelomyces heterothallica (anciennement Myceliophthora thermophila), nommé C1. Le micro-organisme C1, qui permet le développement et la fabrication à grande échelle de protéines à faible coût, a le potentiel de devenir un système d'expression sûr et efficace qui pourrait contribuer à accélérer le développement, à réduire les coûts de production et à améliorer les performances des vaccins et des médicaments biologiques à des échelles commerciales flexibles. Dyadic utilise la technologie C1 et d'autres technologies afin de mener des activités de recherche et de développement ainsi que des activités commerciales pour le développement et la fabrication de vaccins et de médicaments pour l'homme et les animaux, tels que les particules de type viral (PTV) et les antigènes, les anticorps monoclonaux, les fragments d'anticorps Fab, les protéines de Fusion Fc, les bio-similaires et/ou les bio-supérieurs ainsi que d'autres protéines thérapeutiques. Certaines autres activités de recherche sont en cours, notamment l'exploration de l'utilisation de la C1 pour développer et produire certains métabolites et autres produits biologiques. Dyadic poursuit des collaborations de recherche et de développement, des accords de licence et d'autres opportunités commerciales avec ses partenaires et ses collaborateurs afin de tirer parti de la valeur et des avantages de ces technologies dans le développement et la fabrication de produits bio-pharmaceutiques. Alors que la population vieillissante augmente dans les pays développés et non développés, Dyadic pense que la technologie C1 peut aider à mettre sur le marché plus rapidement des vaccins biologiques, des médicaments et d'autres produits biologiques, en plus grands volumes, à moindre coût et avec de nouvelles propriétés pour les développeurs et les fabricants de médicaments, et à améliorer l'accès et le coût pour les patients et le système de santé, mais surtout à sauver des vies.

Veuillez consulter le site Internet de Dyadic à l'adresse http://www.dyadic.com pour de plus amples informations, y compris des détails concernant les projets de Dyadic pour son activité biopharmaceutique.

Règle refuge concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la loi Securities Act de 1933 et de l'article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, y compris ceux concernant les attentes, intentions, stratégies et convictions de Dyadic International concernant des événements futurs ou des performances financières futures. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs importants, y compris ceux décrits dans les derniers documents déposés par la Société auprès de la SEC. Dyadic n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Pour une description plus complète des risques qui pourraient amener nos résultats réels à différer de nos attentes actuelles, veuillez consulter la section intitulée « Facteurs de risque » dans les rapports annuels de Dyadic sur le formulaire 10-K et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q déposés auprès de la SEC, car ces facteurs peuvent être mis à jour de temps à autre dans les documents régulièrement déposés par Dyadic auprès de la SEC, accessible sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.dyadic.com .

Contact :

Dyadic International, Inc.

Mark Emalfarb

Président-directeur général

Tél. : (561) 743-8333

E-mail : memalfarb@dyadic.com

SOURCE : Dyadic International, Inc.