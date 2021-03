Dynacor annonce le début des travaux d'expansion de son usine, permettant une augmentation de 43 % de la capacité nominale de traitement afin de répondre à la demande en rapide expansion

MONTRÉAL, 24 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d’or Dynacor inc. (TSX-DNG) (Dynacor ou la « Société »), une société industrielle internationale de traitement de minerai d’or desservant des producteurs miniers artisanaux, annonce aujourd'hui un investissement de 1,8 M$ US, financé à même son flux de trésorerie afin augmenter de 43% la capacité de son usine de traitement de minerai Veta Dorada, à Chala, au Pérou.



L'expansion, déjà en cours, permettra à Dynacor de passer à 430 tonnes de minerai traité par jour (t/j), comparé à la capacité nominale actuelle de 300 t/j, soit une augmentation de 43 %. La Société a reçu le permis de construction et signé les différents contrats avec les entrepreneurs sélectionnés. Les travaux de construction ont débuté au cours de la deuxième semaine de mars 2021 avec l’arrivée d’un premier entrepreneur.

Jean Martineau, président et chef de la direction, a déclaré : « Cette nouvelle expansion de notre usine Veta Dorada à Chala, au Pérou, constitue une première étape vers la réalisation de notre objectif stratégique d’augmenter la capacité de traitement de minerai et des ventes d'or de la Société. L'augmentation significative du volume de traitement de l'usine débutera immédiatement après la fin de la construction, et nous prévoyons donc une hausse significative des ventes au-delà de nos prévisions initiales, à partir du deuxième semestre de l’année en cours. »

La hausse de la capacité de l'usine est à la fois en avance sur le calendrier prévu, et d'envergure plus importante alors que les livraisons de minerai de nos fournisseurs ASM augmentent rapidement, et ce depuis un certain temps. Depuis quelques années déjà, la production quotidienne de l'usine Veta Dorada a augmentée constamment. Elle est opérée actuellement à son niveau maximal de 40 à 45 t/j au-dessus de sa capacité nominale qui est de 300 t/j, et ce, grâce à l'optimisation de divers paramètres de l’usine. La date d'achèvement de la construction est prévue pour juin 2021.

Dynacor est l'une des premières sociétés de transformation de minerai ASM à exporter de l'or du Pérou vers la Suisse. La Société est une importante entreprise d'achat et de traitement de minerai ASM stratégiquement située à quelques minutes de l'autoroute panaméricaine au Pérou. La décision de la direction de transférer l'opération dans un lieu stratégiquement mieux situé que son ancien site qui était beaucoup plus difficile d’accès et situé à environ 6 heures de l'autoroute, donne aujourd’hui les résultas escomptés.

À PROPOS DE DYNACOR

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, Canada, est une société industrielle payant des dividendes, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai aurifère acheté de mineurs artisanaux. Dynacor opère présentement au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience travaillant auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d'Apurimac.

La Société a également comme objectif d'étendre ses opérations d'usinage à d'autres juridictions.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l'OTC aux États-Unis (DNGDF).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

