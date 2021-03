SATOlle 135 uutta vuokrakotia tornitaloon Espoon Vermonniittyyn

English Finnish

SATO Oyj

Lehdistötiedote 24.3.2021 klo 15.30

Suomen suurimpiin vuokrakotien tarjoajiin kuuluva SATO rakennuttaa Espoon Vermonniittyyn Runoratsunkadulle uusia vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Rakentaminen alkaa tämän vuoden huhtikuussa ja asunnot ovat muuttovalmiita kesäkuussa 2023.

SATO allekirjoitti urakkasopimuksen Lujatalo Oy:n kanssa Kiinteistö Oy Espoon Runoratsunkatu 15 rakentamisesta 22.3.2021. Kohteeseen rakennetaan yhteensä 135 vuokra-asuntoa. Asuinrakennus on 16-kerroksinen tornitalo.

”Asuinrakennuksen suunnittelussa on huomioitu energiatehokkuus ja vuosikymmeniä kestävät rakennusratkaisut. A-energialuokkaa olevassa asuinrakennuksessa on energiatehokkaat ikkunat, lämmön talteenotolla varustetultu ilmanvaihto sekä katolle sijoitetut aurinkopaneelit. Asunnot ja yhteistilat on suunniteltu tehokkaasti, mikä osaltaan vähentää rakennuksen energiankulutusta ja parantaa hiilijalanjälkeä,” SATOn investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto sanoo.

Kestävät valinnat on huomioitu myös liikkumisessa. Kaikilla autopaikoilla on varaus sähköautojen lataamiseen. Lisäksi kortteliin on suunniteltu asukkaiden käyttöön yhteiskäyttöautoja.

Jokaisessa kodissa on oma lasitettu parveke tai terassi. Lisäksi asuinrakennuksista löytyy kaikille asukkaille yhteiset sauna-, kerho-, pesula- ja kuivaushuonetilat sekä monipuoliset säilytystilat mm. irtaimistovarastot jokaiselle huoneistolle sekä polkupyörille.

Vermonniitty sijaitsee Espoossa Kehä I:n ja Turunväylän kupeessa, josta on erinomaiset liikenneyhteydet eri puolille. Lähijunalla Helsingin keskustaan on matkaa reilut kymmenen minuuttia. Lähimmät juna-asemat ovat Mäkkylä ja Leppävaara. Lähellä sijaitsee myös tulevan Raide-Jokerin pysäkki. Kesällä 2024 valmistuva Raide-Jokeri kulkee pikaraitiolinjaa pitkin Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen väliä. Raideyhteys korvaa nykyisen runkobussilinja 550:n, joka on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja.

Kauppakeskus Sellon monipuoliset palvelut ovat kävelymatkan päässä ja läheltä löytyy lisäksi mm. golfkenttä, siirtolapuutarha, uimahalli ja maauimala. Alueella on useita kouluja ja päiväkoteja.

Lisätietoja medialle: SATO Oyj, Arto Aalto, liiketoimintajohtaja, investoinnit, puh. 040 513 0702, arto.aalto@sato.fi

SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä lähes 26 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.



Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 303,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 179,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 129,5 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 4,8 miljardia euroa.

www.sato.fi